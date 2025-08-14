Kőkemény földrajzi-kvíz: mennyit tudsz Magyarország hegyeiről, folyóiról és városairól?

Kvíz Magyarország földrajzáról: gondolod, hogy te is otthon vagy a témában? Akkor most próbára teheted magad! A következő kvízben nemcsak a megyeszékhelyekre és folyóinkra kérdezünk rá, hanem a domborzati érdekességekre és a kevésbé ismert tájakra is.
Lesz szó hegycsúcsokról, homokpusztákról, mesterséges tavakról és UNESCO világörökségi helyszínekről is, így a feladat nem pusztán a tankönyvből tanult ismeretekre épít.
A kérdések között akad könnyebb, amire rávághatod a választ, de lesz olyan is, amin érdemes elgondolkodni. A magyar tájak sokszínűsége és a települések történelmi háttere együtt adja meg azt a sajátos karaktert, ami miatt a földrajzunk különleges.
Érdemes a kérdések során felidézni korábbi utazásaidat vagy térképen barangolni gondolatban. A kvíz közepes nehézségű, így a kezdő és haladó játékosoknak egyaránt izgalmas lehet. Készülj fel egy kis szellemi barangolásra Magyarországon – indulhat a játék!
