Molnár Ferenc klasszikusa generációk óta az egyik legismertebb és legtöbbet idézett kötelező olvasmány – nem véletlenül. A grundért vívott harc, Nemecsek hősiessége és a fiúcsapat összetartása örökérvényű témák. Most letesztelheted, mennyire emlékszel a történetre – legyen szó akár nevek, helyszínek vagy apró, de fontos részletek ismeretéről. Töltsd ki a kvízt!

Pál utcai fiúk kvíz: 13 kérdés amire illik tudni a választ – Te hányra emlékszel?

Fotó: Archív

Aki valaha is izgult Boka János parancsnoksága alatt, drukkolt Nemecseknek a hideg vízben, vagy fejben újra és újra lejátszotta a grund csatáit, annak ez a kvíz nem jelenthet kihívást. De vigyázz – a kérdések nem csak a felszínt kapargatják! Olyan részletekre is rákérdezünk Molnár Ferenc regényéből, amiket talán már rég elfelejtettél. Ideje bizonyítani, hogy tényleg ott a helyed a Pál utcai fiúk között! Jöjjön a kvíz!