Ez az ősi technika mindennél jobban erősítheti a memória működését

Bizonyára sokan ismerik a memóriapalota, illetve az útvonal módszer néven ismert ősi emlékezési technikát. Ezt a metódust már a rómaiak és a görögök is ismerték. A világhírű római szónok, Cicero kétezer évvel ezelőtt ugyanezzel a módszerrel jegyezte meg beszédeit. Erről az ősi módszerről nemrég kiderült, hogy új módokon is segít: lassítja a kognitív hanyatlást, kezeli a depressziót, sőt a traumás agysérülésekből való felépülést is elősegíti. Íme az ősi loci-módszer titka!

A memóriapalota segítheti az agyműködést

Memória: így segít a loci-módszer

Ez a módszer egyrészt bárki által megtanulható és jól használható, másrészt a begyakorlásával tartósan megváltoztatja az agy működését. A módszer lényege, hogy kiválasztunk egy helyszínt, majd képzeletben „végigsétálva” azt, odaképzeljük a megjegyezni kívánt dolgokat, érzéseket, tárgyakat vagy emlékeket. Minél furcsább, érdekesebb, meghökkentőbb a helyszín, annál könnyebb lesz felidézni azokat a dolgokat, amelyekre emlékezni szeretnénk. A trükk magyarázata egyszerű elven alapul: unalmas, száraz információkat senki sem jegyez meg könnyen, de amit látunk, vizualizálunk, az sokkal könnyebben megragad az emlékezetünkben – írja a National Geographic.

A memóriapalota gyakorlói szó szerint átkalibrálják az agyuk működését, hogy hatékonyabban emlékezzenek, és ha sikerült elsajátítaniuk ezt a gondolkodásmódot, akkor onnantól személyre szabott képek bonyolult rendszereit fejleszthetik ki, ezáltal tartósan megváltoztatva az agyműködésüket.

Egy másik nagyon hasonló metódus a Dominic O'Brien által továbbfejlesztett úgynevezett „útvonal-módszer”, amely segítségével az elménkben létrehozunk egy egyedi útvonalat, sok-sok megállóval. A memorizálásaink során ezeket a megállókat kell használjuk, ezekhez a helyekhez hozzáképzelve a megjegyzendő információt, tárgyat, érzést.

Így segíthet a különböző betegségeken a loci-módszer

A memóriapalota módszerét hatékonyan használják azoknál a betegeknél, akik demenciában, memóriazavarokban szenvednek, ugyanis lassítja a kognitív hanyatlást, jótékonyan hat a depresszióra, sőt a traumás agysérülésből való felépülést is elősegíti. Ezt a módszert használta Boris Nikolai Konrad memóriabajnok és memóriafejlesztő is, aki még a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült azzal, hogy memorizálni tudott 201 nevet és arcot mindössze 15 perc alatt.

