Agyat ábrázoló kép, amely jelzi a memória fontosságát

Ez az ősi technika mindennél jobban erősítheti a memória működését

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 12:15
Számos olyan ősi technika létezik, amelynek használata ma is aktuális lehet. Az egyik ilyen egy ősi memóriatrükk, amely mindennél jobban segíti az emlékezést. Itt az ideje, hogy te is megismerd!
Simon Benedek
Bizonyára sokan ismerik a memóriapalota, illetve az útvonal módszer néven ismert ősi emlékezési technikát. Ezt a metódust már a rómaiak és a görögök is ismerték. A világhírű római szónok, Cicero kétezer évvel ezelőtt ugyanezzel a módszerrel jegyezte meg beszédeit. Erről az ősi módszerről nemrég kiderült, hogy új módokon is segít: lassítja a kognitív hanyatlást, kezeli a depressziót, sőt a traumás agysérülésekből való felépülést is elősegíti. Íme az ősi loci-módszer titka!

Egy idősebb nő memóriagondokkal küzd
A memóriapalota segítheti az agyműködést
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Memória: így segít a loci-módszer

Ez a módszer egyrészt bárki által megtanulható és jól használható, másrészt a begyakorlásával tartósan megváltoztatja az agy működését. A módszer lényege, hogy kiválasztunk egy helyszínt, majd képzeletben „végigsétálva” azt, odaképzeljük a megjegyezni kívánt dolgokat, érzéseket, tárgyakat vagy emlékeket. Minél furcsább, érdekesebb, meghökkentőbb a helyszín, annál könnyebb lesz felidézni azokat a dolgokat, amelyekre emlékezni szeretnénk. A trükk magyarázata egyszerű elven alapul: unalmas, száraz információkat senki sem jegyez meg könnyen, de amit látunk, vizualizálunk, az sokkal könnyebben megragad az emlékezetünkben – írja a National Geographic

A memóriapalota gyakorlói szó szerint átkalibrálják az agyuk működését, hogy hatékonyabban emlékezzenek, és ha sikerült elsajátítaniuk ezt a gondolkodásmódot, akkor onnantól személyre szabott képek bonyolult rendszereit fejleszthetik ki, ezáltal tartósan megváltoztatva az agyműködésüket

Egy másik nagyon hasonló metódus a Dominic O'Brien által továbbfejlesztett úgynevezett „útvonal-módszer”, amely segítségével az elménkben létrehozunk egy egyedi útvonalat, sok-sok megállóval. A memorizálásaink során ezeket a megállókat kell használjuk, ezekhez a helyekhez hozzáképzelve a megjegyzendő információt, tárgyat, érzést. 

Így segíthet a különböző betegségeken a loci-módszer

A memóriapalota módszerét hatékonyan használják azoknál a betegeknél, akik demenciában, memóriazavarokban szenvednek, ugyanis lassítja a kognitív hanyatlást, jótékonyan hat a depresszióra, sőt a traumás agysérülésből való felépülést is elősegíti. Ezt a módszert használta Boris Nikolai Konrad memóriabajnok és memóriafejlesztő is, aki még a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült azzal, hogy memorizálni tudott 201 nevet és arcot mindössze 15 perc alatt.

