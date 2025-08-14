UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kőkemény földrajzi-kvíz: mennyit tudsz Magyarország hegyeiről, folyóiról és városairól?

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 08:15
földrajzkvíz
A magyar tájak és városok rejtett kincsei gyakran még a helyiek számára is tartogatnak meglepetéseket. Most kiderül, mennyire ismered Magyarország földrajzát egy izgalmas, 10 kérdéses kvízben.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Kvíz Magyarország földrajzáról: gondolod, hogy te is otthon vagy a témában? Akkor most próbára teheted magad! A következő kvízben nemcsak a megyeszékhelyekre és folyóinkra kérdezünk rá, hanem a domborzati érdekességekre és a kevésbé ismert tájakra is.

kvíz, Magyarország földrajza, Hollókő, Nógrád vármegye
Kvíz: te mennyire vagy otthon a magyar városokban, folyókban, hegységekben?
Fotó: Lev Levin / Shutterstock

Teszteld a tudásod! Izgalmas kvíz Magyarország földrajza rajongóinak

Lesz szó hegycsúcsokról, homokpusztákról, mesterséges tavakról és UNESCO világörökségi helyszínekről is, így a feladat nem pusztán a tankönyvből tanult ismeretekre épít.

A kérdések között akad könnyebb, amire rávághatod a választ, de lesz olyan is, amin érdemes elgondolkodni. A magyar tájak sokszínűsége és a települések történelmi háttere együtt adja meg azt a sajátos karaktert, ami miatt a földrajzunk különleges.

Érdemes a kérdések során felidézni korábbi utazásaidat vagy térképen barangolni gondolatban. A kvíz közepes nehézségű, így a kezdő és haladó játékosoknak egyaránt izgalmas lehet. Készülj fel egy kis szellemi barangolásra Magyarországon – indulhat a játék! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik folyó folyik keresztül Győrön?

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu