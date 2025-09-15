Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Gyerekek egy korabeli vízibiciklin a Balaton déli partján

Utolsó napsugarak: töltsd ki nyárzáró kvízünket

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 08:15
A nyár vége mindig nosztalgiát ébreszt. Az egyre hűvösödő esték jelzik az idő múlását, mégis nehezen engedjük el a napfényben fürdő délutánok emlékeit. Töltsd ki nyárzáró retró kvízünket, és idézd fel a napsütéses hónapok legszebb pillanatait!

Kettőt pislogtunk, és az idei nyár is eltelt, ám a rövidsége ellenére sokunk számára tele volt felejthetetlen pillanatokkal és kedves nyári emlékekkel. Az ősz beköszöntével elérkezett az elcsendesedés időszaka, ám mielőtt bevackolnánk magunkat a pokróc alá egy bögre sütőtökös lattével, idézzük fel együtt újra a nyarat egy játékos, nosztalgikus kvízzel!

Nyárzáró retró kvíz
Nosztalgiázzunk együtt, és nyárzáró kvízünkben idézzük fel az elmúlt időszakot, a retró nyarakat, és azok főbb ismérveit!
Fotó: Fortepan

Utolsó napsugarak – nyárzáró retró kvíz

Már túl vagyunk szeptember első hetén, azzal együtt az iskolakezdésen, és legtöbben sajnos az utolsó nyaraláson is. Az esték már hűvösebbek, de a nappalok még a forró hónapokat idézik, hiszen bőven 20 Celsius-fok felett van a hőmérséklet. Ha csillagászati szemmel nézzük, az igazi ősz csak a napéjegyenlőség napján, szeptember 22-23. körül kezdődik, így joggal érezhetjük úgy, hogy szívünkben még tombol a nyár. Nosztalgiázzunk most együtt, és az alábbi nyári kvíz kérdésekkel idézzük fel az elmúlt időszakot, a retró nyarakat, és azok főbb ismérveit!

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
A napraforgó a nyárutó aranyló szimbóluma, magja igazi csemege. Felismered, az alábbiak közül melyik elnevezést használták erre a finomságra 1960-ban?

