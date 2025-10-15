Ma ünnepli születésnapját Katona Klári – Retró zenei kvíz következik

Hihetetlen, de az egyik kedvenc énekesnőnket, Katona Klárit 72. születésnapja alkalmából köszönthetjük. Ha te is szereted a dalait, töltsd ki a kvízt!

Fotó: Fotó:Darnay Katalin

7 kvízkérdés Katona Klári munkásságáról – vajon hány kérdésre tudod a helyes választ?

Melyik ruhadarabjáról kívánja, hogy beszélni tudjon? Mi az énekesnő beceneve, és kitől kapta azt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel várunk téged Katona Klári születésnapos kvízében. Az énekesnő már 1969-óta aktív, olyan slágerekkel ajándékozott meg minket, mint a Vigyél el, Savanyú a csokoládé, és persze a Legyen ünnep című szerzemény, amellyel rögtön az első kvízkérdésben találkozhatsz. Készen állsz? Induljon a kvíz!