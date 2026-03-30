BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Zalán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Akár Ázsiába is elutazunk nőként egyedül.

Egyedül vágnál neki a világnak nőként? Mutatjuk, hol lehetsz a legnagyobb biztonságban

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 13:45
női utazóegyedül utazó nőbiztonság
Készen állsz arra, hogy határok nélkül fedezd fel a legizgalmasabb tájakat és kultúrákat? Ismerd meg a legbiztonságosabb úti célokat, amelyeket kifejezetten a női utazók igényei és visszajelzései alapján állítottunk össze.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A szóló utazás ma már messze nem csak egy szűk réteg hobbija, hanem a magabiztosság és az önmegvalósítás egyik legfontosabb eszköze. A friss, 2026-os adatok azt mutatják, hogy a női utazók egyre bátrabban indulnak útnak kísérő nélkül: a megkérdezettek 40 százaléka már tapasztalt egyedüli utazó, harminc százalékuk pedig bármikor újra belevágna a kalandba. Különösen a 25 és 44 év közötti korosztály aktív ezen a téren, de a fiatalabb generációk, sőt az 55 év felettiek körében is egyre erősebb a vágy a világ felfedezésére.

Női utazók is egyre bátrabban vágnak neki a nagyvilágnak egyedül.
A női utazók is egyre bátrabban vágnak neki a nagyvilágnak egyedül. Ime a szempontok, melyek számítanak a legjobb úti céloknak, és miért. 
Fotó: CandyRetriever /   shutterstock
  • A legfontosabb a biztonság: Finnország és a skandináv országok a legbiztonságosabbak az egyedül útnak induló nők számára.
  • Éjszakai nyugalom: míg északon a jogegyenlőség erős, az éjszakai biztonságérzetben Kína és az Emírségek vezetik a listát.
  • Tudatos választás: a rangsor az orvosi ellátástól a nyelvtudásig minden fontos szempontot figyelembe vett a gondtalan kikapcsolódáshoz.

Mi a legfontosabb a női utazók számára, ha egyedül indulnak útnak?

Ahhoz, hogy egy utazás valóban a feltöltődésről szóljon, elengedhetetlen a biztonságérzet. Egy friss nemzetközi kutatás több mint 150 országot vizsgált meg olyan szempontok alapján, mint a közbiztonság, a nemek közötti egyenlőség, az orvosi ellátás elérhetősége vagy éppen a helyiek angol nyelvtudása. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy bár a világ lassan halad a teljes egyenjogúság felé, vannak régiók, ahol a látogatók kiemelt biztonságban érezhetik magukat. 

Fiatal nő kép kabátban, svájci sapkában, napszemüvegben ül egy hídn, háttérben római háttérrel.
Az egyedül utazó nőknek nem csupán a közbiztonság, de az orvosi ellátottság, a gyógyszertárak sűrűsége, és a nyelv is fontos szempont. 
Fotó: RossHelen /   shutterstock

A legbiztonságosabb országok 

A rangsorok alapján Észak-Európa továbbra is verhetetlen, ha a biztonságról és az egyenlő jogokról van szó. Finnország végzett az első helyen, ahol a társadalmi berendezkedés és a közösségi bizalom szintje is kiemelkedő. Utána Dánia és Svédország következik, amelyek szintén kiváló pontszámokat értek el a szubjektív biztonságérzet kategóriájában. Ezekben az országokban nemcsak a nappali városnézés biztonságos, hanem az éjszakai séták során is magas a biztonságérzet, ami kritikus szempont az egyedül utazó kalandorok számára.

Európán kívül is találunk kiváló célpontokat az egyedül utazó nők számára. Új-Zéland és Ausztrália stabilan tartják helyüket a legjobbak között, bizonyítva, hogy a távoli kontinenseken is megvalósítható a biztonságos egyéni turizmus. Ezek az országok különösen jól teljesítenek a nyelvi hozzáférhetőség és a nők társadalmi megbecsültsége terén.

A szubjektív biztonság és a valóság

Érdekes kettősség figyelhető meg, ha kifejezetten az éjszakai biztonságérzetet vizsgáljuk. Ebben a specifikus kérdésben meglepő módon Kína végzett az élen, ahol a nők 93 százaléka érzi magát teljes biztonságban sötétedés után is az utcákon. Hasonlóan magas pontszámot kapott az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is. Ezzel szemben egyes európai országok, például Németország, rontottak korábbi pozíciójukon, mivel a lakosság körében csökkent az éjszakai nyugalomérzet.

Fiatal hátizsákos nő áll talán montenegrói tengerparti cáros partján, hátérben csónakok, templomtorony.
A nők sem csak nappal szeretik feltérképezni az adott úti cél szépségeit, de éjjel is, így az éjszakai biztonság is fontos szempont. 
Fotó: frantic00 /   shutterstock

A kutatás arra is kitért, hogy a biztonság nem csupán a bűnözési statisztikákról szól. Az egészségügyi ellátás minősége, az orvosi sűrűség és a gyógyszertári szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés ugyanúgy részét képezik a gondtalan utazásnak. Görögország, Belgium és Litvánia például az orvosi ellátottság tekintetében nyújt kiemelkedőt, ami fontos szempont lehet egy esetleges baleset vagy váratlan egészségügyi helyzet esetén.

Hogyan válasszunk úti célt?

A döntésnél érdemes mérlegelni, mi a prioritás számunkra. Ha a költségek a legfontosabbak, Indonézia kínálja a legkedvezőbb árú szállásokat, ám ott az egészségügyi hálózat kevésbé sűrű, mint az európai célpontoknál. Svájc és Hollandia a stabilitásukkal hódítanak, még ha az áraik magasabbak is.

Bár a globális fejlődés lassú, és a politikai vagy gazdasági szerepvállalás terén még mindig jelentősek a különbségek a nemek között, az utazási lehetőségek soha nem voltak ennyire szélesek. A legfontosabb tanács a kezdő egyedül utazóknak: tájékozódjanak a legfrissebb indexek alapján, de ne hagyják, hogy a félelem visszatartsa őket a világ felfedezésétől. Számos olyan egyedül utazó nő létezik ugyanis, aki már a világ valamennyi országába eljutott.

Nézd meg például, hogy India mennyire biztonságos egy egyedül utazó nő számára:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu