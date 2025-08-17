Kvíz: a Dühöngő bika, Robert de Niro 82 éves lett – Mennyire ismered színészlegenda filmjeit?

A színész, aki egyszerre képes volt brutális bokszolót és kiismerhetetlen gengsztert is életre kelteni, nem véletlenül kapta meg többször is az Oscar-díjat. De melyik film hozta meg neki a legelső szobrocskát? Vajon hány alkotás fűződik a nevéhez, amelyeket a legendás Martin Scorsese rendezett? Ez a kvíz nemcsak a filmjei iránti rajongásodat teszi próbára, hanem azt is, mennyire vagy otthon De Niro ikonikus szerepeiben.

Az 1980-ban bemutatott Dühöngő bika, meghozta Robert De Niro számára a második Oscar-díját. Ha ezt tudtad, a kvíz pofonegyszerű lesz.

Archív

8 kvízkérdés az élő legenda, Robert de Niro filmjeiről

Gondolj csak bele: ki ne emlékezne arra a szerepre, amelyben egy legendás bokszoló bőrébe bújt, vagy arra a hírhedt gengszterre, akit képernyőn megformált. Vajon kikkel dolgozott együtt az évek során, akik szintén maradandó nyomot hagytak a mozitörténetben? Nem beszélve arról, hogy egy-egy díj elnyerése mögött mindig egy-egy emlékezetes és különleges alakítás áll. Most itt az alkalom, hogy bebizonyítsd: igazán művelt vagy, hiszen otthon vagy Robert De Niro színészlegenda karrierjét illetően is! Induljon a születésnapos kvíz!