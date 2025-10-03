Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Őszi barangolások a Dunakanyarban – 7 kihagyhatatlan úti cél családi kiruccanáshoz

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 09:45
dunakanyarősz
A hőség elmúlt, a természet pedig végre fellélegezhet – ilyenkor jó igazán útra kelni. Az őszi Dunakanyar tökéletes célpont rövid kirándulásokhoz, városnézésekhez és erdei sétákhoz.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Íme hét különleges úti cél a Dunakanyarban, ahol az őszi hangulat, a történelem és a természet harmóniában fonódik össze. Valamennyi helyszín izgalmas hétvégi programot kínál családoknak, pároknak, vagy kár baráti társaságoknak is.

Dunakanyar, őszi, Esztergom
A Dunakanyar ősszel is izgalmas, hangulatos úti célokat kínál
Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Az őszi Dunakanyar legjobb helyei

Amikor a nyár már csak meleg emlék, és az erdők lombjai lassan aranysárgába, rozsdabarnába és mélybordóba öltöznek, a Dunakanyar különösen hívogató arcát mutatja. Ilyenkor a Duna két partján megbújó kisvárosok és falvak lelassulnak, elcsendesednek, és tökéletes díszletei lesznek egy-egy hétvégi kirándulásnak. A nyüzsgő turistaszezon után megmarad a báj, a hangulat, de eltűnnek a tömegek – így minden helyszínt úgy fedezhetünk fel, mintha csak a miénk lenne.

  • Visegrád – Fellegvár, királyi múlt és egy kis adrenalin

Visegrád az őszi Dunakanyar ikonikus ékköve: a Fellegvárból ilyenkor nyílik az egyik leglátványosabb kilátás a festői folyókanyarra, amit színes fák kereteznek. A vár ódon falai közti séta nemcsak történelmi időutazás, hanem igazi panorámaélmény is. A gyerekek (és bevállalós felnőttek) kedvence ilyenkor is a bobpálya, amely az őszi lombok alatt szinte mesevilággá változik. Érdemes elsétálni a Salamon-toronyhoz, vagy a Királyi Palotához is, ahol a középkori élet, Mátyás király korszaka elevenedik meg. A Visegrád központi részén található családbarát Rigoletto Cukrászda pedig az ősz bekuckózós hűvösében is hívogat egy meleg gofrival vagy kávéval.

Dunakanyar, Visegrád, Duna part, Fellegvár,
Visegrád az év minden szakában gyönyörű, de a nyári melege levonultával, az őszi csendben talán még különlegesebb
Fotó: Thaler Tamás / wikipedia
  • Vác – Múmiák, barokk elegancia és Duna-parti séták

Vác egy igazi kisvárosi ékszerdoboz, ahol az őszi fények különösen jól állnak az épületeknek és az utcáknak. A város legismertebb látványossága a Domonkos kriptában nyugvó, természetes módon mumifikálódott holttestek kiállítása, ami egyszerre bizarr és lenyűgöző. A barokk főtér, a székesegyház, a Diadalív, és a kellemes Duna-parti sétány tökéletes célpont egy békés, kultúrával átitatott őszi naphoz. A helyi cukrászdák pedig egy külön műfaj – a Mihályi patisseriet például süteménykülönlegességei miatt is megéri felkeresni.

Vác, Magyarország, templom, várfallal, szoborral
Vác számos kulturális látnivalóval vár az őszi hónapokban is
Fotó: anna schwelung / wikipedia
  • Szentendre – Színek, illatok és a népi kultúra élménye

Szentendre egész évben elbűvölő, de ősszel a fények és a színek játéka különösen felerősödik a város festői utcáin. A Skanzen ilyenkor a szüreti időszakra fókuszál: a régi parasztházak között sétálva megelevenedik a népi hagyomány, a kézművesség és a falusi ősz hangulata, és lesz Szent Márton Újborfesztivál és Libator. A belvárosban galériák, templomok, múzeumok és kézművesboltok sora vár, miközben a kanyargós utcákon andalogva meglepően sok csendes, eldugott kis teret találunk – ideális egy kis elvonulásra, ahogy a SzilVanilla cukrászda is, ahol mennyei a forró csoki.

