Nagy Monty Python kvíz - 8 vicces kérdés Brian életéről, amivel próbára teheted komikus éned

56 éve, 1969-ben került adásba először a Monty Python, és azóta a brit abszurd humor kultikus képviselője maradt. Vicces, gyakran provokatív jeleneteikkel a világ minden táján szereztek rajongótábort.

A Monty Python társulat egyik legnagyobb sikerű filmje a Brian élete, amelynek főszereplője ugyanakkor születik és ugyanakkor hal meg, mint Jézus Krisztus, a film története róla szól: „Ő nem a Messiás, hanem egy nagyon haszontalan fiú!”

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A Monty Python legkedveltebb története

Stílusuk egyszerre kínál társadalmi szatírát és teljesen váratlan poénokat, amelyek mindig meglepik a nézőt. Filmjeik közül Magyarországon a közönség különösen kedveli a Brian életét.

A film a történelmi kontextust keveri a tipikus Monty Python-humorral, így generációk számára marad emlékezetes. A Brian életének ikonikus jelenetei és idézetei ma is inspirálnak kvízeket és játékokat. A mostani kvíz lehetőséget ad, hogy a rajongók próbára tegyék tudásukat és humorérzéküket.

Felkészültél a Brian, Stan, és Pilátus sztorijából készült kvízre? Kezdhetjük?