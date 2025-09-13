Fedezd fel a Bükk-hegység titkos szépségeit – Őszi túrázás Észak-Magyarország legszebb helyszínein

Az ősz a Bükk-hegységben különösen varázslatos, amikor az erdők aranyba és rozsdavörösbe öltöznek. A vidék ideális választás a természet szerelmeseinek, akik szeretnek erdei ösvényeken barangolni, kilátókhoz kapaszkodni vagy barlangok mélyét felfedezni.
A Bükk-hegység szívében kanyargó túraútvonalak a könnyed sétáktól a kihívást jelentő hegyi túrákig mindenki számára ideálisak, hiszen bőven van miből választani. A nyugodtabb kikapcsolódást keresők a csendes erdei tisztásokban, patakpartokon találják meg a számukra ideális helyet.
Ősszel különösen hangulatosak a Bükk-fennsík sziklapárkányai és a mély völgyekben rejtőző források, mint a Vöröskő-forrás, vagy a Garadna-patak, ahol a színek kavalkádja minden pillanatot festménnyé változtat.
A hegység rejtekében középkori apátság, barlanglakások, hangulatos kisvasút útvonalak, kaptárkövek, tavak, vízesések és gyógyforrások várják a látogatókat. A környék kulturális és természeti kincsei közül kiemelkedik többek között Bélapátfalva, Lillafüred (amely már a múltban is kedvelt kiránduló úti cél volt), Szilvásvárad, Noszvaj, vagy éppen Egerszalók. A kirándulások után a helyi konyha és borászat kínálata is felejthetetlen élményt ad, legyen szó egy vidéki vendégház vacsorájáról vagy egy pohár egri bikavérről.
A Bükk ősszel egyszerre kínál aktív kikapcsolódást, kulturális feltöltődést és nyugodt elvonulást – éppen ezért az egyik legjobb úti cél a szezonban. Galériánkban a legszebb, legizgalmasabb Bükk-beli úti célokat mutatjuk be.
