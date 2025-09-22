Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szüreti retró kvíz: te mennyire ismered a betakarítási hagyományokat?

Szüreti retró kvíz: te mennyire ismered a betakarítási hagyományokat?

szüret
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 11:15
betakarításretróaratásszőlőkvíz
Eljött a betakarítás ideje, számos szőlőültetvényen már serényen dolgoznak a gazdák, a hétvégén pedig több helyen is mulatságokat tartanak. A szüret idején összegyűlik a falu apraja-nagyja, hogy a tőkék learatása után mustot kortyolgatva készítsék elő a jövő év borait. Szüreti retró kvízünkben most nemcsak a szőlő, hanem egyéb gyümölcsök betakarításának hagyományairól is hoztunk kérdéseket, lássuk, te mennyire ismered ezeket a szokásokat!

Ezen a hétvégén több borvárosban is szüreti mulatságokat tartanak, hiszen megkezdődött az aratás a szőlőültetvényeken. A betakarítás hagyománya évezredekre nyúlik vissza, ahogy a kemény munka gyümölcsének ünneplése is. Ennél fogva a termés betakarítása régen is sok közös élményt és bőséges lakomákat jelentett. Szüreti retró kvízünkben most a letűnt korok aratási hagyományairól hoztunk kérdéseket, a szőlő mellett számos más terményt is érintve.

Szüreti retró kvíz, Szőlőtermesztő család tagjai szüretkor a szőlőültetvényen
Szüreti retró kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered a betakarítás néphagyományait
Fotó: fortepan-Buzás Balázs

Szüreti retró kvíz

Te tudod, melyik almafajta szüretelhető októbertől? Emlékszel, hogy hívták a '60-as években elterjedt közösségi gazdaságokat? Mely magyar találmányként ismert építménybe hordták a csöves kukoricát, és milyen mesterségű férfiak gondoskodtak a megfelelő boroshordókról borkészítéskor? Ilyen és ehhez hasonló kérdések várnak szüreti retró kvízünkben!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
Manapság egyre többen fedezik fel újra a régi almafajtákat. Tudod, melyik az a Kárpát-medencei változat, amely októbertől szüretelhető, kemény, lédús, édes-savanykás, és tavaszig eltartható?

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu