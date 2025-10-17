Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a kvíz sokakon kifog: te tudod, léteznek-e egyáltalán ezek a települések?

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 09:00
földrajzkvíz
Mennyire voltál jó Magyarország földrajzából? Ebből a kvízből kiderül!
A szerző cikkei

Most kiderül, mennyire ismered Magyarország földrajzát, hazánk településeit. Teszteld magad! A feladat látszólag egyszerű: csak arra kell válaszolnod az alábbi kvízben, hogy a megemlített városok és falvak léteznek, vagy kitaláltak. Persze könnyen lehet, hogy sokan elbuknak majd! A kérdés az: te hogyan teljesítesz? Felkészültél?

teszt, kvíz, feladvány, kérdés
Fotó: Pixabay

Kőkemény kvíz: ismered Magyarország településeit?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik egy valós hazai település?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu