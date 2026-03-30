Egyedül vágnál neki a világnak nőként? Mutatjuk, hol lehetsz a legnagyobb biztonságban

A szóló utazás ma már messze nem csak egy szűk réteg hobbija, hanem a magabiztosság és az önmegvalósítás egyik legfontosabb eszköze. A friss, 2026-os adatok azt mutatják, hogy a női utazók egyre bátrabban indulnak útnak kísérő nélkül: a megkérdezettek 40 százaléka már tapasztalt egyedüli utazó, harminc százalékuk pedig bármikor újra belevágna a kalandba. Különösen a 25 és 44 év közötti korosztály aktív ezen a téren, de a fiatalabb generációk, sőt az 55 év felettiek körében is egyre erősebb a vágy a világ felfedezésére.

A női utazók is egyre bátrabban vágnak neki a nagyvilágnak egyedül. Ime a szempontok, melyek számítanak a legjobb úti céloknak, és miért.

A legfontosabb a biztonság: Finnország és a skandináv országok a legbiztonságosabbak az egyedül útnak induló nők számára.

Finnország és a skandináv országok a legbiztonságosabbak az egyedül útnak induló nők számára. Éjszakai nyugalom: míg északon a jogegyenlőség erős, az éjszakai biztonságérzetben Kína és az Emírségek vezetik a listát.

míg északon a jogegyenlőség erős, az éjszakai biztonságérzetben Kína és az Emírségek vezetik a listát. Tudatos választás: a rangsor az orvosi ellátástól a nyelvtudásig minden fontos szempontot figyelembe vett a gondtalan kikapcsolódáshoz.

Mi a legfontosabb a női utazók számára, ha egyedül indulnak útnak?

Ahhoz, hogy egy utazás valóban a feltöltődésről szóljon, elengedhetetlen a biztonságérzet. Egy friss nemzetközi kutatás több mint 150 országot vizsgált meg olyan szempontok alapján, mint a közbiztonság, a nemek közötti egyenlőség, az orvosi ellátás elérhetősége vagy éppen a helyiek angol nyelvtudása. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy bár a világ lassan halad a teljes egyenjogúság felé, vannak régiók, ahol a látogatók kiemelt biztonságban érezhetik magukat.

Az egyedül utazó nőknek nem csupán a közbiztonság, de az orvosi ellátottság, a gyógyszertárak sűrűsége, és a nyelv is fontos szempont.

A legbiztonságosabb országok

A rangsorok alapján Észak-Európa továbbra is verhetetlen, ha a biztonságról és az egyenlő jogokról van szó. Finnország végzett az első helyen, ahol a társadalmi berendezkedés és a közösségi bizalom szintje is kiemelkedő. Utána Dánia és Svédország következik, amelyek szintén kiváló pontszámokat értek el a szubjektív biztonságérzet kategóriájában. Ezekben az országokban nemcsak a nappali városnézés biztonságos, hanem az éjszakai séták során is magas a biztonságérzet, ami kritikus szempont az egyedül utazó kalandorok számára.

Európán kívül is találunk kiváló célpontokat az egyedül utazó nők számára. Új-Zéland és Ausztrália stabilan tartják helyüket a legjobbak között, bizonyítva, hogy a távoli kontinenseken is megvalósítható a biztonságos egyéni turizmus. Ezek az országok különösen jól teljesítenek a nyelvi hozzáférhetőség és a nők társadalmi megbecsültsége terén.