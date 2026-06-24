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Róma villámtempóban - Így hódítsd meg az örök várost egyetlen nap alatt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 12:00
városlátogatásRóma
Mielőtt útnak indulnál, érdemes alaposan átgondolnod a menetrendet, hogy a lehető legtöbbet hozhass ki egy látogatásból. Ha jól gazdálkodsz az idővel, Róma egy nap alatt is felejthetetlen élményeket nyújt majd.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Sokan rajonganak az olasz fővárosért, de a rohanó hétköznapokban gyakran csak egyetlen hétvége vagy villámlátogatás jut a felfedezésére. Bár a történelem nyomai lépten-nyomon körülvesznek, egy jól felépített tervvel a legfontosabb helyszínek és a helyi hangulat is megtapasztalható. Ha kevés idő áll rendelkezésedre, Róma egy nap alatt is megmutatja a legszebb arcát, csupán a legpraktikusabb útvonalat kell követned a kora reggeli óráktól a késő esti kikapcsolódásig.

Róma egy nap alatt robogóval is bebarangolható.
Róma egy nap alatt is felfedezhető, ha ügyesen bánsz az idővel. 
Fotó: Resul Muslu /  Shutterstock 
  • Kora reggeli vatikáni indítás: cappuccino, a Szent Péter-bazilika és az előre megváltott jeggyel látogatható Vatikáni Múzeumok.
  • Gyalogos belvárosi túra: az Angyalvár után a Piazza Navona, a zseniális építészetű Pantheon és a Campo de’ Fiori hangulatos terei következnek.
  • Délutáni és esti program: a reneszánsz paloták, a Forum Romanum és a Colosseum felfedezése, majd zárásként egy hamisítatlan vacsora a Trastevere negyedben

Hogy szervezhető meg Róma egy nap alatt a legpraktikusabban?

Mondják: Rómában élj úgy, mint a rómaiak, vagyis a sűrű programot célszerű egy tipikus olasz reggelivel indítani. Egy csésze krémes cappuccino és egy friss, édes péksütemény nagyjából 4 EUR (körülbelül 1600 HUF) összegből szinte bármelyik sarki bárban beszerezhető. Ezzel az energialökettel érdemes korán a Vatikán felé venni az irányt, ahol a Szent Péter-bazilika monumentális kupolája és Michelangelo lenyűgöző szobrai még a nagyobb tömeg érkezése előtt megcsodálhatók.

Róma a Tevere-folyóval és a vatikáni Szent Péter-bazilika tömbjével, illetve az egyik híddal.
A délelőttöt érdemes a Vatikán környékén tölteni, ahol a Szent Péter-bazilika és a Vatikáni Múzeumok várnak. 
Fotó: Markus Mainka /  Shutterstock 

A délelőtt folyamán a Vatikáni Múzeumok felé folytatódhat az út. Mivel az idő szűkös, a sorban állás elkerülésére a belépőt mindenképpen előre, online kell megváltani. A Sixtus-kápolna és a Raffaello-termek megtekintése után, a déli órákban a múzeum falain kívül eső kis utcákban egy gyors, frissítő olasz fagylalttal zárhatod a vatikáni kört. Egy kisebb adag 3–4 EUR, ami átszámítva körülbelül 1200–1600 HUF. 

Aki a reneszánsz helyett a modernebb vonalat kedveli, az a város északi részén található kortárs művészeti galériát (a világhírű iraki építésznő, Zaha Hadid által tervezett MAXXI - Museo nazionale de las arti del XXI secolo -, vagyis a Nemzeti XXI. Századi Művészeti Múzeum) is választhatja alternatívaként.

Séta a történelmi tereken és a belváros szívében

A Vatikántól az Angyalvár irányába sétálva kiváló fotótémák adódnak a Tevere-folyó partján, az egykori Hadrianus-mauzóleumhoz vezető gyalogoshídon. Innen egy rövid sétával elérhető a belváros három leginkább magával ragadó tere: a Piazza Navona, a Campo de’ Fiori és a Pantheon környéke. Ezek a helyszínek alig néhány percre fekszenek egymástól, így gyalogosan is kényelmesen bejárhatók. A Piazza Navonán Bernini monumentális Négy Folyó-szökőkútja határozza meg a látványt.

