Minden álmod a Kanári-szigetek? Most kiderül, melyik a legideálisabb választás számodra

Ha az elkövetkező hűvösebb napokon, ősszel vagy akár télen egy meleg, nyarat idéző, de nem túl távoli utazásra vágynánk, a Kanári-szigetek remek választás lehet – de hogy a hét fő sziget közül melyiket érdemes választani, abban alábbi cikkünk tud segíteni.

Fotó: Pack-Shot / Shutterstock

7 sziget, 7 hangulat – felfedjük a Kanári-szigetek arcait és titkait!

Nem árt ugyanis előre átgondolni, mit is keres az ember pontosan a pihenés során: nyugalmat, természetközeli élményt, pezsgő éjszakai életet, vagy épp aktív kalandokat. Mindegyik sziget más és más arcát mutatja, így az úti cél megválasztása igazi személyes döntést igényel.

Lanzarote

Az absztrakt, marsbéli tájak szerelmeseinek paradicsoma. Lanzarote vulkanikus eredetű, a Timanfaya Nemzeti Park fekete lávatakarója és kőformái szinte idegen bolygóra repítik a látogatót. A La Geria borvidék különleges szőlőültetvényei, ahol a szőlőt kis kráterekbe ültetik, igazi kuriózum.

Kinek ajánljuk: fotósoknak, nyugalomra vágyóknak, minimalista tájakat kedvelőknek.

Lanzarote La Geria borvidékének egészen egyedi szőlőültetvényei vannak.

Fotó: Piotr Krzeslak / Shutterstock

Fuerteventura

A Kanári-szigetek „strand- és szélparadicsoma”. A kilométeres homokdűnék és az Atlanti-óceán által formált partszakaszok minden vízi sportot lehetővé tesznek, különösen a szörföt és a kite-surföt kedvelőknek. A sziget tágas, lapos tájai és nyugalmuk miatt főleg azoknak ajánlott, akik a pihenés és a napsütés kombinációját keresik, vagy családi nyaralást terveznek.

Kinek ajánljuk: strandimádóknak, vízi sportok szerelmeseinek, családosoknak.

Fuerteventura végtelen strandjaival és érintetlen partjaival hódít.

Fotó: Unai Huizi Photography / Shutterstock

Gran Canaria

A „kis kontinens” valamennyi arcával: északi része buja, zöld hegyekkel, déli része napfényes, homokos tengerpartokkal csábít. A sziget fővárosa, Las Palmas, kulturális központ, vásárlási és gasztronómiai lehetőségekkel, míg a belső területek autentikus falvakat és túraútvonalakat kínálnak.

Kinek ajánljuk: változatos programokat kedvelőknek, akik strand, városi élet és természet kombinációját keresik.

Gran Cnaria fővárosa, Las Palmas a kanári-szigetek kulturális központja, ahol múzeumokat, történelmi emlékeket is bőven találunk.

Fotó: Pandora Pictures / Shutterstock

Tenerife

A legnagyobb sziget a Teide vulkánról híres, amely Spanyolország legmagasabb pontja. Tenerife nyugati oldala csodálatos tengerparti üdülőhelyekkel, keleti oldala pedig koloniális városokkal és hegyi falvakkal vár. A karneváli hangulatú Santa Cruz és a természetvédelmi területek tökéletes kombinációt nyújtanak.