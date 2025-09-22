Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Minden álmod a Kanári-szigetek? Most kiderül, melyik a legideálisabb választás számodra

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 18:45
Ha valaki ősszel is nyári hangulatra, napsütésre és tengerpartra vágyik, érdemes jól meggondolni, hová utazik. A Kanári-szigetek változatos világa mindenki számára tartogat egy ideális úti célt, legyen szó pihenésről, bulizásról vagy aktív kalandokról.
Ha az elkövetkező hűvösebb napokon, ősszel vagy akár télen egy meleg, nyarat idéző, de nem túl távoli utazásra vágynánk, a Kanári-szigetek remek választás lehet – de hogy a hét fő sziget közül melyiket érdemes választani, abban alábbi cikkünk tud segíteni.

A Kanári-szigetek legkeletibb tagja, Lanzarote vulkanikus tájai egészen elbűvölőek
Nehéz dönteni, hogy a Kanári-szigetek melyik földdarabkáját válaszd? Cikkünk segít eligazodni benne.
Fotó: Pack-Shot /  Shutterstock 

7 sziget, 7 hangulat – felfedjük a Kanári-szigetek arcait és titkait!

Nem árt ugyanis előre átgondolni, mit is keres az ember pontosan a pihenés során: nyugalmat, természetközeli élményt, pezsgő éjszakai életet, vagy épp aktív kalandokat. Mindegyik sziget más és más arcát mutatja, így az úti cél megválasztása igazi személyes döntést igényel.

Lanzarote

Az absztrakt, marsbéli tájak szerelmeseinek paradicsoma. Lanzarote vulkanikus eredetű, a Timanfaya Nemzeti Park fekete lávatakarója és kőformái szinte idegen bolygóra repítik a látogatót. A La Geria borvidék különleges szőlőültetvényei, ahol a szőlőt kis kráterekbe ültetik, igazi kuriózum.

  • Kinek ajánljuk: fotósoknak, nyugalomra vágyóknak, minimalista tájakat kedvelőknek.
Kanári-szigetek, Lanzarote, La Geria szőlőültetvényei
Lanzarote La Geria borvidékének egészen egyedi szőlőültetvényei vannak.
Fotó: Piotr Krzeslak /  Shutterstock 

Fuerteventura

A Kanári-szigetek „strand- és szélparadicsoma”. A kilométeres homokdűnék és az Atlanti-óceán által formált partszakaszok minden vízi sportot lehetővé tesznek, különösen a szörföt és a kite-surföt kedvelőknek. A sziget tágas, lapos tájai és nyugalmuk miatt főleg azoknak ajánlott, akik a pihenés és a napsütés kombinációját keresik, vagy családi nyaralást terveznek.

  • Kinek ajánljuk: strandimádóknak, vízi sportok szerelmeseinek, családosoknak.
Kanári-szigetek, Fuerteventura érintetlen partvidéke egy strandon sétáló nővel
Fuerteventura végtelen strandjaival és érintetlen partjaival hódít.
Fotó: Unai Huizi Photography /  Shutterstock 

Gran Canaria

A „kis kontinens” valamennyi arcával: északi része buja, zöld hegyekkel, déli része napfényes, homokos tengerpartokkal csábít. A sziget fővárosa, Las Palmas, kulturális központ, vásárlási és gasztronómiai lehetőségekkel, míg a belső területek autentikus falvakat és túraútvonalakat kínálnak.  

  • Kinek ajánljuk: változatos programokat kedvelőknek, akik strand, városi élet és természet kombinációját keresik.
Kanári-szigetek, Gran Canaria fővárosa, Las Palmas városképe
Gran Cnaria fővárosa, Las Palmas a kanári-szigetek kulturális központja, ahol múzeumokat, történelmi emlékeket is bőven találunk.
Fotó: Pandora Pictures /  Shutterstock 

Tenerife

A legnagyobb sziget a Teide vulkánról híres, amely Spanyolország legmagasabb pontja. Tenerife nyugati oldala csodálatos tengerparti üdülőhelyekkel, keleti oldala pedig koloniális városokkal és hegyi falvakkal vár. A karneváli hangulatú Santa Cruz és a természetvédelmi területek tökéletes kombinációt nyújtanak.

  • Kinek ajánljuk: kontrasztos élményeket kedvelőknek, strandolni és túrázni vágyóknak, kulturális programokra nyitott utazóknak.
Kanári-szigetek, Tenerife Puerto de la Cruz városával és a Teide vulkánnal
Tenerife Puerto de la Cruz városával, háttérben a Teide vulkánnal, amely egész Spanyolország legmagasabb pontja, és ahová izgalmas kirándulásokat is szervezhetünk. 
Fotó: Balate.Dorin /  Shutterstock 

La Gomera

A titokzatos, zöld sziget. A meredek sziklák és a laurisilva esőerdők labirintusa minden túrázó és természetkedvelő szívét megdobogtatja. San Sebastián hangulatos kisvárosában az autentikus kanári életérzés élhető át, és aki egyszer hallja a Silbo Gomero sípolt nyelvet, sosem felejti el.

  • Kinek ajánljuk: természetkedvelőknek, túrázóknak, a kulturális kuriózumokat keresőknek, csendes nyaralásra vágyóknak.
Kanári-szigetek, a zöld La Gomera túrázó turistáival
A zöldellő La Gomera a természetkedvelők, a túrázók paradicsoma.
Fotó: Frank Lambert /  Shutterstock 

La Palma

A „szép sziget”, elsősorban csillagászati és természeti csodáival hódít. A Roque de los Muchachos obszervatórium világszínvonalú csillagvizsgáló, a Caldera de Taburiente Nemzeti Park pedig a túrázók paradicsoma. La Palma vulkanikus hegyei, mély völgyei és felhőkbe burkolózó erdői a fotósoknak és a kalandvágyóknak ideálisak.

  • Kinek ajánljuk: természetközeli utazóknak, fotósoknak, csillagászat iránt érdeklődőknek, kalandvágyóknak.
Kanári-szigetek, La Palma vadregényes, erdei tája, leereszkedett felhőkkel
La Palma érintetlen tájai, vadregényes nemzeti parkjai a kalandvágyók ideális úti célja
Fotó: IndustryAndTravel /  Shutterstock 

El Hierro

A legkisebb és legnyugatibb sziget, az „Isla del Meridiano”, a lassú élet és a fenntarthatóság mintaképe. Szűk ösvények, meredek partok és érintetlen természet jellemzik. A búvárok és sznorkelezők paradicsoma, valamint a csendes túraútvonalak miatt azoknak tökéletes, akik a nyüzsgéstől távol, a természetben keresik a kikapcsolódást.

  • Kinek ajánljuk: nyugalomra vágyóknak, természetjáróknak, búvároknak, fenntartható turizmus iránt érdeklődőknek.
Kanári-szigetek, El Hierro koloniális kisvárosa, La Frontera
El Hierro csendes, nyugodt koloniális kisvárosai azoknak tökéletes választás, akik nem szeretik a nyüzsgést, a turista tömegeket
Fotó: Henner Damke /  Shutterstock 

Összességében, ha valaki a Kanári-szigetekre készül, érdemes végiggondolni, mit vár az utazástól: a vulkáni tájak szerelmeseinek Lanzarote, a strandolóknak Fuerteventura, a programdús nyaralás kedvelőinek Gran Canaria vagy Tenerife, a természet és nyugalom keresőinek La Gomera, La Palma vagy El Hierro nyújt tökéletes élményt. Mindegyik sziget más-más karakter, de egy biztos: a Kanári-szigetek minden látogatót elvarázsolnak.

