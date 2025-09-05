Kvíz: te mennyit tudsz Móricz Zsigmondról?

Szeptember 5-e mindig különleges nap a magyar irodalom szerelmeseinek: ekkor hunyt el Móricz Zsigmond, a 20. század egyik legnagyobb írója. Nevét a Légy jó mindhalálig, a Rokonok, az Árvácska és az Úri muri című alkotásai tették örökzölddé minden olvasó számára. Műveiben a vidéki élet apró részleteit, nehézségeit és hangulatát, az emberi kapcsolatok bonyolultságát tárta elénk, erős realista stílusban, sokszor csípős humorral fűszerezve.

Szeptember 5-én Móricz Zsigmondra emlékezünk halála évfordulójának alkalmából Fotó: Fortepan/Fortepan

Mit taníthat nekünk ma Móricz Zsigmond?

Azóta hiába változott rengeteget a világ; Móricz műveinek üzenete örök életű. Az emberi kapcsolatok fontosságáról, a kitartásról és az őszinteségről szól. A Légy jó mindhalálig sem (csak) egy gyerekeknek szóló regény: a tisztesség, az empátia és a bátorság értékeit tanítja mindenkinek. Szeptember 5-én tehát nemcsak az egyik legjelentősebb magyar írónk halálára emlékezünk, hanem arra is, amit örökül hagyott nekünk.

Készen állsz a kvízre?

Itt az idő, hogy teszteld a tudásod. Olvasd el figyelmesen a kvízkérdéseket, és jelöld be a szerinted helyes választ!