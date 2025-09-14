Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Ryan Gosling házat épített, Wednesday csellózni tanult: ezek a színészek mindent megtettek egy szerepért

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 07:15
Megesik, hogy a szép énekhang, a jó memória vagy pár, jól helyezett pofon nem elég egy szerep elnyeréséhez. Vannak esetek, mikor a színészeknek valami igazán extrát kell nyújtani. Cikkünkből kiderül, mit kellett tennie Jenna Ortegának a Wednesday főszerepéért, vagy milyen feltétellel játszhatta el Ryan Gosling a Szerelmünk lapjai hős szerelmesét.
Örökös-Tóth Lajos
Egy színész feladata gyakorta jóval többről szól, mint a tengernyi mélységű szövegkönyv bemagolása és a karakterének tökéletesre csiszolása, hiszen néha megesik, hogy valami teljesen új készséget is el kell sajátítaniuk. A legfrissebb példa erre A múmia-filmek sztárja, Brendan Fraser, aki a Torontói Filmfesztiválon vallott arról, hogy legújabb filmje, a Rental Family kedvéért japánul kezdett tanulni, vagyis pontosabban „csak” kiválóan mondta vissza a keleti nyelvű sorait. Vagy gondoljunk a Wednesday főhősnőjének csellószólóira, de ezen kívül a film- és tévétörténelem telis-tele van ilyen példákkal, mivel voltak színészek, akik ostorcsapásokkal, tolvajtrükkökkel vagy épp kitalált nyelvekkel igyekeztek lenyűgözni a nézőket. 

Wednesday
A Wednesday 2. évada jelenleg is a legnézettebb Netflix-sorozatok között áll az élen, ebben pedig Jenna Ortega alázatos munkája is alaposan benne van (Fotó: Archív)

Ryan Gosling (Szerelmünk lapjai)

A következő Szellemlovasként emlegetett Ryan Gosling a Szerelmünk lapjai forgatására nemcsak érzelmileg kellett felkészülnie, hanem emellett kézzel fogható szakmát is tanult, ugyanis ácsként és asztalosként is dolgozott hónapokig. A rendező, Nick Cassavetes ragaszkodott hozzá, hogy a filmben látható házat (pontosabba annak csak egy részét) valóban maga Gosling húzza fel a két kezével. A színész így valóban megtanult fával bánni, bútorokat készíteni, és a romantikus dráma díszletben több olyan tárgy is látható, ami az ő keze munkájának gyümölcse volt.

Cameron Diaz (New York bandái)

A Daniel Day-Lewis első visszatérését elhozó New York bandái című film szépsége, Cameron Diaz sem volt rest valami új és különleges készséget elsajátítani. Charlie egyik angyala egy tolvajlásban jártas karaktert alakított a moziban, ezért pedig eltanulta a zsebelés „művészetét”. A direktor, Martin Scorsese még egy bűvészt is hívott segítségül, aki profi zsebelőként és az elterelések nagymestereként segített a színésznőnek felvenni a tolvajok tempóját.

Michelle Pfeiffer (Batman visszatér)

A hamarosan Yellowstone-ban is felbukkanó Michelle Pfeiffer a Batman visszatér forgatásán hamisítatlan ostorművésszé vált. Ugyan az első órákon még a saját edzőjét is sikerült véletlenül megcsapnia, de a színésznő nagyon hamar belejött. Olyannyira, hogy a Macskanő híres jelenetében például négy próbababa fejét vágta le egyetlen felvétel alatt, bármiféle segítség nélkül. A stábot ez annyira lenyűgözte, hogy mindenki állva tapsolt.

MOVIESTILL
Michelle Pfeiffer nem egycsapásra ugyan, de az ostorhasználat nagymesterévé vált a Batman visszatér forgatásán (Fotó: Snap/ Northfoto)

Viggo Mortensen (A Gyűrűk Ura-trilógia)

Aragorn szerepében Viggo Mortensen nemcsak különféle díszes és nehéz pajzsok viseletével és a kardja forgatásával volt elfoglalva, hanem egy ettől nagyobb feladat is hárult rá: meg kellett tanulnia a nem létező, a J.R.R. Tolkien fejéből kipattant tünde nyelvet. Ezzel a nem túl egyszerű leckével legalább Mortensen nem volt egyedül, hiszen kvázi a szereplőbrigád fele is az ősi tünde dialógusokat mormolta az orra alatt a forgatási szünetekben

Jenna Ortega (Wednesday)

A jelenleg is a Netflix-toplista élén tanyázó Wednesday forgatása előtt, a sorozat sztárja, Jenna Ortega két hónapon át csellóórákat vett, hogy a szériában hitelesen játszhassa el a különc nyomozókisasszonyt. Bár a híres Paint It Black-részletet végül profi zenész adta elő, Ortega maga is el tudta volna játszani a darabot. Elmondása szerint egyáltalán nem volt egyszerű feladat, de sokat adott a karakteréhez, talán ez is extra adalék volt a sorozat sikeréhez.

 

