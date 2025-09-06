Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Jean-Paul Belmondo kvíz: az élete nyitott könyv volt, ezekre a kérdésre mégis kevesen tudják a helyes választ

Jean-Paul Belmondo kvíz: az élete nyitott könyv volt, ezekre a kérdésre mégis kevesen tudják a helyes választ

filmszínész
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 10:45
jean-paul belmondoFranciaországlegendakvíz
Jean-Paul Belmondo sosem tartozott a tipikus szépfiúk táborába, karakteres vonásaival, sármos megjelenésével és pimasz mosolyával mégis nők millióit csavarta az ujjai köré. A francia színészlegenda 4 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el, mi pedig egy filmes kvízzel tisztelgünk most előtte.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A kvíz, ami ezúttal felidézi Jean-Paul Belmondo életét és színészi pályafutásának legfontosabb pillanatait. Minden idők egyik legnépszerűbb francia filmszínésze 1933. április 9-én született Franciaországban. Karrierje több mint öt évtizedet ölelt fel, több mint 80 filmben szerepelt, többek között a kor másik francia idoljával, egyben a legjobb barátjával, Alain Delonnal.

Kvíz, Jean-Paul Belmondo, házasságkötés, templomi esküvő, esküvői ruha
Kvíz: tedd próbára a tudásodat Jean-Paul Belmondo életével és munkásságával kapcsolatban!
Fotó: Sunset Boulevard /   GettyImages

Kvíz: mennyit tudsz Jean-Paul Belmondo életéről és ikonikus filmjeiről?

Megannyi film közül először a Kifulladásig című Jean-Luc Godard-alkotása hozta meg számára a nagy áttörést, ezzel rögvest beírta magát az egyetemes filmtörténelembe. Jean-Paul Belmondo színészi játéka sosem követte a hagyományos, iskolai mintákat – mindig ösztönösen állt egy-egy karakterhez, egyfajta belső megérzése, természetes jelenléte tette alakításait ennyire kivételessé és magával ragadóvá. Belmondo az a színész volt, aki mindvégig képes volt önmaga maradni, így aztán színészként sem ragadt bele egyetlen karakter skatulyájába. Kétszer kötött házasságot, négy gyermeke született, közülük egyik fia, Paul Belmondo autóversenyzőként vált ismertté. 2021 szeptemberében, 88 éves korában hunyt el. Az alábbi kvízzel rá emlékezünk.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Jean-Paul Belmondo fiatal korában igazolt sportoló volt. Melyik sportágban?

A film, amelyben Jean-Paul Belmondo Belmondo egyszerre zsaru és csirkefogó- nézd újra a kultikus jelenetet!

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu