Filléres retró-kvíz: fogadjunk, hogy nem emlékszel már a rendszerváltás utáni évek áraira!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 17:00
Vajon miért mennyit kellett fizetnünk? Kvízünkből kiderül, mennyire emlékszel a forintos-filléres árcédulákra.

Teszteld magad! Mennyire emlékszel még a rendszerváltást követő első évek áraira? Mennyibe kerültek az alapvető élelmiszerek? És vajon mit is jelentett forintban egy "nagyobb kiadás" akkoriban? Retró kvízünkben egész konkrétan az árak 1991-es alakulására kérdezünk rá!

Bizony nem annyiért és nem olyan kínálatból vásároltunk be 1991-ben, mint manapság. De mi mennyibe is került pontosan? Erről szól a következő kvíz!
Retró kvíz a rendszerváltás utáni első évek árairól

Mi került többe 1991-ben? Egy kiló sertéspárizsi vagy egy kiló csemegeszalonna?

 

