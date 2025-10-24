BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Nosztalgikus retró kvíz az őszi kirándulásokról – Csak a legjobb memóriájúak tudják hibátlanul kitölteni

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 15:45
Az évszaknak mindig megvolt a maga bája. A kirándulásokhoz, a hangulatos beltéri programokhoz és a hűvös délutánok teázásaihoz semmi sem volt fogható. Ezért hoztunk egy retró kvízt az őszi kirándulásokról, amellyel visszarepülhetsz a múltba, de vigyázz, a kérdésekre csak a legjobb memóriával megáldott emberek tudnak válaszolni. Te vajon köztük vagy?
Kétségtelen, hogy az ősz az egyik legjobb időszak a túrázására, Magyarország pedig bővelkedik gyönyörű túraútvonalakban. Választhatjuk a Mátrát, a Börzsönyt, a Pilist, a Bükk-hegységet, a Dunakanyart vagy akár a Budapest környéki helyszíneket, az őszi kirándulások biztosan feltöltenek bennünket. Nem volt ez másként a szocializmusban sem, ezért a Fanny magazin jóvoltából hoztunk egy nosztalgikus őszi retró kvízt, amellyel újra átélheted a régi kirándulások nyújtotta élményeket. Kalandra fel, lássuk mennyire jó a memóriád!

nosztalgikus őszi kirándulás retró kvíz
Az őszi kirándulások a szocializmusban is kedvelt időtöltésnek számítottak. Te emlékszel még? Retró kvízünkkel tesztelheted!
Fotó: Umann Kornel / Fortepan

Töltsd ki a retró kvízt az őszi kirándulásokról!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
Rengetegen élvezték az őszi napokat az Országos Kéktúra mentén. Tudod, hol található az útvonal egyik végpontja?

