Minden álmod a Kanári-szigetek? Most kiderül, melyik a legideálisabb választás számodra

Ha az elkövetkező hűvösebb napokon, ősszel vagy akár télen egy meleg, nyarat idéző, de nem túl távoli utazásra vágynánk, a Kanári-szigetek remek választás lehet – de hogy a hét fő sziget közül melyiket érdemes választani, abban alábbi cikkünk tud segíteni.
Nem árt ugyanis előre átgondolni, mit is keres az ember pontosan a pihenés során: nyugalmat, természetközeli élményt, pezsgő éjszakai életet, vagy épp aktív kalandokat. Mindegyik sziget más és más arcát mutatja, így az úti cél megválasztása igazi személyes döntést igényel.
Az absztrakt, marsbéli tájak szerelmeseinek paradicsoma. Lanzarote vulkanikus eredetű, a Timanfaya Nemzeti Park fekete lávatakarója és kőformái szinte idegen bolygóra repítik a látogatót. A La Geria borvidék különleges szőlőültetvényei, ahol a szőlőt kis kráterekbe ültetik, igazi kuriózum.
A Kanári-szigetek „strand- és szélparadicsoma”. A kilométeres homokdűnék és az Atlanti-óceán által formált partszakaszok minden vízi sportot lehetővé tesznek, különösen a szörföt és a kite-surföt kedvelőknek. A sziget tágas, lapos tájai és nyugalmuk miatt főleg azoknak ajánlott, akik a pihenés és a napsütés kombinációját keresik, vagy családi nyaralást terveznek.
A „kis kontinens” valamennyi arcával: északi része buja, zöld hegyekkel, déli része napfényes, homokos tengerpartokkal csábít. A sziget fővárosa, Las Palmas, kulturális központ, vásárlási és gasztronómiai lehetőségekkel, míg a belső területek autentikus falvakat és túraútvonalakat kínálnak.
A legnagyobb sziget a Teide vulkánról híres, amely Spanyolország legmagasabb pontja. Tenerife nyugati oldala csodálatos tengerparti üdülőhelyekkel, keleti oldala pedig koloniális városokkal és hegyi falvakkal vár. A karneváli hangulatú Santa Cruz és a természetvédelmi területek tökéletes kombinációt nyújtanak.
A titokzatos, zöld sziget. A meredek sziklák és a laurisilva esőerdők labirintusa minden túrázó és természetkedvelő szívét megdobogtatja. San Sebastián hangulatos kisvárosában az autentikus kanári életérzés élhető át, és aki egyszer hallja a Silbo Gomero sípolt nyelvet, sosem felejti el.
A „szép sziget”, elsősorban csillagászati és természeti csodáival hódít. A Roque de los Muchachos obszervatórium világszínvonalú csillagvizsgáló, a Caldera de Taburiente Nemzeti Park pedig a túrázók paradicsoma. La Palma vulkanikus hegyei, mély völgyei és felhőkbe burkolózó erdői a fotósoknak és a kalandvágyóknak ideálisak.
A legkisebb és legnyugatibb sziget, az „Isla del Meridiano”, a lassú élet és a fenntarthatóság mintaképe. Szűk ösvények, meredek partok és érintetlen természet jellemzik. A búvárok és sznorkelezők paradicsoma, valamint a csendes túraútvonalak miatt azoknak tökéletes, akik a nyüzsgéstől távol, a természetben keresik a kikapcsolódást.
Összességében, ha valaki a Kanári-szigetekre készül, érdemes végiggondolni, mit vár az utazástól: a vulkáni tájak szerelmeseinek Lanzarote, a strandolóknak Fuerteventura, a programdús nyaralás kedvelőinek Gran Canaria vagy Tenerife, a természet és nyugalom keresőinek La Gomera, La Palma vagy El Hierro nyújt tökéletes élményt. Mindegyik sziget más-más karakter, de egy biztos: a Kanári-szigetek minden látogatót elvarázsolnak.
