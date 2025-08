Korda György és Balázs Klári-kvíz: te mennyire vagy otthon a magyar könnyűzene legismertebb párosának világában?

Ünnepi hangulatban vagyunk, hiszen Balázs Klári születésnapját ünnepeljük, ez alkalomból pedig egy kvízpartira hívunk téged! Ha neked is a füledben vannak a magyar slágerek, és te is dúdolod a jól ismert Korda György–Balázs Klári duetteket, itt az alkalom, hogy próbára tedd magad! Vajon emlékszel, melyik volt az első közös daluk? Tudod, mikor kötöttek házasságot, vagy milyen díjakat zsebeltek be az évek során?

Ezzel a kvízzel köszöntjük a születésnapos Balázs Klárit!

Fotó: Dombóvári Tamás / Bors

Itt a nagy Balázs Klári-kvíz

A következő kérdésekben mindaz visszaköszön, amiért imádjuk Korda Györgyöt és Balázs Klárit: kedvesség, szerelem, szenvedély, és egy csepp csillogás. Készülj, mert meglepetések is várnak! Lehet, hogy lesz néhány kérdés, amelyen te is meglepődsz majd, és olyanból is biztosan akad, amelyre egyből tudod majd a választ. Ünnepelj velünk, nosztalgiázz egy kicsit, és derítsd ki, mennyire vagy igazi Balázs Klári-rajongó!

Induljon hát a szülinapi kvíz!