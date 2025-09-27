Őrülten nehéz Wednesday kvíz: ha mindre tudod a választ, akkor van egy ingyen jegyed a Nevermore-ba

Ha neked is azonnal a szívedbe lopta magát Wednesday karaktere és a Nevermore mágikus világa, ezért tűkön ülve vártad a második évadot, aminek már le is daráltad az összes részét, akkor ez a kvíz neked szól! Derítsd ki, hogy mennyire figyeltél oda a részletekre, de vigyázz, mert akad néhány fogós kérdés!
A Tim Burton rendezésében pár éve debütáló Wednesday sorozat pillanatok alatt szerzett magának óriási sikert a világ minden táján és lopta be magát milliók szívébe. Sokakat azonban nemcsak a misztikus alkotás nyűgözött le, hanem a színésznő, Jenna Ortega alakítása is. A fiatal tehetség ugyanis számos kritikus elismerését nyerte el, nemrég pedig egy eseménydús második évaddal tért vissza a képernyőre. Ezért itt az ideje, hogy kiderítsd, mennyire ismered Wednesday világát! Vigyázat, spoiler gyanús!
A Wednesday 2. évadának hivatalos előzetese:
