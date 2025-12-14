Pokol a Bondi Beachen: fegyveresek támadtak a tömegre, itt vannak a sokkoló részletek

Az Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, Chris Minns szerint a Bondi Beachen történt esemény a zsidó közösség ellen irányult.
Ahogy arról korábban már hírt adtunk, a rendőrségi tájékoztatás szerint az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat pedig elfogtak, aki jelenleg válságos állapotban van.
Az új-dél-walesi rendőrfőnök, Mal Lanyson, szerint legalább 29 ember sebesült meg, köztük két rendőr, és 16 embert szállítottak kórházba.
A Bondi Beachen számos helyi zsidó gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a hanukát, a fények ünnepét. A lövöldözés helyi idő szerint körülbelül 18 óra 40 perckor kezdődött, amikor két fegyveres nagy erejű puskákkal tüzet nyitott a tömegre.
Az ausztrál miniszterelnök, Antony Albanese közleményében sokkolónak és fájdalmasnak nevezte a standon történt lövöldözést.
A mentők a helyszínen vannak és dolgoznak az emberek életének megmentésen
- tette hozzá közleményében a miniszterelnök.
Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns mélységesen elszomorítónak nevezte a zsidó közösség elleni támadást.
Ha szándékosan támadtak így ellenünk, ez olyan súlyos valami, amilyent soha egyikünk sem sejthetett. Ez borzasztó
- nyilatkozta a Sky News televíziónak Alex Ryvchin, az Ausztráliai Zsidóság társ Végrehajtó Tanácsának társigazgatója.
Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette a Bondi Beachen történt lövöldözést.
Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen
- áll az elnök jeruzsálemi irodájának közleményében.
Ausztráliában több támadás érte a zsinagógákat, az épületeket és a gépkocsikat is azóta, hogy a Hamász iszlamista palesztin szervezet 2023. október 7-i, Izrael elleni véres akcióját követően kitört a gázai háború.
A vasárnapi támadásra pontosan 11 évvel azután követték el, hogy egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydneyi Lindt kávéházban. A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása végén két túsz, valamint a túszejtő vesztette életét.
A Bondi Beach a világ egyik legnépszerűbb tengerpartja, ami zsúfolásig tele van helyiekkel és turistákkal, különösen forró hétvégi estéken.
