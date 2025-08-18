UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Pál utcai fiúk kvíz: 13 kérdés, amire illik tudni a választ – Te hányra emlékszel?

Molnár Ferenc
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 15:15
A kötelező olvasmányok közül A Pál utcai fiúk a kifejezetten élvezetes élmények közé sorolható. Barátság, bátorság, grund és üveggolyók: minden benne van, amit egy jó regénytől elvárhatunk. Ha te is így vagy vele, akkor ez a kvíz neked készült. Ha viszont még nem olvastad, akkor azért érdemes kitöltened, mert ciki még az alapokat sem tudni ebből a klasszikusból. Nézzük, mennyit tudsz a Pál utcai fiúkról!
Molnár Ferenc klasszikusa generációk óta az egyik legismertebb és legtöbbet idézett kötelező olvasmány – nem véletlenül. A grundért vívott harc, Nemecsek hősiessége és a fiúcsapat összetartása örökérvényű témák. Most letesztelheted, mennyire emlékszel a történetre – legyen szó akár nevek, helyszínek vagy apró, de fontos részletek ismeretéről. Töltsd ki a kvízt!

Aki valaha is izgult Boka János parancsnoksága alatt, drukkolt Nemecseknek a hideg vízben, vagy fejben újra és újra lejátszotta a grund csatáit, annak ez a kvíz nem jelenthet kihívást. De vigyázz – a kérdések nem csak a felszínt kapargatják! Olyan részletekre is rákérdezünk Molnár Ferenc regényéből, amiket talán már rég elfelejtettél. Ideje bizonyítani, hogy tényleg ott a helyed a Pál utcai fiúk között! Jöjjön a kvíz

Mikor játszódik a történet?

Nézd meg a filmadaptáció trailerét:

