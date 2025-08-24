Retró kvíz – 10-ből 9-en elvéreznek rajta, neked sikerül?

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mire a kalászok beértek, minden készen állt a betakarításra. A napok munkával teltek, a szérű udvara gabonától illatozott, és a fáradtság mellett elégedettség is volt bennünk. Retró kvízünk ebbe a korszakba repít vissza, teszteld, mire emlékszel!
Egy egészen speciális retró kvízzel készültünk nektek. Most nem a helyesíráson, a történelmen, vagy a földrajzon van a hangsúly, hanem az aratáson! Tarts velünk az 1960-as évektől egészen 1980-ig, de vigyázz, nem lesz könnyű dolgod. Kész állsz?

Archív fotó és retró kvíz az aratásról
Retró kvíz az aratásról 
Fotó: Fortepan-Karabelyos Peter

Induljon a retró kvíz!

Amikor eljött az aratás ideje, a család minden tagja kint volt a földön. A hölgyek például belevetették magukat a talaj lazításába és porhanyításába. Milyen eszközt használtak ehhez?

 

Így zajlott az aratás 1988-ban:

