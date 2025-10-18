Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Te mennyire ismered a vármegyéket és megyeszékhelyeket? Kvíz – 1. rész

földrajz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 10:45
vármegyeMagyarországmegyeszékhelykvíz
Hányas voltál földrajzból? Ha azt kérdeznénk, mi Hajdú-Bihar vármegye székhelye, tudnád a helyes választ? Töltsd ki földrajz kvízünket, és tedd próbára a tudásod!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Kedves földrajz rajongó, a mostani kvíz biztosan feladja majd neked a leckét. Lássuk, mennyire ismered a magyar vármegyéket és megyeszékhelyeket!

Kvízben szereplő Magyarország térkép
Vármegyék és megyeszékhelyek kvíz –Kőkemény földrajz teszt következik
Fotó: iamsevensix / Shutterstock

7 kérdéses kvíz a vármegyékről és megyeszékhelyekről – vajon hányra tudod a helyes választ?

A földrajzot vagy imádtad a suliban, vagy a hátad közepére sem kívántad. Te melyik kategóriába tartozol? Itt az ideje, hogy próbára tedd a tudásod a magyar vármegyék és megyeszékhelyek tekintetében. Ha úgy érzed, te minden kérdésre tudod a helyes választ, bátran vágj bele a kvízbe, ha pedig azt gondolod, hogy elhasalnál rajta, akkor azért töltsd ki a tesztet, hogy bővíthesd az ismereteidet. Induljon hát a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik város Bács-Kiskun vármegye székhelye?

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz:

