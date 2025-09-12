Vége van! A Wednesday főszereplője otthagyja a sorozatot: felháborító az indoka

Hunter Doohan, a Wednesday sorozat sztárja meglepő bejelentést tett a széria harmadik évada kapcsán. A rajongókat sokkolta a hír.

Hunter Doohan elbúcsúzik a Wednesday szériától és az Addams Family-től(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Wednesday ellenfél nélkül maradhat

Hunter Doohan, aki a Jenna Ortega főszereplésével készült Wednesday sorozatban Tyler Galpint alakította, felháborította a rajongókat, amikor bejelentette, hogy nem tér vissza a sorozat harmadik évadában. Már korábban is aggódtak érte és elkezdődtek a találgatások, amikor látványosan keveset szerepelt a premiert megelőző sajtóeseményeken és közönségtalálkozókon. A mostani bejelentés fényében nem meglepő, hogy a színész visszavonult a nyilvános szerepléstől. Férje, Fielder Jewett kérésére hozta meg a döntést, aminek hátterében meglepő okok állnak.

A Wednesday első évadában Doohan és Jenna Ortega között kibontakozó szerelmi szál miatt a két színész meglehetősen sok időt töltött együtt a forgatáson és azon kívül is. A második évadban ismét több közös jelenetük volt, ráadásul a színész ezek egy részét félmeztelenül csinálta végig. Ez okozta a zűrt a paradicsomban, Hunter Doohan férje ugyanis nemtetszését fejezte ki, hogy Doohan ilyen sok időt tölt Ortegával, ráadásul meztelen felsőtesttel. A házassága megóvása érdekében a színész arra a döntésre jutott, hogy nem tér vissza a Tim Burton rendezésében készülő széria folytatásába.

Hogy megóvjam a házasságunkat, Fielder arra kért, hogy tartsak kellő távolságot Jennától. Tiszteletben tartva az érzéseit, úgy döntöttem, hogy nem veszek részt a második évadot érintő promóciós tevékenységekben, és a harmadik évadban már nem térek vissza a sorozatba.

A rajongók a bejelentés óta két táborra szakadtak. Egyesek felháborítónak tartják, hogy Doohan férje irreális módon féltékenykedik, ráadásul egy nőre, és toxikusnak tartják a viselkedését. A másik tábor ezzel szemben kimondottan aranyosnak és szívmelengetőnek találja, hogy a színésznek fontosabb a házassága és a párja érzései, mint a munkája.

Wednesday és Tyler harcát már egészen biztosan nem láthatjuk a harmadik évadban (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Mit tudunk eddig a Wednesday 3. évadáról?

Az alkotók nyilatkozatai szerint a harmadik évadban mindenből többet kapunk majd. Az Addams család tagjai nagyobb szerepet kapnak, újabb eltemetett családi titkok derülnek ki. Emellett a Nevermore Akadémia univerzuma is tágul. Egyelőre hétpecsétes titok, hogy kik szerepelnek majd a következő epizódokban, kiktől fogunk elbúcsúzni, vagy lesznek-e új karakterek. Ahogy az egyik társalkotó, Miles Millar fogalmazott: “Persze, elárulhatnék bármit, de akkor sajnos el kellene temesselek egy sekély sírba.”