Szentendre, Preobrazsenska-templom, őszi lombok
A szentendrei Preobrazsenszka-templom őszülő lombok között
Fotó: Sedit86 - Indafotó / wikipedia
  • Esztergom – Az ország legnagyobb bazilikája és Duna-parti városnézés

Az ország legnagyobb temploma, az esztergomi bazilika az aranyló őszi napsütésben egészen lenyűgöző látványt nyújt – a kupolakilátóból ráadásul pazar kilátás nyílik a színes tájra és a Duna túlpartjára (rossz időben azonban nem látogatható). Esztergomban érdemes bejárni a Várhegyet, meglátogatni a Keresztény Múzeumot, és lesétálni a Mária Valéria hídhoz is, amely a párkányi túlpartra vezet. Az esztergomi belváros barokk palotái, templomai és sétálóutcái ősszel csendesebbek, de épp ezért ideálisak egy kultúrával átitatott városnéző napra. Ha pedig megpihennél, vagy kicsit átmelegednél az Ettore Kávézó, Cukrászda és Fagylaltozó mennyei édes ízekkel vár.

Esztergom, őszi színek, fasor a Duna partján
Az esztergomi vár őszi színekben pompázva
Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock
  • Zebegény – Kilátók, festők és patinás hangulat

Zebegény az egyik legbájosabb falu a Dunakanyarban, és talán ősszel a legszebb: a Kós Károly-kilátóból vagy a templomdomb mellől olyan látvány tárul elénk, ami képeslapra kívánkozik. A Szőnyi István Emlékmúzeumban a falu híres festőjének világába nyerhetünk betekintést, miközben a Duna fölött lebegő, ködfátyolos táj is megihlet. Egy-egy rövid túra, vagy a Zebegény melletti vadregényes erdei séta igazi kikapcsolódást nyújt, amit a helyi kávézókban, mint például a Galéria cukrászda, zárhatunk mézes teával vagy forralt borral.

Zebegény, Duna, őszi fák
Zebegény kulturális és természeti szépségeivel is csábít, ahová ősszel is érdemes ellátogatni
Fotó: Jászai Csaba /  MTI
  • Nagymaros – Történelem, panoráma és Kittenberger öröksége

Nagymaros ősszel különösen meghitt: a XIV. században épült templom csendes méltósággal magasodik a főtér mellett, a Duna-part pedig hosszú sétákra csábít, háttérben a visegrádi várral. A híres vadász és Afrika-kutató, Kittenberger Kálmán utolsó lakóháza egyelőre csak kívülről látható – de tervek vannak látogatóközponttá való alakításáról. A szelíd dombok és a part menti fák színesedése csodás hátteret ad a sétához, a helyi piac vagy a Sakura cukrászda pedig igazi őszi, kisvárosi élményt kínál.

Dunakanyar, Nagymaros, Duna, ősz
Elképesztő panoráma, ami Nagymarosról az ember szeme elé tárul
Fotó: Wirestock Creators
  • Nagybörzsöny – Érintetlen természet és középkori hangulat

Bár Nagybörzsöny a Dunakanyartól kicsit beljebb fekszik, de mindenképpen megéri a kitérőt. A település megőrzött Árpád-kori Szent István-temploma és máig működő Antal-féle vízimalma igazi időutazásra hív. Az erdőbe vezető ösvények őszi lombtakaró alatt kanyarognak, a kisvasút (a főszezoni menetrend november 2-ig van érvényben) pedig élménynek sem utolsó. Egy falusi ebéd, egy lélekmelegítő forró csoki például a Neszkávében, egy nyugodt séta, és a Börzsöny illata – ez az ősz egyik legnyugalmasabb kirándulási lehetősége.

Nagybörzsöny, Szent István-templom, őszi természet
A nagybörzsönyi Szent István-templom a Dunakanyar egyik legszebb műemléképülete, ahová ősszel is érdemes kirándulni
Fotó: Civertan  / wikipedia

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
