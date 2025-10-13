Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Melyik költőnk írta ezt a verset? – Teszteld magad a kvízünkben!

irodalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 08:15
verssorköltészetkvíz
Szereted a verseket? Most kiderül, mennyire! Olvasd el az idézeteket, és tippeld meg, melyik magyar költő tollából származnak. Vigyázz, a kvízünkben néhány idézet megtévesztő lehet!

A magyar költészet az egyik legszebb része a kulturális örökségünknek és vannak versek, amelyeken egész nemzedékek nőttek fel.  Ebben a kvízben ezekből válogattunk.

verses kvíz - próbáld ki!
Kvíz: most itt az alkalom, hogy próbára tedd magad! Fotó:  Getty Images

Tudod, hogy ki írta ezeket a verseket? - Jöjjön a kvíz!

A versek évszázadok óta kísérik az életünket. Egy szép költemény képes megérinteni, elgondolkodtatni vagy éppen megnyugtatni az embert. A versolvasás ráadásul nemcsak lelki feltöltődést ad, hanem bizonyítottan fejleszti a szókincset, a kreatív gondolkodást és az érzelmi intelligenciát is. A gyerekek számára pedig különösen fontos, hiszen a rímek és ritmusok segíthetik a nyelvi fejlődést és a memóriát.   

Sajnos manapság egyre kevesebben vesznek kézbe verseskötetet. Pedig a költészet éppen azt adja vissza, amit a rohanó hétköznapok elvesznek tőlünk.  

Most egy játékos kvíz segítségével tesztelheted, mennyire vagy otthon a magyar irodalom világában. Olvass el néhány híres versidézetet, és tippeld meg, ki írta őket! Vajon felismered Petőfit, Radnótit vagy József Attilát néhány sor alapján?  

 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik költőtől idéztünk? „Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu