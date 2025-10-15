Ma ünnepli születésnapját Katona Klári – Retró zenei kvíz következik

Hihetetlen, de az egyik kedvenc énekesnőnket, Katona Klárit 72. születésnapja alkalmából köszönthetjük. Ha te is szereted a dalait, töltsd ki a kvízt!
Melyik ruhadarabjáról kívánja, hogy beszélni tudjon? Mi az énekesnő beceneve, és kitől kapta azt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel várunk téged Katona Klári születésnapos kvízében. Az énekesnő már 1969-óta aktív, olyan slágerekkel ajándékozott meg minket, mint a Vigyél el, Savanyú a csokoládé, és persze a Legyen ünnep című szerzemény, amellyel rögtön az első kvízkérdésben találkozhatsz. Készen állsz? Induljon a kvíz!
Hallgasd meg az előadó egyik legnépszerűbb dalát:
