Tarts velünk egy izgalmas kvíz erejéig, amiben arra leszünk kíváncsiak, mennyit tudsz az egyik kedvenc Hollywoodi színészünkről, Keanu Reeves-ről!

61 éves lett Keanu Reeves: szórakoztató kvíz a színészlegendáról

Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

7 kvízkérdés a kedvenc szomorú szemű színészünkről, Keanu Reevesről

Ma 60 éve született Hollywood búsképű lovagja, Keanu Reeves. A kvíz kérdései között olyan érdekességek szerepelnek, mint Reeves születési helye vagy az, hogy melyik hírességre bízták gyerekkorában. Vajon tudod, ki alakította a felesége szerepét Az ördög ügyvédje című filmben, vagy melyik produkcióban tűnik fel egy népszerű videójáték világában? Ha azt gondolnád, ismered a Mátrix pirulaválasztását vagy a Féktelenül buszának sebességét, itt az idő, hogy próbára tedd a tudásodat! Készen állsz a kihívásra? Induljon a kvíz!