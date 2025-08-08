Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Kvíz: Esmeralda, Isaura, Paula és Paulina - Csak az igazi telenovella-rajongók tudnak hibátlanul válaszolni erre a 8 kérdésre

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 12:05
telenovellasorozatRosalinda
Csacska angyal, Betty, a csúnya lány vagy Teresa – sokan tagadtuk, de titokban mindannyian rajongtunk értük. Legújabb retró kvízünkben most letesztelheted, mennyire emlékszel a 90-es évek híres telenovelláira, amelyek meghatározó részei voltak az életünknek. Felkészültél egy kis időutazásra?

A kvíz, amely visszarepít a telenovellák aranykorába. A mexikói és brazil szappanoperák a 90-es években valósággal berobbantak az emberek életébe, és pillanatok alatt meghódították a magyar nézők szívét. Ezek a sorozatok nemcsak fordulatos, komikus és romantikával átszőtt történeteikkel, hanem bájosan túlzó karaktereikkel és szívdöglesztően sármos főhőseikkel is örökre beírták magukat a történelembe. Ki ne emlékezne az édes lelkű Rosalindára, a kitartó Marimarra vagy a kemény szívű Paulára? Ezek a kultikus telenovellák több generációt is szórakoztattak, és talán szórakoztatnak ma is.

Kvíz: 8 kérdés a közkedvelt régi telenovellákból
Kvíz: 8 kőkemény kérdés minden idők legikonikusabb szappanoperáiból

Legújabb filmes kvízünk egy igazi időutazás: visszarepít azokba az évekbe, amikor még nem TikTok-videókat pörgettünk, hanem Esmeralda könnyes történetét, Milagros mókás csínytevéseit vagy Marimar életútját követtük végig a képernyőn. Ha te is faltad annak idején ezeket a végtelennek tűnő szerelmi drámákat, akkor ez a kvíz neked szól! De vigyázz, már az első kvíz kérdésnél könnyen elvérezhetsz. Készen állsz a kihívásra? Hajrá!

1 / 8
A sorozatban a gazdag, hatalom ittas nő arra kényszeríti ikertestvérét, hogy cseréljenek helyet, hadd tudja csak kitombolni magát. Melyik kultikus telenovelláról van szó?

