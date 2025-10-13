Melyik költőnk írta ezt a verset? – Teszteld magad a kvízünkben!

A magyar költészet az egyik legszebb része a kulturális örökségünknek és vannak versek, amelyeken egész nemzedékek nőttek fel. Ebben a kvízben ezekből válogattunk.

Kvíz: most itt az alkalom, hogy próbára tedd magad! Fotó: Getty Images

Tudod, hogy ki írta ezeket a verseket? - Jöjjön a kvíz!

A versek évszázadok óta kísérik az életünket. Egy szép költemény képes megérinteni, elgondolkodtatni vagy éppen megnyugtatni az embert. A versolvasás ráadásul nemcsak lelki feltöltődést ad, hanem bizonyítottan fejleszti a szókincset, a kreatív gondolkodást és az érzelmi intelligenciát is. A gyerekek számára pedig különösen fontos, hiszen a rímek és ritmusok segíthetik a nyelvi fejlődést és a memóriát.

Sajnos manapság egyre kevesebben vesznek kézbe verseskötetet. Pedig a költészet éppen azt adja vissza, amit a rohanó hétköznapok elvesznek tőlünk.

Most egy játékos kvíz segítségével tesztelheted, mennyire vagy otthon a magyar irodalom világában. Olvass el néhány híres versidézetet, és tippeld meg, ki írta őket! Vajon felismered Petőfit, Radnótit vagy József Attilát néhány sor alapján?