Kép a Wednesday szereplőiről

Őrülten nehéz Wednesday kvíz: ha mindre tudod a választ, akkor van egy ingyen jegyed a Nevermore-ba

Jenna Ortega
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 12:45
wednesdaysorozatkvíz
Úgy gondolod, hogy a sorozat legnagyobb rajongói közé tartozol és nálad otthonosabban senki sem mozog a Nevermore világában? Akkor tarts velünk, mert Jenna Ortega 23. születésnapja alkalmából egy óriási Wednesday kvízzel készültünk!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha neked is azonnal a szívedbe lopta magát Wednesday karaktere és a Nevermore mágikus világa, ezért tűkön ülve vártad a második évadot, aminek már le is daráltad az összes részét, akkor ez a kvíz neked szól! Derítsd ki, hogy mennyire figyeltél oda a részletekre, de vigyázz, mert akad néhány fogós kérdés!

Jenna Ortega, Wednesday szerepében
Most kiderül, mennyire ismered Wednesday világát!
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Hatalmas Wednesday kvíz – most kiderül, hogy megállnád-e a helyed a Nevermore-ban!

A Tim Burton rendezésében pár éve debütáló Wednesday sorozat pillanatok alatt szerzett magának óriási sikert a világ minden táján és lopta be magát milliók szívébe. Sokakat azonban nemcsak a misztikus alkotás nyűgözött le, hanem a színésznő, Jenna Ortega alakítása is. A fiatal tehetség ugyanis számos kritikus elismerését nyerte el, nemrég pedig egy eseménydús második évaddal tért vissza a képernyőre. Ezért itt az ideje, hogy kiderítsd, mennyire ismered Wednesday világát! Vigyázat, spoiler gyanús! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mikor debütált a Wednesday sorozat?

 

A Wednesday 2. évadának hivatalos előzetese:

