Egyedül vágnál neki a világnak nőként? Mutatjuk, hol lehetsz a legnagyobb biztonságban

A szóló utazás ma már messze nem csak egy szűk réteg hobbija, hanem a magabiztosság és az önmegvalósítás egyik legfontosabb eszköze. A friss, 2026-os adatok azt mutatják, hogy a női utazók egyre bátrabban indulnak útnak kísérő nélkül: a megkérdezettek 40 százaléka már tapasztalt egyedüli utazó, harminc százalékuk pedig bármikor újra belevágna a kalandba. Különösen a 25 és 44 év közötti korosztály aktív ezen a téren, de a fiatalabb generációk, sőt az 55 év felettiek körében is egyre erősebb a vágy a világ felfedezésére.
Ahhoz, hogy egy utazás valóban a feltöltődésről szóljon, elengedhetetlen a biztonságérzet. Egy friss nemzetközi kutatás több mint 150 országot vizsgált meg olyan szempontok alapján, mint a közbiztonság, a nemek közötti egyenlőség, az orvosi ellátás elérhetősége vagy éppen a helyiek angol nyelvtudása. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy bár a világ lassan halad a teljes egyenjogúság felé, vannak régiók, ahol a látogatók kiemelt biztonságban érezhetik magukat.
A rangsorok alapján Észak-Európa továbbra is verhetetlen, ha a biztonságról és az egyenlő jogokról van szó. Finnország végzett az első helyen, ahol a társadalmi berendezkedés és a közösségi bizalom szintje is kiemelkedő. Utána Dánia és Svédország következik, amelyek szintén kiváló pontszámokat értek el a szubjektív biztonságérzet kategóriájában. Ezekben az országokban nemcsak a nappali városnézés biztonságos, hanem az éjszakai séták során is magas a biztonságérzet, ami kritikus szempont az egyedül utazó kalandorok számára.
Európán kívül is találunk kiváló célpontokat az egyedül utazó nők számára. Új-Zéland és Ausztrália stabilan tartják helyüket a legjobbak között, bizonyítva, hogy a távoli kontinenseken is megvalósítható a biztonságos egyéni turizmus. Ezek az országok különösen jól teljesítenek a nyelvi hozzáférhetőség és a nők társadalmi megbecsültsége terén.
Érdekes kettősség figyelhető meg, ha kifejezetten az éjszakai biztonságérzetet vizsgáljuk. Ebben a specifikus kérdésben meglepő módon Kína végzett az élen, ahol a nők 93 százaléka érzi magát teljes biztonságban sötétedés után is az utcákon. Hasonlóan magas pontszámot kapott az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is. Ezzel szemben egyes európai országok, például Németország, rontottak korábbi pozíciójukon, mivel a lakosság körében csökkent az éjszakai nyugalomérzet.
A kutatás arra is kitért, hogy a biztonság nem csupán a bűnözési statisztikákról szól. Az egészségügyi ellátás minősége, az orvosi sűrűség és a gyógyszertári szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés ugyanúgy részét képezik a gondtalan utazásnak. Görögország, Belgium és Litvánia például az orvosi ellátottság tekintetében nyújt kiemelkedőt, ami fontos szempont lehet egy esetleges baleset vagy váratlan egészségügyi helyzet esetén.
A döntésnél érdemes mérlegelni, mi a prioritás számunkra. Ha a költségek a legfontosabbak, Indonézia kínálja a legkedvezőbb árú szállásokat, ám ott az egészségügyi hálózat kevésbé sűrű, mint az európai célpontoknál. Svájc és Hollandia a stabilitásukkal hódítanak, még ha az áraik magasabbak is.
Bár a globális fejlődés lassú, és a politikai vagy gazdasági szerepvállalás terén még mindig jelentősek a különbségek a nemek között, az utazási lehetőségek soha nem voltak ennyire szélesek. A legfontosabb tanács a kezdő egyedül utazóknak: tájékozódjanak a legfrissebb indexek alapján, de ne hagyják, hogy a félelem visszatartsa őket a világ felfedezésétől. Számos olyan egyedül utazó nő létezik ugyanis, aki már a világ valamennyi országába eljutott.
Nézd meg például, hogy India mennyire biztonságos egy egyedül utazó nő számára:
