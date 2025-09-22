Szüreti retró kvíz: te mennyire ismered a betakarítási hagyományokat?

Ezen a hétvégén több borvárosban is szüreti mulatságokat tartanak, hiszen megkezdődött az aratás a szőlőültetvényeken. A betakarítás hagyománya évezredekre nyúlik vissza, ahogy a kemény munka gyümölcsének ünneplése is. Ennél fogva a termés betakarítása régen is sok közös élményt és bőséges lakomákat jelentett. Szüreti retró kvízünkben most a letűnt korok aratási hagyományairól hoztunk kérdéseket, a szőlő mellett számos más terményt is érintve.
Te tudod, melyik almafajta szüretelhető októbertől? Emlékszel, hogy hívták a '60-as években elterjedt közösségi gazdaságokat? Mely magyar találmányként ismert építménybe hordták a csöves kukoricát, és milyen mesterségű férfiak gondoskodtak a megfelelő boroshordókról borkészítéskor? Ilyen és ehhez hasonló kérdések várnak szüreti retró kvízünkben!
