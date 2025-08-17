UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Robert de Niro, kvíz

Kvíz: a Dühöngő bika, Robert de Niro 82 éves lett – Mennyire ismered színészlegenda filmjeit?

film
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 10:45
Robert de Nirokvíz
Robert De Niro neve egyet jelent a filmsztársággal, és a felejthetetlen alakításokkal — de vajon mennyire ismered a legendás színész karrierjét? Ha úgy érzed, hogy a Dühöngő bikától Az érinthetetlenekig, vagy akár az Ébredésekig minden filmjét kívülről fújod, itt az ideje, hogy próbára tedd tudásod a születésnapos színész életművéből! Töltsd ki a kvízt!
Bors
A színész, aki egyszerre képes volt brutális bokszolót és kiismerhetetlen gengsztert is életre kelteni, nem véletlenül kapta meg többször is az Oscar-díjat. De melyik film hozta meg neki a legelső szobrocskát? Vajon hány alkotás fűződik a nevéhez, amelyeket a legendás Martin Scorsese rendezett? Ez a kvíz nemcsak a filmjei iránti rajongásodat teszi próbára, hanem azt is, mennyire vagy otthon De Niro ikonikus szerepeiben.

kvíz, Robert de Niro
Az 1980-ban bemutatott Dühöngő bika, meghozta Robert De Niro számára a második Oscar-díját. Ha ezt tudtad, a kvíz pofonegyszerű lesz.
Archív

8 kvízkérdés az élő legenda, Robert de Niro filmjeiről

Gondolj csak bele: ki ne emlékezne arra a szerepre, amelyben egy legendás bokszoló bőrébe bújt, vagy arra a hírhedt gengszterre, akit képernyőn megformált. Vajon kikkel dolgozott együtt az évek során, akik szintén maradandó nyomot hagytak a mozitörténetben? Nem beszélve arról, hogy egy-egy díj elnyerése mögött mindig egy-egy emlékezetes és különleges alakítás áll. Most itt az alkalom, hogy bebizonyítsd: igazán művelt vagy, hiszen otthon vagy Robert De Niro színészlegenda karrierjét illetően is! Induljon a születésnapos kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
A Dühöngő bika című filmen kívül, melyik filmben nyújtott alakításáért jutalmazták Oscar-díjjal?

 

Idézd fel a méltán híres Dühöngő bika című filmet az alábbi előzetessel:


 

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
