Ma lenne 78 éves Mary Zsuzsi – Rendhagyó kvízzel emlékezünk az énekesnőre

Te is imádod a retró zenéket? Akkor Mary Zsuzsi neve biztosan nem ismeretlen a számodra. Töltsd ki a róla szóló kvízünket!
Szinte nincs olyan magyar, aki ne ismerné a „Mama” című slágert vagy ne hallott volna Mary Zsuzsi viharos, mégis lenyűgöző életéről. A táncdalfesztiválok koronázatlan királynője, aki fényes karriert futott be idehaza és külföldön egyaránt, 1947. október 13-án látta meg a napvilágot. Ebből az alkalomból egy szórakoztató kvízre invitáljuk olvasóinkat – teszteld, mennyit tudsz Mary Zsuzsiról, a magyar zenei élet egyik legismertebb, ugyanakkor legtragikusabb sorsú sztárjáról!
Idézd fel az énekesnő leghíresebb dalát:
