Ezek a világ legszebb romvárosai – 8 elhagyatott csoda, amitől tátva marad a szád

A világ legszebb romvárosai nem csupán elmúlt korok csendes tanúi, hanem olyan lenyűgöző helyszínek, ahol a történelem kézzel foghatóvá válik. Ezek az elhagyatott metropoliszok egykor nyüzsgő birodalmi központok voltak, melyek a korabeli civilizációk nagyságát hirdették, ma viszont e letűnt kultúrák hajdani erejének és művészeti gazdagságának őrzői.

Bemutatjuk a világ legszebb romvárosait.

A monumentális épületek, a kidolgozott faragványok és a stratégiai elhelyezkedés mind-mind egyedi történetet mesélnek az emberiség múltjáról, miközben a természet lassan, de biztosan visszaköveteli magának ezeket a csodálatos helyeket, különleges atmoszférát teremtve. Fedezzük fel együtt ezeket a lélegzetelállító emlékeket, ezeket a kuriózumnak számító romvárosokat! Mutatjuk, hová érdemes elutazni!

Ezek a világ legszebb romvárosai

Pompeji, Olaszország

Pompeji, a Vezúv kitörése által Kr. u. 79-ben elpusztított római város a vulkáni hamu alatt konzerválódott, így egyedülálló betekintést nyújt a rómaiak mindennapi életébe. A feltárt házak, utcák és máig lenyűgöző mozaikok szinte megelevenítik az ókori város nyüzsgő forgatagát. A város tragikus történetét azóta számtalan regény és film is feldolgozta.

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, az Andok csúcsai között épült inka fellegvár Peruban, rejtélyes kőépítményeivel és lélegzetelállító panorámájával a világ egyik leghíresebb régészeti lelőhelye. Az "inkák elveszett városa" a XV. században élte virágkorát, majd ismeretlen okokból elnéptelenedett. A legvalószínűbb okok járvány, polgárháború, gazdasági, illetve rituális, vallási okok lehettek.

Delphoi, Görögország

Delphoi, a Parnasszosz-hegy lejtőjén elterülő ókori görög szentély egykor a híres delphoi jósdának adott otthont, ahol Apollón isten papnője jövendöléseket mondott a görög világ vezetőinek. A szentély templomokkal, kincsesházakkal és egy stadionnal is büszkélkedett, így a görög vallási és kulturális élet fontos központja volt.

Perszepolisz, Irán

A Kr. e. VI. században alapított Perszepolisz az ókori Perzsa Birodalom lenyűgöző fővárosa volt, monumentális palotáival és faragott domborműveivel a birodalom gazdagságát és hatalmát hirdette. Mohammad Reza Pahlavi sah 1971-ben nagyszabású ünnepséget rendezett Perszepoliszban a Perzsa Birodalom alapításának 2500. évfordulója alkalmából, amelyen a világ vezető politikusai és királyi fői is részt vettek.