Alfred Hitchcock kvíz: csak igazán művelteknek – Te hány pontot érsz el? 

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 16:15
Gyilkosság a zuhany alatt, észrevétlen tolvajlás a Riviérán, vagy egy madárraj, ami halált hoz — Alfred Hitchcock filmjei a mai napig borzongatják a nézőket. De mennyire vagy otthon a kulisszák mögött? Töltsd ki kvízünket, és kiderül, igazi Hitchcock-rajongó vagy-e!
A Hitchcock-univerzum több mint ijesztő jelenetek és hidegrázós fordulatok: minden film egy kirakós darabja egy különleges világnak, ahol semmi sem az, aminek látszik. Lássuk, mennyire vagy művelt! Töltsd ki a kvízt!  

Alfred Hitchcock pályája nem csupán a filmvászonra szánt feszültségről szól, hanem egy rendkívüli életút lenyomata is, amely a némafilmek világából indult és Hollywood csúcsáig vezetett. A londoni születésű rendező már fiatalon a mozi bűvöletébe került, és hamar felismerte, hogy a félelem és a bizonytalanság sokkal mélyebben hat, ha finoman adagolják. Sajátos stílusát – a szinte láthatatlan cameóktól a vizuális utalásokig – nemcsak a nézők, hanem a szakma is elismerte, még ha azt Oscar-szoborral nem is jutalmazták. Vajon emlékszel, melyik filmben állt össze Grace Kelly Cary Granttel, vagy hol tűnt fel először a rejtélyes Tippi Hedren? Mi a helyzet a rendező kevésbé ismert, de annál érdekesebb munkáival, mint a Családi összesküvés? Teszteld tudásod, de figyelem — ez a kvíz nem sétagalopp: Hitchcockhoz méltóan tartogat pár csavart! 

1 / 8
Melyik Hitchcock filmben játszik együtt Grace Kelly és Cary Grant?

Nézd meg a Madarak előzetesét az alábbi videóban:

