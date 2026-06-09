Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Észak-Tenerifén hamisítatlan kanári hangulat vár.

Elhagytuk a turistatömeget: Tenerife titkos paradicsoma, amiről a többség nem is tud

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 13:45
tengerparti nyaraláskanári-szigetekTenerife
Tenerife déli része a legtöbb utazó számára a nyüzsgő üdülőhelyeket és a mesterséges, aranyhomokos strandokat jelenti. Ha viszont az Atlanti-óceán ezen ékkövének a valódi arcát keresed, érdemes észak felé venned az irányt, ahol Tenerife látnivalói egy sokkal autentikusabb, zöldebb és kulturális élményekben gazdagabb világot rejtenek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Sokan nem tudják, de a Kanári-szigetek legnagyobb tagja rengeteg rejtett kinccsel várja azokat, akik hajlandóak elhagyni a megszokott turistaközpontokat. Az északi régió hűvösebb klímája, vad vulkanikus partszakaszai és a helyi tradíciók egészen más hangulatot árasztanak, mint a déli hotelsorok. Ebben a térségben a természetes lávamedencék, a banánültetvényeken keresztül megközelíthető fekete homokos öblök és a koloniális építészet határozzák meg a mindennapokat. Tenerife látnivalói itt nem a tömegturizmusról, hanem a hamisítatlan kanári életérzésről szólnak.

Tenerife látnivaló északon az igaziak, mint pl a Playa de Las Teresitas part.
Tenerife látnivalói - mint a Playa de Las Teresitas part - a sziget északi részén autentikus csodákkal várnak. 
Fotó: studioemboss
  • Az igazi, autentikus hangulat északon van: Tenerife északi része sokkal zöldebb, hűvösebb és hagyományőrzőbb, mint a turistákkal teli, mesterséges déli üdülőövezetek.
  • Fekete homok és lávamedencék: a déli aranyhomok helyett északon különleges, vulkanikus fekete homokos strandok (pl. Playa Bollullo) és az óceán vájta természetes lávamedencék várják az utazókat.
  • Olcsó és hamisítatlan gasztronómia: a családi guachinche kisvendéglőkben és a rejtett helyeken egy négyszemélyes hústál borral együtt is kijön mindössze 20 euróból (kb. 8000 forint).

Melyek Tenerife látnivalói az északi részeken?

Tenerife fővárosa, Santa Cruz de Tenerife gyakran kimarad a látogatók útitervéből, pedig a fasorokkal szegélyezett sugárútjai, a hangulatos terei és a mediterrán kikötői negyed megérnek egy sétát. Itt található a Santiago Calatrava által tervezett, modern Auditorio de Tenerife és a nyüzsgő Mercado de Nuestra Señora de África piac is, ahol helyi termelők áruit kóstolhatod meg.

Színes házak Santa Cruz de Tenerifen.
Santa Cruz de Tenerife színes koloniális épületei fotókra kívánkoznak. 
Fotó: Skreidzeleu

A közelben fekvő Playa de Las Teresitas a Szahara homokjával és az óceán türkizkék vizével nyújt különleges élményt. Ha pedig februárban érkezel, a riói mögött a világ második legnagyobbjaként számon tartott karneváli forgatagba is belecsöppenhetsz.

Hagyományőrző halászkikötők és vulkanikus strandok

Puerto de la Cruz városa mutatja meg a sziget talán leginkább hagyományos arcát. A történelmi halászkikötő, az élőzenés bárok és a gyarmati stílusú éttermek mellett a César Manrique által tervezett Lago Martiánez sós vizes medencekomplexum a fő vonzerő, amelyet vulkanikus kőzetek és pálmák öveznek. A fekete homokos strandok kedvelőinek a Playa Jardín vagy a vadabb, banánültetvényeken át elérhető Playa Bollullo kötelező program, utóbbinál egy klasszikus, közvetlen tengerparti büfé, egy úgynevezett chiringuito kínál friss halakat.

A César Manrique által tervezett Lago Martiánez medencéi Tenerifén.
A César Manrique által tervezett Lago Martiánez medencéi életre szóló élményekkel kecsegtenek. 
Fotó: Shutterstock/Mazur Travel

A biztonságos tengeri fürdőzésre a megszilárdult lávából formálódott természetes medencék, a charco-k a legalkalmasabbak, mint például a Charco del Viento vagy a Garachico városában található El Caletón. A sziget egyébként ideális delfin- és bálnalesekre is.

Lávamedence Tenerifén.
Egy megszilárdult lávából formálódott természetes medence, azaz charco, az El Caletón.
Fotó: Shutterstock/TravelGirl1981

Holdbéli tájak és a kanári gasztronómia titkai

A sziget vulkanikus szívét a Teide Nemzeti Park jelenti, amely holdbéli sziklaformációival és Spanyolország legmagasabb csúcsával nyűgözi le a látogatókat. A Teide – amely nem az egyetlen vulkán a Kanári-szigeteken – felfedezésére szervezett gyalogtúrák felnőtteknek nagyjából 22 000 forinttól érhetők el, míg a gyerekjegyek mintegy 11 000 forintba kerülnek. Az éjszakai csillagnéző túrák ára felnőtteknek kb. 36 000 forint, gyerekeknek pedig kb. 22 000 forint.

A Teide vulkán, előtérben egy kaktusszal.
A 3718 méter magas Teide egész Spanyolország, sőt, az egész Atlanti-óceán térségének legmagasabb csúcsa.
Fotó: Shutterstock/Lizaveta_K

A kulturális látnivalók közül a rejtélyes güímari piramisok, valamint a korábbi főváros, az UNESCO világörökség részét képező La Laguna színes, pasztell árnyalatú palotái emelkednek ki. A piramisokba a belépő felnőtteknek kb. 5000 forint, gyerekeknek kb. 2300 forinttól indul.

La Laguna épületei, pálmafái és templomtornya Tenerifén.
La Laguna kellemes kanári hangulata tökéletes kikapcsolódást biztosít. 
Fotó: Shutterstock/Mazur Travel

A helyi gasztronómiát a guachinches nevű, családi kézben lévő kisvendéglőkben lehet a legjobban megismerni, ahol autentikus ételeket adnak saját készítésű borokkal. A szőlőültetvények mellett megbúvó Lomo de Santo étteremben például egy négyszemélyes hústál egy liter borral mindössze 20 euróba, azaz nagyjából 8000 forintba kerül. A kiváló ár-érték arányú helyi borok, mint a Listán Blanco vagy a Listán Negro fajták, a helyi boltokban már 6–10 euróért, azaz 2400–4000 forintért is beszerezhetők, így a sziget ízei pénztárcabarát módon is felfedezhetők.

Nézd meg videón is a gyönyörű Észak-Tenerifét:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu