Pedro Almodóvar egy filmes díjjal a kezében

Pedro Almodóvar 76 éves – te mennyire ismered a spanyol rendező filmjeit?

Pedro Almodóvar
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 12:45
születésnaprendezőkvíz
A többszörös Oscar-díjas spanyol filmrendező, Pedro Almodóvar szeptember 25-én, azaz ma tölti be 76. életévét. Pedro Almodóvar a kortárs filmművészet egyik legjelentősebb alakja, aki megannyi díjat zsebelt be az alkotásaival. Te mennyit tudsz a filmjeiről? Teszteld ebben a kvízben!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Pedro Almodóvar elsősorban a művészfilmjeivel tett szert nemzetközi ismertségre a filmszakmában. Hosszú pályafutása alatt számos nívós díjat kapott már munkája elismeréséül. A teljesség igénye nélkül a spanyol filmrendező többszörös Oscar- és BAFTA-díjas, elnyerte a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál legjobb rendezésért járó elismerését, többször tüntették ki César-díjjal, valamint a  Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Arany Oroszlán-díját is bezsebelte már.

Pedro Almodóvar
76 éves lett Pedro Almodóvar
Fotó: ZUMAPRESS.com

Pedro Almodóvar filmes kvíz: 76 éves lett a neves rendező

Pedro Almodóvarnak már a születése is különleges volt, ugyanis a mai napig nem tudni pontosan, hogy hány éves lehet a világhírű spanyol filmrendező. A rendező születési bizonyítványában ugyanis számok helyett betűkkel írták az időpontot. Egyes források szerint 1951-ben született, azonban vitatott az is, hogy 24-e vagy 25-e a pontos nap. Maga a rendező is többnyire csak annyit mond a születéséről, hogy az 1950-es években jött világra.

Egy kis faluban nőtt fel, azonban az érettségi után Madridba költözött. Itt aztán foglalkozott mindennel: bolhapiaci árusként és éjjeli telefonosként dolgozott, majd fokozatosan a művészet felé fordult. Novellákat írt, készített képregényeket, színészkedett, énekelt, kézikamerájával pedig rövidfilmeket forgatott. 1980-ban saját kamerájával készítette első játékfilmjét, amely rögtön kultuszfilmmé vált. Ezután a karrierje felfelé ívelt: filmjeinek egyre több rajongója akadt, és a színészek, akikkel együtt dolgozott, szintén világhírnévre tettek szert. A legtöbbet Antonio Banderas-szal és Penelopé Cruzzal forgatott, de Carmen Maura, Marisa Paredes és Cecilia Roth is állandó partnerei lettek filmjeiben.

Az Oscar-díjas rendező fő témái a vágy, a szenvedély, a család és az identitás, de nem fél megbotránkoztató képsorokat sem bemutatni a nézőinek: filmjeiben ábrázolt már transzvesztitákat, kéjgyilkost, homoszexuálisokat és pedofil papot is. Szakmai díjai mellett a francia Becsületrend tulajdonosa, az amerikai művészeti akadémia tagja, a Harvard és az oxfordi egyetem díszdoktora.

Ebben a születésnapi kvízben tesztelheted magad, hogy mennyit tudsz Pedro Almodóvar filmjeiről!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik Pedro Almodóvar-film nyerte el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat?

