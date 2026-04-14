10 év Ausztráliában – Egy magyar lány, Réka élményei és tapasztalatai a kontinensnyi országról

Az élet Ausztráliában sokak számára távoli, idealizált álom, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. Más ritmus, más szabályok, és egy olyan világ, ahol a természet közelsége a mindennapok része – néha egészen váratlan formában.

Hogy milyen az élet Ausztráliában? Feith Réka 10 éves tapasztalatairól és élméyeiről mesélt. Például a Brisbane-től délre fekvő Byron Bay-re is eljutott a családjával.

Fotó: Feith Réka / Feith Réka

Mindennapok és valóság a turistalátványosságokon túl

Veszélyes állatok, extrém távolságok, kulturális különbségek

Egy magyar lány személyes története és tapasztalatai

Feith Réka tíz éve él a kontinensen, történetén keresztül pedig képet kaphatunk arról, milyen valójában beilleszkedni ebbe a különleges közegbe. Nemcsak egy költözésről mesél, hanem arról is, hogyan formálja át az embert egy teljesen új környezet. Az interjúból az is kiderül, milyen a hétköznapi valóság a turisták által ismert helyszíneken túl. Egy személyes nézőpont, amely közelebb hozza azt, amit sokan csak elképzelnek.

A Cape Byron 1899-1901 között épült festői kilátója.

Fotó: Feith Réka / Feith Réka

Ausztrália hatalmas: te melyik szegletét választottad, és mi volt az a döntő érv (munka, szerelem vagy kalandvágy), ami pont oda szólított?

Sokszor mondják, hogy „amikor a világ háborúzik, Ausztrália alszik”, főleg a nagy időeltolódás miatt, és ebben tényleg van igazság. Távol vagyunk mindentől és mindenkitől, ami egyszerre ad egyfajta nyugalmat és elszigeteltséget is. Én 2016-ban érkeztem Sydney-be, akkor még csak látogatóba, mert a testvérem már fél éve itt élt. Az első benyomások annyira erősek voltak, hogy végül maradtam: egyetemre jártam, BA diplomát (bölcsész alapképzés) szereztem, és közben szépen kialakult az életem is.

Ma már Ausztrália egyik legnevesebb borvidékén dolgozom borászati manager asszisztensként, ami hatalmas váltás a kezdetekhez képest. Ha visszagondolok, eredetileg kalandvágyból jöttem, de végül egy teljesen új élet épült fel körülöttem. Ez az ország könnyen „ott tartja” az embert, ha egyszer megérzi a ritmusát.

A Cape Byron, Ausztrália szárazföldjének legkeletibb pontja, amely népszerű túra- és bálnales helyszín.

Fotó: Feith Réka / Feith Réka

Ha most lennél ott turista, mit néznél meg először, és mi az, amit „helyiként” már messziről elkerülsz?

Turistaként a mai napig sokan a Bondi Beachre mennek először – én is így voltam vele. Egyetlen napja voltam csak Sydney-ben, amikor először eljutottam erre a csodálatos tengerpartra, és az élmény azóta is megmaradt bennem. Egyszerűen ikonikus hely: különböző kultúrák találkoznak itt nap mint nap.

Ugyanakkor helyiként már más szemmel nézem. A turistatömeg, a zsúfoltság és az utóbbi időben történt incidensek – például a nemrég történt lövöldözés a Bondi Beachen – miatt már nem ez az a hely, ahová hétköznap kikapcsolódni mennék. Inkább a kevésbé ismert, nyugodtabb partokat keresem, ahol még megvan az a nyers, természetes ausztrál hangulat.