Ma lenne 78 éves Mary Zsuzsi – Rendhagyó kvízzel emlékezünk az énekesnőre

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 08:45
TáncdalfesztiválKlapka GyörgyzeneMary Zsuzsi
A magyar táncdalfesztiválok aranykorának egyik legemblematikusabb alakja, aki nemcsak hangjával, de életútjával is milliókat inspirált. 1947-ban született Mary Zsuzsi, ez alkalomból emlékezünk rá – egy izgalmas kvíz formájában!
Kelemen Dorina
Te is imádod a retró zenéket? Akkor Mary Zsuzsi neve biztosan nem ismeretlen a számodra. Töltsd ki a róla szóló kvízünket!

Portré a fiatal Mary Zsuzsiról
7 kvízkérdés Mary Zsuzsiról, születésnapjának évfordulója alkalmából

Szinte nincs olyan magyar, aki ne ismerné a „Mama” című slágert vagy ne hallott volna Mary Zsuzsi viharos, mégis lenyűgöző életéről. A táncdalfesztiválok koronázatlan királynője, aki fényes karriert futott be idehaza és külföldön egyaránt, 1947. október 13-án látta meg a napvilágot. Ebből az alkalomból egy szórakoztató kvízre invitáljuk olvasóinkat – teszteld, mennyit tudsz Mary Zsuzsiról, a magyar zenei élet egyik legismertebb, ugyanakkor legtragikusabb sorsú sztárjáról! 

Honnan származik az énekesnő?

Idézd fel az énekesnő leghíresebb dalát:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

