Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Katona Klári

Ma ünnepli születésnapját Katona Klári – Retró zenei kvíz következik

retró
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 14:26 / FRISSÍTÉS: 2025. október 15. 14:31
zenei kvízzeneévfordulószületésnapKatona Klárikvíz
Nosztalgiázni hívunk: 1953-ban ezen a napon született Katona Klári, az egyik legismertebb magyar énekesnő. Születésnapján egy szórakoztató kvízzel köszöntjük, amelyben próbára teheted, mennyit tudsz az ikon életéről és munkásságáról. Induljon a Katona Klári-kvíz!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Hihetetlen, de az egyik kedvenc énekesnőnket, Katona Klárit 72. születésnapja alkalmából köszönthetjük. Ha te is szereted a dalait, töltsd ki a kvízt!

Katona Klári
Ma ünnepli születésnapját Katona Klári.
Fotó: Fotó:Darnay Katalin

7 kvízkérdés Katona Klári munkásságáról – vajon hány kérdésre tudod a helyes választ?

Melyik ruhadarabjáról kívánja, hogy beszélni tudjon? Mi az énekesnő beceneve, és kitől kapta azt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel várunk téged Katona Klári születésnapos kvízében. Az énekesnő már 1969-óta aktív, olyan slágerekkel ajándékozott meg minket, mint a Vigyél el, Savanyú a csokoládé, és persze a Legyen ünnep című szerzemény, amellyel rögtön az első kvízkérdésben találkozhatsz. Készen állsz? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hogyan énekli tovább? „Legyen ünnep az égben és ...”

Hallgasd meg az előadó egyik legnépszerűbb dalát:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu