Ismerd meg az olaszországi Velence kevésbé ismert látnivalóit – Ezeket vétek lenne kihagynod

A lagúna első lakói kényszerűségből választották ezt a barátságtalan, vizenyős területet. Amikor a Nyugat-Római Birodalom összeomlott, a szárazföldön élő venét törzseknek menekülniük kellett a hunok, majd később a longobárdok pusztítása elől. A sűrű nádas és a sekély víz természetes védelmet nyújtott a lovas seregek ellen, amelyek nem tudtak mit kezdeni a folyamatosan változó medrű csatornákkal. Az első telepesek cölöpöket vertek a puha agyagba, majd ezekre emelték kezdetleges házaikat, megteremtve a vízi város, Velence alapjait.
A szigetek benépesítése nem csupán egyszerű építkezés, hanem küzdelmes alkalmazkodás volt a természet adta körülményekhez. A telepesek hamar rájöttek, hogy a túlélés záloga a sós mocsarak kiaknázása, így a mezőgazdaságot felváltotta a halászat és a sólepárlás. A só, a középkor „fehér aranya” biztosította az első tőkét a távolsági kereskedelem beindításához, miközben a lakók megtanulták a sekély csatornák kotrását és a vízszint szabályozását. Ez a technikai tudás tette lehetővé, hogy a szétszórt kunyhócsoportokból összefüggő, szilárd alapokon nyugvó településszerkezet alakuljon ki.
A település felemelkedése szorosan összefüggött Bizánccal. Velence névleg a Keletrómai Birodalom része maradt, ami biztosította számára a tengeri kereskedelem szabadságát. A IX. századra a Rialto-szigetek váltak a központtá, a politikai függetlenséget pedig Szent Márk ereklyéinek megszerzése pecsételte meg. Ezzel a város szakrális rangot kapott, és elindult azon az úton, hogy a Földközi-tenger legfontosabb kereskedelmi és tengeri hatalmává váljon.
A legenda szerint 828-ban két velencei kereskedő leleményes módon tulajdonította el a szent ereklyéit Alexandriából. A maradványokat egy nagy kosár aljára rejtették, majd vastag réteg sertéshússal fedték le, mivel tudták, hogy a muszlim vámtisztek vallási okokból elkerülik a disznóhússal való érintkezést. A csel bevált, a hajó pedig sikeresen célba ért, így válhatott Szent Márk Velence védőszentjévé, szimbóluma, a szárnyas oroszlán pedig a köztársaság jelképévé.
Cikkünkben a mintegy 500 négyzetkilométeren elterülő, árapálysíkságból, sós mocsárból álló lagúna azon helyszíneit barangoljuk be, ahol Velence egykor megszületett.
Mielőtt a mai Szent Márk tér környéke kiépült volna, Torcello volt a lagúna legnépesebb és leggazdagabb szigete. A VII. században ide települt át Altinum püspöke, és Torcellon virágzó kikötőváros jött létre több tízezer lakossal. Napjainkra a terület szinte teljesen elnéptelenedett, ám a múlt dicsőségét máig hirdeti a bizánci stílusú Santa Maria Assunta-bazilika. Az épület belsejében látható mozaikok, különösen az Utolsó ítéletet ábrázoló kompozíció, Európa legfontosabb művészeti emlékei közé tartoznak. A templom mellett található kőtrón, amelyet Attila székének neveznek, a népvándorlás kori legendák tárgyi emléke.
A Lido-szigeten fekvő Malamocco stratégiai jelentősége abban rejlett, hogy közvetlen kijáratot biztosított a nyílt tengerre. A VIII. században ez a település szolgált a dózsék székhelyeként, mielőtt a védhetőbb Rialtóra költöztek volna. Bár az ősi várost a tenger és a háborúk elpusztították, a mai Malamocco megőrizte középkori hangulatát. Szűk utcái, apró terei és a Palazzo del Podestà épülete a korai Velencei Köztársaság adminisztratív központjára emlékeztetnek, messze a modern turizmus zajától.
A mai Castello negyed keleti csücskében található terület, egykori nevén Olivolo, a város egyházi bölcsője. Itt épült fel a San Pietro di Castello-bazilika, amely egészen 1807-ig a város katedrálisa volt, rangban megelőzve a Szent Márk-bazilikát. A templom melletti fehér márvány harangtorony és a csendes csatornapartok egy olyan korszakot idéznek, amikor a város még több különálló szigetcsoportból állt, saját jogkörökkel és feladatokkal.
A lagúna déli végén elhelyezkedő Chioggia alapítása szintén a római kor végére tehető. Ez a város volt a sótermelés központja, ami a középkorban a legnagyobb vagyont jelentette a régió számára. Csatornarendszere és hídjai miatt gyakran nevezik Kis-Velencének, de karaktere sokkal inkább megőrizte halászati hagyományait. A Corso del Popolo mentén sorakozó gótikus és reneszánsz épületek, valamint a monumentális halpiac a mai napig élő kapcsolatot jelentenek a múlt tengeri életmódjával.
A város alapításának évfordulója jó alkalmat ad arra, hogy ne csak a jól ismert pompás palotákat, hanem a mocsárból kiemelkedő első közösségek örökségét is felfedezzük. A Velencei-lagúnában elszórtan található szigetek látogatása segít megérteni azt a hihetetlen mérnöki és politikai teljesítményt, amely egy védelmi menedékhelyből világbirodalmat kovácsolt.
A 2026-os szabályozás szerint a 14 év feletti, nem Velencében megszálló látogatóknak április és július között, meghatározott napokon 5 vagy 10 eurós napidíjat kell fizetniük. Az 5 eurós összeg a legalább 4 nappal korábban megváltott jegyekre vonatkozik, míg az ennél későbbi vagy helyszíni vásárlás 10 euróba kerül. A díjfizetési kötelezettség kizárólag a történelmi belvárosra érvényes reggel 8:30 és délután 16:00 óra között, a külső szigetek meglátogatása továbbra is ingyenes marad.
