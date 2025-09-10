Nincs vége a Wednesday őrületnek! Saját sorozatot kap az Addams Family legelvetemültebb tagja

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
2025. szeptember 10.
A bizarr múltú félőrült nagybácsi megkapja a kellő figyelmet. A Wednesday sorozat Fester bácsi spin-offja készülőben van, de valószínűleg előbb láthatjuk az eredeti sorozat harmadik évadát.

Nem semmi rajongói kultusznak örvend a Wednesday sorozat. A második évad következő felvonása 28 milliós megtekintéssel nyitott az első öt napjában, ami jól jelzi, hogy a Wednesday trend továbbra sem enyhül, hanem ezerrel pörög a Netflix kínálatában. Ez pedig nem csak Jenna Ortega és a habosbabos Emma Myersnek köszönhető.

A Wednesday-univerzum megkapja első spin-offját

A spin-off ötletét már korábban belengették, erről főleg elszólásokból, apró behintésekből tudtunk eddig tájékozódni. Ennek a legfőbb oka, hogy a műsor készítői, Alfred Gough és Miles Millar saját bevallásuk szerint főleg a Wednesday második évadára koncentráltak és a Netflix bizalmának köszönhetően azonnal a harmadik évadra. Mindenesetre a találgatások folyamatosan egy karakterre vezettek vissza.

Ezen a ponton majdnem mindegyik régi, kedvelt Addams családtag ki tudott bontakozni a sorozatban — érdekes volt például Wednesday és Morticia (Catherine-Zeta Jones) kapcsolata és a Gomez Addams (Luis Guzmán) sötét múltját kibontó mellékszál. Aki viszont eddig megmaradt izgalmas rejtélynek, az Fester Addams, a sorozat félőrült karaktere, aki több bizarr történetről mesélt a múltjából, amik külön megvalósításra várnak.

Fred Armisen, a karakter megalkotója Jimmy Fallon The Tonight Show című műsorában szerepelt. A házigazda nem kertelt a kérdéssel:

Jimmy Fallon: Jól hallottam, hogy szó esett egy Fester nagybácsi spin-offról?

Fred Armisen: Igen. Az egész abszolút fantasztikus!

Az infómorzsa tehát megerősítette, hogy a spin-off mozgásban van és valóban Fester bácsiról szól majd. 

Túl sok részletet nem osztott meg, de félmondatban kitért arra is, hogy Tim Burton is visszatér a rendezői székbe és a Wednesday szereposztása is visszaköszönhet itt-ott.

Innentől kezdve egyre biztosabb, hogy megkapjuk ezt a spin-offot, de legyünk türelmesek. A Netflix és a készítők érdeke egyelőre a Wednesday sorozat tökéletesítése, forgatási dátum még a kanyarban sincs.

 

