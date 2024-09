Ennyi volt? Jövőre feloszlik a TNT? – „Sokat gondolkozom, hogy meddig fogunk a színpadon állni”

Jöhet a kistesó?

Az énekes nem lőtt mellé, amikor azt mondta: bár jövőre betölti az ötödik ikszet, akár egy-két évtizedet is letagadhatna a korából. Aktívan sportol, és persze az apaság is fitten tartja: kisfia, Bende Mór hároméves, s nemrég megkezdte a bölcsit, amit bizony az énekes, marcona férfi létére megkönnyezett kissé.

– Nagyon nyitott kissrác, a személyiségjegyei szépen kezdenek megmutatkozni, azt mondják, rám hasonlít jobban. Nagyon szereti a társaságot, az embereket, mindenkivel szóba elegyedik. Ha kimegyünk a játszótérre, a felnőtteket, gyerekeket egyaránt leszólítja – mesélt nemrég a Mokkában Dobrády Ákos a kisfiáról, majd azt is elárulta, hogy párjával nem zárkóznak el a kistesó gondolatától sem.