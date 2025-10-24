Nosztalgikus retró kvíz az őszi kirándulásokról – Csak a legjobb memóriájúak tudják hibátlanul kitölteni

Kétségtelen, hogy az ősz az egyik legjobb időszak a túrázására, Magyarország pedig bővelkedik gyönyörű túraútvonalakban. Választhatjuk a Mátrát, a Börzsönyt, a Pilist, a Bükk-hegységet, a Dunakanyart vagy akár a Budapest környéki helyszíneket, az őszi kirándulások biztosan feltöltenek bennünket. Nem volt ez másként a szocializmusban sem, ezért a Fanny magazin jóvoltából hoztunk egy nosztalgikus őszi retró kvízt, amellyel újra átélheted a régi kirándulások nyújtotta élményeket. Kalandra fel, lássuk mennyire jó a memóriád!
