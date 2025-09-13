Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
A Bükk-hegység legszebb őszi úti céljait barangoltuk be, köztük a Szalajka-völgyet is.

Fedezd fel a Bükk-hegység titkos szépségeit – Őszi túrázás Észak-Magyarország legszebb helyszínein

ősz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 10:45
belföldi utazáskirándulásBükk-hegység
Az őszi erdők színei és a friss levegő tökéletes kombinációt kínálnak a természet szerelmeseinek. A Bükk-hegység ilyenkor nemcsak a túrázóknak, hanem a kultúra és pihenés iránt érdeklődőknek is számtalan élményt nyújt.
Az ősz a Bükk-hegységben különösen varázslatos, amikor az erdők aranyba és rozsdavörösbe öltöznek. A vidék ideális választás a természet szerelmeseinek, akik szeretnek erdei ösvényeken barangolni, kilátókhoz kapaszkodni vagy barlangok mélyét felfedezni.

A Bükk-hegység napsütötte erdei ősszel is hangulatosak egy kirándulásra
Galériánkban a Bükk-hegység legizgalmasabb őszi túráit barangoljuk be virtuálisan Lillafüredtől Egerszalókig.
Fotó: evryka /  Shutterstock 

Kirándulásra fel! A Bükk-hegység legszebb őszi úti céljai

A Bükk-hegység szívében kanyargó túraútvonalak a könnyed sétáktól a kihívást jelentő hegyi túrákig mindenki számára ideálisak, hiszen bőven van miből választani. A nyugodtabb kikapcsolódást keresők a csendes erdei tisztásokban, patakpartokon találják meg a számukra ideális helyet.

Ősszel különösen hangulatosak a Bükk-fennsík sziklapárkányai és a mély völgyekben rejtőző források, mint a Vöröskő-forrás, vagy a Garadna-patak, ahol a színek kavalkádja minden pillanatot festménnyé változtat.

Az őszi erdőben közlekedő Szilvásváradi Erdei Vasút a Bükk-hegység egyik kedvelt nevezetessége.
A Szilvásváradi Erdei Vasút idilli környezetben,  a Szalajkavölgy-Fatelep és a Fátyol-vízesés között közlekedik. Gyerekekkel ideális program lehet.
Fotó: Benke Gabor /  Shutterstock 

A hegység rejtekében középkori apátság, barlanglakások, hangulatos kisvasút útvonalak, kaptárkövek, tavak, vízesések és gyógyforrások várják a látogatókat. A környék kulturális és természeti kincsei közül kiemelkedik többek között Bélapátfalva, Lillafüred (amely már a múltban is kedvelt kiránduló úti cél volt), Szilvásvárad, Noszvaj, vagy éppen Egerszalók. A kirándulások után a helyi konyha és borászat kínálata is felejthetetlen élményt ad, legyen szó egy vidéki vendégház vacsorájáról vagy egy pohár egri bikavérről.

A Bükk-hegységben lévő Szalajka-völgy ősszel különösen hangulatos
A Szalajka-völgy - különösen szép, színes őszi napokon - tökéletes helyszínt kínál egy pihentető kirándulásra.
Fotó: berni0004 /  Shutterstock 

A Bükk ősszel egyszerre kínál aktív kikapcsolódást, kulturális feltöltődést és nyugodt elvonulást – éppen ezért az egyik legjobb úti cél a szezonban. Galériánkban a legszebb, legizgalmasabb Bükk-beli úti célokat mutatjuk be.
 

Bélapátfalva: A XIII. századi ciszterci apátság – amely Magyarország egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma – a 815 méter magas Bél-kő hegy lábánál fekszik.
A bélapátfalvi ciszterci apátság festői erdei környezetben fekszik, amely kedvelt kirándulóhely, akár kisgyerekekkel is ideális úti cél.
Lillafüred a vízesésével és barlangjaival – például az Anna- és a Szent István-barlang –, valamint a pompás kastélyszállóval a Bükk egyik legnépszerűbb kirándulóközpontja.
A Hámori-tó partján fekvő üdülőhely különösen ősszel nyújt idilli látványt, amikor a fák rőt-vörös, okkersárga és aranybarna színekbe öltöznek.
A Szilvásvárad melletti Szalajka-völgy leghíresebb látnivalója a 17 teraszos Fátyol-vízesés, amely minden évszakban elbűvölő, de különösen ősszel az.
Szilvásvárad környéke a Szalajka-völgy mellett is kínál látnivalókat: megcsodálhatjuk itt a világhíres lipicai ménest, kirándulhatunk a közeli Istállós-kői barlangba, de vonatozhatunk is az őszi erdőben a Szilvásváradi Erdei Vasúttal.
Noszvaj ősszel gasztronómiai úti cél is lehet, hiszen szüret idején a jó borok, a must illata is hozzá adnak az élményekhez.
Noszvajon a barlanglakásokat a XIX. század végéig lakták, ma viszont eredeti berendezési tárgyakkal és történetekkel a hagyományos falusi életet mutatják be.
Szomolyai kaptárkövek: a mintegy 50–60 vulkáni kúp oldalába vájt kis fülkék a méhek nevelésére szolgáló kaptárként vagy kultikus céllal készülhettek, a terület különleges geológiai formáival együtt látványos kirándulóhely.
A Bán-patak felduzzasztásával 1967-ben kialakított Lázbérci víztározó körül tanösvények és pihenőhelyek találhatók, a terület madár- és növényvilága pedig védett. Területe az 1975-ben létrehozott Lázbérci Tájvédelmi Körzet része.
Egerszalók: A termálvíz lerakódásából kialakult sódomb teraszai egyedülálló természeti képződmények, a környék fürdője pedig gyógyhatású vízzel várja a látogatókat.
Az egerszalóki barlanglakások ma skanzenként működnek, amelyek a környék paraszti életformáját mutatják be.
Galéria: Fedezd fel a Bükk-hegység titkos szépségeit
Bélapátfalva: A XIII. századi ciszterci apátság – amely Magyarország egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma – a 815 méter magas Bél-kő hegy lábánál fekszik.

 

