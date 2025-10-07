Óriási Halász Judit zenei kvíz: ha ezeket a dalokat ismered, a csemetédnek mesés gyerekkora volt

Hatalmas Halász Judit zenei kvíz azoknak, akik egy kicsit visszarepülnének az időben és a gyerekdalok terén megcsillogtatnák a tudásukat. Te is elővetted anno a kazettát és együtt hallgattad gyermekeddel a bűbájos nótákat? Emlékszel még a Hívd a nagymamát vagy a Csiribiri című dalokra? Akkor ez a kvíz neked szól!

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Halász Judit zenei kvíz – ha hallgattad őket, a legjobb leszel

Vannak olyan klasszikus dallamok, amelyek örökre a szívünkbe lopják magukat, gondoljunk akár a Boldog születésnapot vagy a Micimackó című nótákra. Halász Judit dalai generációk óta perdítik táncra a kicsiket, miközben egyszerre tanítanak és szórakoztatnak. Ezzel a kvízzel pedig most kiderítheted, mennyire rémlenek még az énekesnő legismertebb dalai. Töltsd ki a tesztet és nosztalgiázz egy kicsit!