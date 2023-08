70 éves lett Szűcs Judith: "Még szeretnék sokat nevetni!"

Szűcs Judith augusztus 15-én kereken 70 éves lett, amivel teljesen ki van békülve. Az énekesnő azt mondja, ez biztos azért van, mert testileg és lelkileg is fiatalabbnak érzi magát a koránál. A diszkókorszak koronázatlan királynője a kerek évfordulóra semmit nem tervez, de szerinte vőlegénye és lánya biztosan meglepi valamivel.

Nem szeretne nagy ünneplést a 70 éves Szűcs Judith (Fotó: TV2)

Szűcs Judith: Édesanyám varázsló volt!

Az énekesnő nem szeretne már nagy ünneplést, számára ez is csak egy olyan szülinap, mint az eddigiek.

– Nem terveztünk előre semmit, spontán család vagyunk – mondta mosolyogva Szűcs Judith.

Persze a vőlegényem és a lányom biztosan kitalálnak valamit. Minden évben így van, hiába mondom nekik, hogy erre semmi szükség. Egyébként mindig az a legszebb ajándék, ha hármasban elmegyünk egy étterembe és eszünk valami finomat. Augusztus 20-án pedig a közönséggel egy nagyot bulizunk majd, nekem ez bőven elég. Most, hogy így visszagondolok a gyermekkorom születésnapjaira, édesanyám rátermettsége és kreativitása jut eszembe. Szegények voltunk, öten voltunk testvérek, és már az öröm volt, ha tortát kaptunk. Mégis mindannyiunk születésnapja boldog volt, mert édesanyám a semmiből is tudott valamit varázsolni, az ünnepeket megtöltötte szeretettel. Remélem a lányom is így gondol majd rám!

A diszkókirálynő ki van békülve a korával, de furcsának érzi kimondani: 70 éves lett.

– Persze ez csak egy szám, annyira nem szeretem, de nem is rémít meg - fogalmazta meg érzéseit az énekesnő. - Fiatalabbnak érzem magam ennél, jó géneket örököltem. Leszek én még 80 is, remélem, de addig még nagyon sokat szeretnék nevetni. Szeretek nevetni - a vőlegényemmel is olyan jóízűeket szoktunk - és ez is fiatalít. Arról nem beszélve, hogy a humor sok mindenen átsegíti az embert. Próbálják ki, receptre írnám fel!