Retró kvíz – 10-ből 9-en elvéreznek rajta, neked sikerül?

Mire a kalászok beértek, minden készen állt a betakarításra. A napok munkával teltek, a szérű udvara gabonától illatozott, és a fáradtság mellett elégedettség is volt bennünk. Retró kvízünk ebbe a korszakba repít vissza, teszteld, mire emlékszel!

Egy egészen speciális retró kvízzel készültünk nektek. Most nem a helyesíráson, a történelmen, vagy a földrajzon van a hangsúly, hanem az aratáson! Tarts velünk az 1960-as évektől egészen 1980-ig, de vigyázz, nem lesz könnyű dolgod. Kész állsz? Retró kvíz az aratásról

Fotó: Fortepan-Karabelyos Peter Induljon a retró kvíz!

KVÍZ 1 / 9 Amikor eljött az aratás ideje, a család minden tagja kint volt a földön. A hölgyek például belevetették magukat a talaj lazításába és porhanyításába. Milyen eszközt használtak ehhez? Kapa Helyes válasz Gereblye Helytelen válasz Cséphadaró Helytelen válasz

