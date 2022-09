Elképesztő titok a színészkirály életéből: Máriaként anyakönyvezték Latinovits Zoltánt

Hatalmas rejtély övezi a színészkirály életét és pont emiatt egy kiállítást szenteltek Latinovits Zoltán életének. A Bajor Gizi Színészmúzeumban az erős vizualitással felépített tárlat a lehetetlennel birkózik, és így próbál meg túllépni a neves színész legendáján. Latinovits egy folyamatosan küzdő, gyakran falakba ütköző, állandó depresszióval harcoló ember volt. Ezen kiállításon derült fény egy újabb titokra, mégpedig az, hogy Latinovits négy keresztnévvel büszkélkedhet. Teljes neve ugyanis Latinovits Zoltán Oszkár Pál Mária. De vajon hogyan kerülhetett oda az a Mária?

„Foglalkoztat ez a kérdés már egy ideje”

A Bors felkereste Frenreisz Károlyt, hogy megtudjuk, miért is adtak szülei Latinovitsnak egy női nevet a keresztnevei közé. Meglepő választ kaptunk rá.

– Őszintén megmondom, hogy nem tudom. Ezen, hogy már én is sokszor gondolkodtam, de egyszerűen soha nem jöttem rá. Nem tudom ki az, aki ezt meg tudja fejteni, de szerintem csak édesanyám tudna rá választ adni, de ő sajnos már nem él. Hogy teljesen őszinte legyek, engem is foglalkoztat ez a kérdés már egy ideje – nyilatkozta lapunknak a Kossuth-díjas magyar rockzenész.

Sajnos Frenreisz Károly nem tudta megválaszolni nekünk ezt a „millió dolláros” kérdést, de lapunk megpróbált más úton közelebb kerülni a válaszhoz.

Szent neveket adtak a nemesi családok

Megkerestük Szabó István családfakutató, történészt, aki készségesen segítségünkre siettek a titok felgöngyölítésében.

– Egy időben nagyon gyakori volt, hogy kettőnél több utónevet is kaptak a gyermekek – kezdte lapunknak a családfakutató, aki elmondta, hogy a színészlegenda neve miért nem annyira különleges, mint azt elsőre gondolnánk.

– Latinovitsnak a négy, az még kifejezetten kevésnek hathat bizonyos esetekben. Például ha megnézzük a történelmet, és találkozunk Habsburg Ottóval, akkor meglepődhetünk, amikor olvassuk, hogy teljes neve nem más, mint Franz Joseph Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius von Habsburg-Lothringen. Jól láthatóan ott is szerepel a Mária név. A nemesi családok gyakorta adtak gyermekeiknek olyan neveket, amiket korábban Szentek viseltek. Ez egyszerre volt egy tiszteletadás a védőszentek előtt, továbbá egy szakrális kérés, ahol szerették volna, ha a választott szent végigkíséri életútján az adott illetőt – fűzte hozzá Szabó István.

Ő maga a legenda

Szeptember 9-én lett volna 91 éves Latinovits Zoltán, minden idők egyik legnagyobb magyar színésze. Már az is eléggé mutatja rejtélyes mivoltját, hogy a mai napig nem tudja senki biztosra mondani, hogyan lelte halálát. Egyesek azt mondják öngyilkos lett, mások meg amellett ágálnak, hogy inkább egy véletlen baleset végzett vele, amikor 1976. június 4-én elgázolta egy vonat Balatonszemesnél.

Földbirtokos apa

Latinovits Zoltán 1931. szeptember 9-én született Budapesten. Édesanyja, Gundel Katalin a legendás vendéglátós família egyik sarja. Édesapja Latinovits Oszkár földbirtokos: nem sokkal fiuk születése után elhagyta családját. A színész sosem tudta feldolgozni apja döntését.