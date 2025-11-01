Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ezek a világ legszebb romvárosai – 8 elhagyatott csoda, amitől tátva marad a szád

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 14:45
Gyere velünk egy izgalmas időutazásra, ahol az ókori civilizációk lenyűgöző örökségét fedezzük fel. A világ legszebb romvárosai nem csupán elárvult kőhalmok és omladozó falak, hanem letűnt korokra nyíló ablakok, ahol a történelem, a művészet és a természet egyedülálló módon találkozik. Garantáltan el fogsz ámulni a monumentális építményeken és a rejtélyes történeteken, amelyekről ezeket a csodálatos helyek mesélnek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A világ legszebb romvárosai nem csupán elmúlt korok csendes tanúi, hanem olyan lenyűgöző helyszínek, ahol a történelem kézzel foghatóvá válik. Ezek az elhagyatott metropoliszok egykor nyüzsgő birodalmi központok voltak, melyek a korabeli civilizációk nagyságát hirdették, ma viszont e letűnt kultúrák hajdani erejének és művészeti gazdagságának őrzői.

Angkor wat is a világ legszebb romvárosai között szerepel
Bemutatjuk a világ legszebb romvárosait. 
Fotó: saiko3p /  Shutterstock 

A monumentális épületek, a kidolgozott faragványok és a stratégiai elhelyezkedés mind-mind egyedi történetet mesélnek az emberiség múltjáról, miközben a természet lassan, de biztosan visszaköveteli magának ezeket a csodálatos helyeket, különleges atmoszférát teremtve. Fedezzük fel együtt ezeket a lélegzetelállító emlékeket, ezeket a kuriózumnak számító romvárosokat! Mutatjuk, hová érdemes elutazni!

Ezek a világ legszebb romvárosai

Pompeji, Olaszország

Pompeji, a Vezúv kitörése által Kr. u. 79-ben elpusztított római város a vulkáni hamu alatt konzerválódott, így egyedülálló betekintést nyújt a rómaiak mindennapi életébe. A feltárt házak, utcák és máig lenyűgöző mozaikok szinte megelevenítik az ókori város nyüzsgő forgatagát. A város tragikus történetét azóta számtalan regény és film is feldolgozta.

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, az Andok csúcsai között épült inka fellegvár Peruban, rejtélyes kőépítményeivel és lélegzetelállító panorámájával a világ egyik leghíresebb régészeti lelőhelye. Az "inkák elveszett városa" a XV. században élte virágkorát, majd ismeretlen okokból elnéptelenedett. A legvalószínűbb okok járvány, polgárháború, gazdasági, illetve rituális, vallási okok lehettek.

Delphoi, Görögország

Delphoi, a Parnasszosz-hegy lejtőjén elterülő ókori görög szentély egykor a híres delphoi jósdának adott otthont, ahol Apollón isten papnője jövendöléseket mondott a görög világ vezetőinek. A szentély templomokkal, kincsesházakkal és egy stadionnal is büszkélkedett, így a görög vallási és kulturális élet fontos központja volt.

Perszepolisz, Irán

A Kr. e. VI. században alapított Perszepolisz az ókori Perzsa Birodalom lenyűgöző fővárosa volt, monumentális palotáival és faragott domborműveivel a birodalom gazdagságát és hatalmát hirdette. Mohammad Reza Pahlavi sah 1971-ben nagyszabású ünnepséget rendezett Perszepoliszban a Perzsa Birodalom alapításának 2500. évfordulója alkalmából, amelyen a világ vezető politikusai és királyi fői is részt vettek.

Petra, Jordánia

Petra, a rózsaszín sziklába vájt nabateus város Jordániában, rejtett völgyek és szurdokok között bújik meg, lenyűgöző homlokzataival és vízügyi rendszerével a nabateusok mérnöki tudását bizonyítja. A Sivatag Rózsájaként is ismert város a kereskedelem fontos központja volt, mielőtt a feledés homályába merült volna.

Palmüra, Szíria

Palmüra, a Sivatag mátkája Szíriában, a Római Birodalom és a Kelet közötti kereskedelmi útvonalak fontos állomása volt, elegáns oszlopsoraival és monumentális diadalíveivel a római és a helyi kultúrák egyedülálló keverékét tükrözte. A virágzó oázisváros romjai ma is lenyűgöző képet festenek az ókori gazdagságról és kifinomultságról.

Angkor Wat, Kambodzsa

Angkor Wat, Kambodzsa hatalmas templomkomplexuma, a Khmer Birodalom építészeti csúcspontja, bonyolult faragványaival és monumentális méreteivel a hindu és buddhista kozmológiát tükrözi. A világ legnagyobb vallási építményét eredetileg Visnunak szentelték, majd buddhista templommá alakították.

Ajutthaja, Thaiföld

Ajutthaja, Sziám (a mai Thaiföld) egykori fővárosa, a Csaophraja folyó mentén terült el, aranyozott templomaival, monumentális sztúpáival és Buddha szobraival a thai királyság fénykorát idézi. 1767-ben, a burmai invázió során elpusztított város romjai ma is a thai építészet és művészet lenyűgöző emlékei.

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

 

