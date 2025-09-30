Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Benedek Elek kvíz: mennyire ismered a nagy mesemondó történeteit?

Magyar Népmese nap
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 10:45
166 éve született, de még ma is köztünk él. Benedek Elek meséi nélkül egy gyermekkor sem lenne teljes. Ünnepeld a magyar népmese világnapját egy mese kvízzel!
Ripszám Boglárka
Nincs olyan magyar kisgyerek, aki ne aludt volna el Benedek Elek egy meséjére. Emlékezz velünk a nagy mesemondóra, töltsd ki a kvízt és derítsd ki, mennyit tudsz még felidézni a varázslatos történetekből!

Benedek Elek népmese kvíz illusztráció.
Benedek Elek mesekvíz: idézd fel gyermekkorod kedvenc történeteit!
Fotó: Daniel Beran / Heves Megyei Hírlap

A 166 éve született Benedek Elek. Nemcsak „mesemondóként” tevékenykedett.  Újságíróként – főleg gyermeklapoknál – és országgyűlési képviselőként is nagy hatással volt a kultúránkra. Kiállt az ifjúsági irodalom, a népköltészet és a közoktatás mellett. De verseket, színdarabokat és regényeket is alkotott.

Mégis a népmesék világában vált igazán naggyá: neki köszönhetjük a magyar gyermekirodalom alapjait. A szájról szájra terjedő történetekből igazi irodalmi kincseket faragott tehetségével és irántuk való szeretetével. 166 év távlatából is generációkat nevel fel a történeteivel. 

A magyar népmese napja

Ezért is ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján, a magyar népmeséket. 2005 óta, a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére külön figyelmet kapnak meséink, mesemondóink és a bennük rejlő régi bölcsességek. Örökérvényű tanítások a hűségről, a ravaszságról, a jóról és rosszról.

Benedek Elek mesekvíz

Ez az a nap, amikor mi felnőttként is visszatérhetünk ezekbe a mesés történetekbe, és nosztalgiázhatunk egy kicsit az emlékekben, amelyeket felidéznek bennünk gyermekkorunkból.

Ünnepelj velünk! Töltsd ki a kvízt, derítsd ki mennyi mindenre emlékszel Benedek Elek mesevilágából!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Milyen címadó virág szerepel a híres Benedek Elek mesében?

Benedek Elek legszebb meséi:

