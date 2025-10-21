A misztikus Athosz-hegy: egy férfiak uralta szentély, ahova nőknek tilos a belépés

Egy különleges hely Görögországban, ahol mintha csak megállt volna az idő, és egy évszázadok óta tartó hagyomány szigorúan őrzi a férfiak szent területét. Az Athosz-hegy nemcsak természeti szépsége miatt izgalmas hely, hanem egy különös szabály miatt is, amely megtiltja, hogy nők lépjenek a félszigetre. De vajon mi áll ennek a furcsa tiltásnak a hátterében, és milyen élet zajlik a kolostorok falai között?

Az Athosz-hegy titka: ide csak férfiak léphetnek be, nőknek szigorúan tilos!

Fotó: GiannakisPhoto / Shutterstock

Az Athosz-hegy, a görög Chalkidiki-félsziget legkeletibb „ujja”, egy igazi misztikus világ. Itt vadregényes a természet, a tenger kékje és a hegy zöldje pedig olyan harmóniában olvad össze, amelyet nehéz szavakkal leírni. De ez a föld, amely az ortodox kereszténység egyik legszentebb helye, nem fogad turistákat, legalábbis a szó szoros értelmében nem. Ez egy olyan hely, ahol a hagyomány és a hit évszázadok óta szigorú szabályok mentén létezik.

Miért csak férfiak léphetnek be az Athosz-hegyre?

Az Athosz-hegy területére nőknek tilos a belépés, és ez a szabály már több mint ezer éve fennáll. A tiltás gyökerei a bizánci korba nyúlnak vissza, amikor is IX. Konsztantinosz császár 1046-ban hivatalosan is kimondta, hogy mivel a területet Szűz Mária kertjének tekintik, más nő nem léphet be ide. A hagyomány szerint maga Szűz Mária fedezte fel ezt a helyet, amikor egy vihar miatt itt kellett kikötniük Ciprus felé tartó útjuk során, és annyira megszerette a tájat, hogy Isten ajándékba adta neki a hegyet. Így a női nem képviselője csak ő lehet, más nők pedig be sem léphetnek a szent földre.

Ez a szabály nemcsak az emberekre vonatkozik: állítólag még nőstény állatok sem közelíthetik meg a területet, kivéve a macskákat. A szerzeteseknek így például a tejterméket és a tojást is külső forrásból kell beszerezniük, mivel az Athosz-félszigeten nem élhetnek tehenek és tyúkok sem.

Az Athosz-hegyi Köztársaság egy autonóm, klerikális, ortodox kolostor-köztársaság, fővárosa Kariész

Fotó: Forrás: Shutterstock/ Anton Kudelin

De mi történik azokkal a nőkkel, akik megpróbálnak belépni?

A szabály szigorú, és a megszegése komoly következményekkel járhat, akár börtönbüntetéssel is. Szerencsére ilyen ítélet még soha nem született, hiszen a nők általában tiszteletben tartják ezt a különleges hagyományt. Az elmúlt évszázadokban mindössze néhány női látogatóról tudunk, akik vagy férfinak álcázva jutottak be, vagy kivételes körülmények között. Az egyik legismertebb eset Malvina Karali újságíróhoz köthető, aki az 1990-es években férfinak öltözve látogatta meg a hegyet.