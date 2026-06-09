Elhagytuk a turistatömeget: Tenerife titkos paradicsoma, amiről a többség nem is tud

Sokan nem tudják, de a Kanári-szigetek legnagyobb tagja rengeteg rejtett kinccsel várja azokat, akik hajlandóak elhagyni a megszokott turistaközpontokat. Az északi régió hűvösebb klímája, vad vulkanikus partszakaszai és a helyi tradíciók egészen más hangulatot árasztanak, mint a déli hotelsorok. Ebben a térségben a természetes lávamedencék, a banánültetvényeken keresztül megközelíthető fekete homokos öblök és a koloniális építészet határozzák meg a mindennapokat. Tenerife látnivalói itt nem a tömegturizmusról, hanem a hamisítatlan kanári életérzésről szólnak.

Tenerife látnivalói - mint a Playa de Las Teresitas part - a sziget északi részén autentikus csodákkal várnak.

Fotó: studioemboss

Az igazi, autentikus hangulat északon van: Tenerife északi része sokkal zöldebb, hűvösebb és hagyományőrzőbb, mint a turistákkal teli, mesterséges déli üdülőövezetek.

Tenerife északi része sokkal zöldebb, hűvösebb és hagyományőrzőbb, mint a turistákkal teli, mesterséges déli üdülőövezetek. Fekete homok és lávamedencék: a déli aranyhomok helyett északon különleges, vulkanikus fekete homokos strandok (pl. Playa Bollullo) és az óceán vájta természetes lávamedencék várják az utazókat.

a déli aranyhomok helyett északon különleges, vulkanikus fekete homokos strandok (pl. Playa Bollullo) és az óceán vájta természetes lávamedencék várják az utazókat. Olcsó és hamisítatlan gasztronómia: a családi guachinche kisvendéglőkben és a rejtett helyeken egy négyszemélyes hústál borral együtt is kijön mindössze 20 euróból (kb. 8000 forint).

Melyek Tenerife látnivalói az északi részeken?

Tenerife fővárosa, Santa Cruz de Tenerife gyakran kimarad a látogatók útitervéből, pedig a fasorokkal szegélyezett sugárútjai, a hangulatos terei és a mediterrán kikötői negyed megérnek egy sétát. Itt található a Santiago Calatrava által tervezett, modern Auditorio de Tenerife és a nyüzsgő Mercado de Nuestra Señora de África piac is, ahol helyi termelők áruit kóstolhatod meg.

Santa Cruz de Tenerife színes koloniális épületei fotókra kívánkoznak.

Fotó: Skreidzeleu

A közelben fekvő Playa de Las Teresitas a Szahara homokjával és az óceán türkizkék vizével nyújt különleges élményt. Ha pedig februárban érkezel, a riói mögött a világ második legnagyobbjaként számon tartott karneváli forgatagba is belecsöppenhetsz.

Hagyományőrző halászkikötők és vulkanikus strandok

Puerto de la Cruz városa mutatja meg a sziget talán leginkább hagyományos arcát. A történelmi halászkikötő, az élőzenés bárok és a gyarmati stílusú éttermek mellett a César Manrique által tervezett Lago Martiánez sós vizes medencekomplexum a fő vonzerő, amelyet vulkanikus kőzetek és pálmák öveznek. A fekete homokos strandok kedvelőinek a Playa Jardín vagy a vadabb, banánültetvényeken át elérhető Playa Bollullo kötelező program, utóbbinál egy klasszikus, közvetlen tengerparti büfé, egy úgynevezett chiringuito kínál friss halakat.