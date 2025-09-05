Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Móricz Zsigmond egy kerti székben ül bokrok előtt

Kvíz: te mennyit tudsz Móricz Zsigmondról?

évforduló
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 10:45
Móriczirodalomhalálkvíz
Szeptember 5-én emlékezzünk a magyar prózairodalom egyik legkiemelkedőbb alkotójára. Töltsd ki a Móricz Zsigmond-kvízt, és ellenőrizd, mennyire emlékszel még az irodalomórán tanultakra.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Szeptember 5-e mindig különleges nap a magyar irodalom szerelmeseinek: ekkor hunyt el Móricz Zsigmond, a 20. század egyik legnagyobb írója. Nevét a Légy jó mindhalálig, a Rokonok, az Árvácska és az Úri muri című alkotásai tették örökzölddé minden olvasó számára. Műveiben a vidéki élet apró részleteit, nehézségeit és hangulatát, az emberi kapcsolatok bonyolultságát tárta elénk, erős realista stílusban, sokszor csípős humorral fűszerezve. 

Móricz Zsigmond, irodalom, magyar író, könyvtár, karosszék
Szeptember 5-én Móricz Zsigmondra emlékezünk halála évfordulójának alkalmából Fotó: Fortepan/Fortepan

Mit taníthat nekünk ma Móricz Zsigmond? 

Azóta hiába változott rengeteget a világ; Móricz műveinek üzenete örök életű. Az emberi kapcsolatok fontosságáról, a kitartásról és az őszinteségről szól. A Légy jó mindhalálig sem (csak) egy gyerekeknek szóló regény: a tisztesség, az empátia és a bátorság értékeit tanítja mindenkinek. Szeptember 5-én tehát nemcsak az egyik legjelentősebb magyar írónk halálára emlékezünk, hanem arra is, amit örökül hagyott nekünk. 

Készen állsz a kvízre? 

Itt az idő, hogy teszteld a tudásod. Olvasd el figyelmesen a kvízkérdéseket, és jelöld be a szerinted helyes választ! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mikor született Móricz Zsigmond?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
