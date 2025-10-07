Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Halász Judit énekel a színpadon a gyerekeknek

Óriási Halász Judit zenei kvíz: ha ezeket a dalokat ismered, a csemetédnek mesés gyerekkora volt

énekesnő
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 08:45
zenei kvízHalász Judit
Vajon mennyire mozogsz otthonosan a Kossuth-díjas énekesnő ikonikus dalaiban, amiket a legtöbb gyermek örvendezve dúdol? Halász Judit 83. születésnapja alkalmából egy nosztalgikus zenei kvízzel készültünk, amelyben felmérheted, mennyire emlékszel a legismertebb magyar gyerekdalokra!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Hatalmas Halász Judit zenei kvíz azoknak, akik egy kicsit visszarepülnének az időben és a gyerekdalok terén megcsillogtatnák a tudásukat. Te is elővetted anno a kazettát és együtt hallgattad gyermekeddel a bűbájos nótákat? Emlékszel még a Hívd a nagymamát vagy a Csiribiri című dalokra? Akkor ez a kvíz neked szól!

Halász Judit énekel a gyerekeknek.
Hatalmas Halász Judit zenei kvíz, amiben felmérheted, mennyire emlékszel az énekesnő legismertebb dalaira.
Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Halász Judit zenei kvíz – ha hallgattad őket, a legjobb leszel

Vannak olyan klasszikus dallamok, amelyek örökre a szívünkbe lopják magukat, gondoljunk akár a Boldog születésnapot vagy a Micimackó című nótákra. Halász Judit dalai generációk óta perdítik táncra a kicsiket, miközben egyszerre tanítanak és szórakoztatnak. Ezzel a kvízzel pedig most kiderítheted, mennyire rémlenek még az énekesnő legismertebb dalai. Töltsd ki a tesztet és nosztalgiázz egy kicsit!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Tavasz után eljön a nyár és ősz után a tél...

 

Halász Judit egyik legismertebb dala, a Boldog születésnapot, ami még napjainkban is számtalanszor felcsendül:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu