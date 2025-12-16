Kiderült Michael Schumacher titka, megszólalt a legenda

Közeledik a Michael Schumacher életét kettétörő síbalesetének 12. évfordulója (december 29.), és pár napja rendezték meg az 1978 óta működő "Ein Herz fü Kinder" (Egy Szív a Gyerekekért) alapítvány 25. nagyszabású jótékonysági akcióját. Az eseményen hírességek részvételével csak idén több mint 26 millió eurót (10 milliárd forint) gyűjtöttek össze nemes célokra. Ezek apropóján a ZDF televízió hagyományos gálaműsorát vezető legendás sportriporter, Johannes B. Kerner felidézte a legszebb emlékét Schumiról.

Johannes B. Kerner szerint Michael Schumacher szíve nagyobb, mint bármely trófeája vagy sikere

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tévés a 2004-es hasonló gálára visszaemlékezve elárulta: Schumacher akkori tettét többre tartja, mint az egykori autóversenyző hét világbajnoki címét a Forma-1-ben. A karácsony másnapi, szörnyű indiai-óceáni cunami után az alapítvány soron kívüli adománygyűjtő akciót szervezett. Még a díszleteket rendezgették, amikor megcsörrent Kerner telefonja: Willi Weber hívta, a pályája csúcsán lévő Michael Schumacher felfedezője és akkori menedzsere.

Michael adományozni szeretne. Tízmillió dollárt.

– idézte föl Schumi mentorának szavait Johannes B. Kerner.

Michael Schumacher szíve nagyobb minden sikerénél

"Teljesen le voltam nyűgözve, ilyesmit még sohasem hallottam. Csodálatra méltó, hogy valaki ilyen sokat ad, mert hálás mindazért, amit az élettől kapott – folytatta a sportriporter a sikeres és olykor arrogánsnak tűnő, mégis nagyszívű és mélyérzésű Schumacher sokak előtt kevésbé ismert emberi oldaláról: az F1 világsztárja gyakran adományozott jótékony célra órási summákat, többnyire magamutogatás nélkül a nyilvánosság kerülésével.

– Mélyen megérint a tudat, hogy manapság nincs olyan jól, mint akkoriban – utalt a tévés arra, hogy – habár Michael Schumacher állapota a családja jóvoltából nem ismert – a Forma-1 rekordbajnoka minden bizonnyal máig ápolásra szorul.