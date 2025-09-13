Fedezd fel a Bükk-hegység titkos szépségeit – Őszi túrázás Észak-Magyarország legszebb helyszínein

Az ősz a Bükk-hegységben különösen varázslatos, amikor az erdők aranyba és rozsdavörösbe öltöznek. A vidék ideális választás a természet szerelmeseinek, akik szeretnek erdei ösvényeken barangolni, kilátókhoz kapaszkodni vagy barlangok mélyét felfedezni.

Galériánkban a Bükk-hegység legizgalmasabb őszi túráit barangoljuk be virtuálisan Lillafüredtől Egerszalókig.

Fotó: evryka / Shutterstock

Kirándulásra fel! A Bükk-hegység legszebb őszi úti céljai

A Bükk-hegység szívében kanyargó túraútvonalak a könnyed sétáktól a kihívást jelentő hegyi túrákig mindenki számára ideálisak, hiszen bőven van miből választani. A nyugodtabb kikapcsolódást keresők a csendes erdei tisztásokban, patakpartokon találják meg a számukra ideális helyet.

Ősszel különösen hangulatosak a Bükk-fennsík sziklapárkányai és a mély völgyekben rejtőző források, mint a Vöröskő-forrás, vagy a Garadna-patak, ahol a színek kavalkádja minden pillanatot festménnyé változtat.

A Szilvásváradi Erdei Vasút idilli környezetben, a Szalajkavölgy-Fatelep és a Fátyol-vízesés között közlekedik. Gyerekekkel ideális program lehet.

Fotó: Benke Gabor / Shutterstock

A hegység rejtekében középkori apátság, barlanglakások, hangulatos kisvasút útvonalak, kaptárkövek, tavak, vízesések és gyógyforrások várják a látogatókat. A környék kulturális és természeti kincsei közül kiemelkedik többek között Bélapátfalva, Lillafüred (amely már a múltban is kedvelt kiránduló úti cél volt), Szilvásvárad, Noszvaj, vagy éppen Egerszalók. A kirándulások után a helyi konyha és borászat kínálata is felejthetetlen élményt ad, legyen szó egy vidéki vendégház vacsorájáról vagy egy pohár egri bikavérről.

A Szalajka-völgy - különösen szép, színes őszi napokon - tökéletes helyszínt kínál egy pihentető kirándulásra.

Fotó: berni0004 / Shutterstock

A Bükk ősszel egyszerre kínál aktív kikapcsolódást, kulturális feltöltődést és nyugodt elvonulást – éppen ezért az egyik legjobb úti cél a szezonban. Galériánkban a legszebb, legizgalmasabb Bükk-beli úti célokat mutatjuk be.

