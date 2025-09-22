Szüreti retró kvíz: te mennyire ismered a betakarítási hagyományokat?

Eljött a betakarítás ideje, számos szőlőültetvényen már serényen dolgoznak a gazdák, a hétvégén pedig több helyen is mulatságokat tartanak. A szüret idején összegyűlik a falu apraja-nagyja, hogy a tőkék learatása után mustot kortyolgatva készítsék elő a jövő év borait. Szüreti retró kvízünkben most nemcsak a szőlő, hanem egyéb gyümölcsök betakarításának hagyományairól is hoztunk kérdéseket, lássuk, te mennyire ismered ezeket a szokásokat!

Vágólapra másolva!

Ezen a hétvégén több borvárosban is szüreti mulatságokat tartanak, hiszen megkezdődött az aratás a szőlőültetvényeken. A betakarítás hagyománya évezredekre nyúlik vissza, ahogy a kemény munka gyümölcsének ünneplése is. Ennél fogva a termés betakarítása régen is sok közös élményt és bőséges lakomákat jelentett. Szüreti retró kvízünkben most a letűnt korok aratási hagyományairól hoztunk kérdéseket, a szőlő mellett számos más terményt is érintve. Szüreti retró kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered a betakarítás néphagyományait

Fotó: fortepan-Buzás Balázs Szüreti retró kvíz Te tudod, melyik almafajta szüretelhető októbertől? Emlékszel, hogy hívták a '60-as években elterjedt közösségi gazdaságokat? Mely magyar találmányként ismert építménybe hordták a csöves kukoricát, és milyen mesterségű férfiak gondoskodtak a megfelelő boroshordókról borkészítéskor? Ilyen és ehhez hasonló kérdések várnak szüreti retró kvízünkben!

KVÍZ 1 / 5 Manapság egyre többen fedezik fel újra a régi almafajtákat. Tudod, melyik az a Kárpát-medencei változat, amely októbertől szüretelhető, kemény, lédús, édes-savanykás, és tavaszig eltartható? Batul Helyes válasz Boralma Helytelen válasz Csörgőalma Helytelen válasz

Ezek is érdekelhetnek: