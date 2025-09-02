Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
61 éves lett Keanu Reeves: szórakoztató kvíz a színészlegendáról

61 éves lett Keanu Reeves: szórakoztató kvíz a színészlegendáról

színész
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 11:45
Keanu reeveskvíz
Mennyit tudsz Keanu Reevesről, a filmtörténet egyik legkarizmatikusabb sztárjáról? Vajon emlékszel, hol született, ki babysittelte gyerekkorában, vagy melyik filmben alakít megtört bérgyilkost? Próbáld ki magad, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a legendás színész életében és szerepeiben! Töltsd ki a kvízt!
Bors
A szerző cikkei

Tarts velünk egy izgalmas kvíz erejéig, amiben arra leszünk kíváncsiak, mennyit tudsz az egyik kedvenc Hollywoodi színészünkről, Keanu Reeves-ről! 

Keanu reeves, Sandra Bullock, Féktelenül, kvíz
61 éves lett Keanu Reeves: szórakoztató kvíz a színészlegendáról
Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

7 kvízkérdés a kedvenc szomorú szemű színészünkről, Keanu Reevesről

Ma 60 éve született Hollywood búsképű lovagja, Keanu Reeves. A kvíz kérdései között olyan érdekességek szerepelnek, mint Reeves születési helye vagy az, hogy melyik hírességre bízták gyerekkorában. Vajon tudod, ki alakította a felesége szerepét Az ördög ügyvédje című filmben, vagy melyik produkcióban tűnik fel egy népszerű videójáték világában? Ha azt gondolnád, ismered a Mátrix pirulaválasztását vagy a Féktelenül buszának sebességét, itt az idő, hogy próbára tedd a tudásodat! Készen állsz a kihívásra? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik országban született a színész?

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu