Mennyit tudsz a Monty Python társulat nagy sikerű filmjéről, a Brian életéről? Kvízünkből most kiderül!

Nagy Monty Python kvíz - 8 vicces kérdés Brian életéről, amivel próbára teheted komikus éned

film
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 09:15
Brian életeabszurd humorkvíz
Az abszurd brit humor több generációt nevettetett meg ikonikus jeleneteivel és filmjeivel. Most a legnépszerűbb Monty Python alkotásból készült játékkal várunk: vajon kifog rajtad egy Brian élete kvíz?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

56 éve, 1969-ben került adásba először a Monty Python, és azóta a brit abszurd humor kultikus képviselője maradt. Vicces, gyakran provokatív jeleneteikkel a világ minden táján szereztek rajongótábort. 

A Monty Python legnagyobb sikerű filmje a Brian élete
A Monty Python társulat egyik legnagyobb sikerű filmje a Brian élete, amelynek főszereplője ugyanakkor születik és ugyanakkor hal meg, mint Jézus Krisztus, a film története róla szól: „Ő nem a Messiás, hanem egy nagyon haszontalan fiú!”
Fotó: Photo12 via AFP /  AFP

A Monty Python legkedveltebb története

Stílusuk egyszerre kínál társadalmi szatírát és teljesen váratlan poénokat, amelyek mindig meglepik a nézőt. Filmjeik közül Magyarországon a közönség különösen kedveli a Brian életét

A film a történelmi kontextust keveri a tipikus Monty Python-humorral, így generációk számára marad emlékezetes. A Brian életének ikonikus jelenetei és idézetei ma is inspirálnak kvízeket és játékokat. A mostani kvíz lehetőséget ad, hogy a rajongók próbára tegyék tudásukat és humorérzéküket.

Felkészültél a Brian, Stan, és Pilátus sztorijából készült kvízre? Kezdhetjük?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hol születik Brian a filmben?

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