A Campo de’ Fiori tér és Giordano Bruno szobra Rómában.
A Campo de’ Fiori tér közepén - ahol Róma kedvelt piaca is működik - Giordano Bruno tudós szerzetes szobra magasodik, akit eretnekként ezen a helyen égettek meg 1600. február 17-én. 
Fotó: Sean Pavone /  Shutterstock 

Ebédidőben a Campo de’ Fiori nyüzsgő piaca ideális helyszín egy szelet elviteles pizzára. Az itt, vagy a környező sikátorokban kapható, súlyra mért római tepsis pizzákból (pizza al taglio) egy bőséges adag vagy két kisebb szelet ára nagyjából 5–7 EUR, ami mintegy 2000–2800 HUF. A napközbeni kávészünetet a Pantheon szomszédságában érdemes megtartani, majd magát a közel kétezer éve álló, lenyűgöző betonboltozatú ókori templomot is meg kell nézni belülről. Ha marad még tizenöt perced, a közeli San Luigi dei Francesi templomba is ingyenesen besétálhatsz, ahol Caravaggio három monumentális bibliai festményét tekintheted meg.

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A kávészünetet a Pantheon mellett érdemes megejteni, miközben a 2000 éves ősi templomban gyönyörködhetünk. 
Fotó: RossHelen /  Shutterstock 

Nemesi paloták, az ókori Forum és a Colosseum

A délutáni órákban a reneszánsz Róma előkelő világába nyerhetsz betekintést a Palazzo Doria Pamphilj termeiben, ahol többek között Tiziano és Caravaggio képei díszítik a falakat. Ha a festmények helyett inkább az ókori szobrok vonzanak, a közeli Palazzo Altemps vagy a Capitoliumi Múzeumok nyújtanak kiváló alternatívát: utóbbiban látható a híres capitoliumi anyafarkas bronzszobra is. Akik pedig a zsúfolt, de ikonikus látványosságokat keresik, a divatüzletektől nyüzsgő utcákon át elgyalogolhatnak a Trevi-kúthoz vagy a Spanyol lépcsőhöz.

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Róma legismertebb látnivalója, az Amphiteatrum Flavium, amely Nero császár egy egykor közelben álló hatalmas szobráról kapta közismert nevét, a Colosseumot. 
Fotó: Real_life_photo /  Shutterstock 

Késő délután, a Piazza Venezia hatalmas márvány emlékműve (a Haza oltára) mellett elhaladva a Via dei Fori Imperiali sugárút mentén tárul fel az ókori Róma központja. Jobb oldalon a Forum Romanum romjai láthatók, míg az út végén a Colosseum magasodik, amely Kr. u. 80 óta dacol az idővel. A kombinált belépőjeggyel a Colosseum mellett a Palatinus-dombra is fel lehet menni, ahonnan a lemenő nap fényében lenyűgöző kilátás nyílik a Circus Maximusra és a város számtalan templomtornyára.

Esti hangulat, gasztronómia és éjszakai élet

A hosszú gyaloglás után az estét a hamisítatlan római gasztronómiának kell szentelni. A Colosseum környékén, vagy a hangulatos, repkénnyel futtatott falairól ismert Monti negyedben remek hangulatú helyeket találni. A helyiekhez hasonlóan a vacsorát érdemes egy frissítő Aperol-spritz vagy prosecco kíséretében indítani.

Római pizzák fatányéron.
Nem telhet el úgy római kiruccanás, hogy az ember ne kóstolná meg a tradicionális helyi ételeket, mint például a pizzát és a pastákat.
Fotó: ventdusud /  Shutterstock 

A klasszikus római pastákért vagy egy vékony tésztás pizzáért érdemes átlátogatni a folyó túloldalán fekvő Trastevere negyedbe vagy a tradicionális Testaccio környékére is, ahol a helyi trattoriák családi hangulatot árasztanak. Egy klasszikus római tésztaétel (például Carbonara vagy Cacio e Pepe) vagy egy teljes pizza egy pohár házi borral vagy frissítő spritzzel együtt fejenként átlagosan 18–25 EUR környékén jön ki. Ez átszámítva nagyjából 7200–10 000 HUF közötti kiadást jelent. Ha a vacsora után még marad energiád, a külsőbb kerületek élőzenés klubjaiban és bárjaiban zárhatod a közel 18 órás, tartalmas és élményekkel teli római kalandot.

Nézz további ötleteket Róma egy napos felfedezésére az alábbi videóban:

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