Jean-Paul Belmondo kvíz: az élete nyitott könyv volt, ezekre a kérdésre mégis kevesen tudják a helyes választ

A kvíz, ami ezúttal felidézi Jean-Paul Belmondo életét és színészi pályafutásának legfontosabb pillanatait. Minden idők egyik legnépszerűbb francia filmszínésze 1933. április 9-én született Franciaországban. Karrierje több mint öt évtizedet ölelt fel, több mint 80 filmben szerepelt, többek között a kor másik francia idoljával, egyben a legjobb barátjával, Alain Delonnal.

Kvíz: tedd próbára a tudásodat Jean-Paul Belmondo életével és munkásságával kapcsolatban!

Fotó: Sunset Boulevard / GettyImages

Kvíz: mennyit tudsz Jean-Paul Belmondo életéről és ikonikus filmjeiről?

Megannyi film közül először a Kifulladásig című Jean-Luc Godard-alkotása hozta meg számára a nagy áttörést, ezzel rögvest beírta magát az egyetemes filmtörténelembe. Jean-Paul Belmondo színészi játéka sosem követte a hagyományos, iskolai mintákat – mindig ösztönösen állt egy-egy karakterhez, egyfajta belső megérzése, természetes jelenléte tette alakításait ennyire kivételessé és magával ragadóvá. Belmondo az a színész volt, aki mindvégig képes volt önmaga maradni, így aztán színészként sem ragadt bele egyetlen karakter skatulyájába. Kétszer kötött házasságot, négy gyermeke született, közülük egyik fia, Paul Belmondo autóversenyzőként vált ismertté. 2021 szeptemberében, 88 éves korában hunyt el. Az alábbi kvízzel rá emlékezünk.