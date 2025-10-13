Te is imádod a retró zenéket? Akkor Mary Zsuzsi neve biztosan nem ismeretlen a számodra. Töltsd ki a róla szóló kvízünket!

Ma lenne 78 éves Mary Zsuzsi – Rendhagyó kvízzel emlékezünk az énekesnőre

7 kvízkérdés Mary Zsuzsiról, születésnapjának évfordulója alkalmából

Szinte nincs olyan magyar, aki ne ismerné a „Mama” című slágert vagy ne hallott volna Mary Zsuzsi viharos, mégis lenyűgöző életéről. A táncdalfesztiválok koronázatlan királynője, aki fényes karriert futott be idehaza és külföldön egyaránt, 1947. október 13-án látta meg a napvilágot. Ebből az alkalomból egy szórakoztató kvízre invitáljuk olvasóinkat – teszteld, mennyit tudsz Mary Zsuzsiról, a magyar zenei élet egyik legismertebb, ugyanakkor legtragikusabb sorsú sztárjáról!