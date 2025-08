Sokunk életét keserítetteték meg a kötelező olvasmányok — hosszú fejezetek, ismeretlen szavak, és a kérlelhetetlen felelések reggel nyolckor. De valljuk be őszintén: ciki lenne, ha nem tudnánk, ki volt Boka János, vagy hogy ki írta Az ember tragédiáját. Ha viszont meginognál egy pillanatra is, jobb, ha most megmented magad a szégyentől — töltsd ki a kvízt, mielőtt valaki más kérdez rá!

Vágólapra másolva!

Hogy is volt? Jöjjön a kőkemény kötelező olvasmányok kvíz. Tedd próbára magad, mennyi maradt meg a fejedben a klasszikusokról! Kötelező olvasmányok kvíz – Ciki ha nem tudod a válaszokat

Fotó: Fortepan/Preisich család 8 kvízkérdés: mire emlékszel a kötelező olvasmányokból? A kötelező olvasmányok nemcsak a kamaszkori nyarak árnyai, hanem kultúránk alappillérei is – legalábbis elvileg. Mert valljuk be: hányan olvastuk végig Az ember tragédiáját színről színre? Hányan kevertük össze Bütyköt Ficammal? Most itt a lehetőség, hogy kiderüljön, mennyire élnek benned ezek a történetek. A kérdések egyszerre nosztalgikusak és alattomosak – csak óvatosan! A válaszokért pedig kattints a kvízre... de ne aggódj, nem fogsz osztályzatot kapni.

KVÍZ 1 / 8 Milyen szín nem szerepel Az ember tragédiája című műben? Londoni Helytelen válasz Berlini Helyes válasz

Az alábbi kvízeket se hagyd ki:

KVÍZ 1 / 10 Mi volt a magyarországi úttörőmozgalom neve? Magyar Úttörők Szövetsége Helyes válasz Magyar Népköztársaság Úttörőinek Gyülekezete Helytelen válasz

KVÍZ 1 / 7 Melyik évbe utazik vissza Marty? 1955 Helyes válasz 1940 Helytelen válasz