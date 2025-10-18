Te mennyire ismered a vármegyéket és megyeszékhelyeket? Kvíz – 1. rész

Kedves földrajz rajongó, a mostani kvíz biztosan feladja majd neked a leckét. Lássuk, mennyire ismered a magyar vármegyéket és megyeszékhelyeket!

Vármegyék és megyeszékhelyek kvíz –Kőkemény földrajz teszt következik

Fotó: iamsevensix / Shutterstock

7 kérdéses kvíz a vármegyékről és megyeszékhelyekről – vajon hányra tudod a helyes választ?

A földrajzot vagy imádtad a suliban, vagy a hátad közepére sem kívántad. Te melyik kategóriába tartozol? Itt az ideje, hogy próbára tedd a tudásod a magyar vármegyék és megyeszékhelyek tekintetében. Ha úgy érzed, te minden kérdésre tudod a helyes választ, bátran vágj bele a kvízbe, ha pedig azt gondolod, hogy elhasalnál rajta, akkor azért töltsd ki a tesztet, hogy bővíthesd az ismereteidet. Induljon hát a kvíz!