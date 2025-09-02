61 éves lett Keanu Reeves: szórakoztató kvíz a színészlegendáról

Tarts velünk egy izgalmas kvíz erejéig, amiben arra leszünk kíváncsiak, mennyit tudsz az egyik kedvenc Hollywoodi színészünkről, Keanu Reeves-ről!
Ma 60 éve született Hollywood búsképű lovagja, Keanu Reeves. A kvíz kérdései között olyan érdekességek szerepelnek, mint Reeves születési helye vagy az, hogy melyik hírességre bízták gyerekkorában. Vajon tudod, ki alakította a felesége szerepét Az ördög ügyvédje című filmben, vagy melyik produkcióban tűnik fel egy népszerű videójáték világában? Ha azt gondolnád, ismered a Mátrix pirulaválasztását vagy a Féktelenül buszának sebességét, itt az idő, hogy próbára tedd a tudásodat! Készen állsz a kihívásra? Induljon a kvíz!
Nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.