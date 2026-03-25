BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Chioggia, a Velencei-lagúna egyik legrégebbi települése

Ismerd meg az olaszországi Velence kevésbé ismert látnivalóit – Ezeket vétek lenne kihagynod

lagúna
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 09:15
külföldi utazásVelenceOlaszország
Március 25-én ünnepli a világ az egyik legkülönlegesebb európai város születésnapját. A hagyomány szerint ezen a napon, 421-ben rakták le az alapköveket, amivel kezdetét vette Velence máig tartó, egyedülálló története. Gyere velünk egy virtuális utazásra, és ismerd meg azokat a helyszíneket, ahol ez a különleges település megszületett.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A lagúna első lakói kényszerűségből választották ezt a barátságtalan, vizenyős területet. Amikor a Nyugat-Római Birodalom összeomlott, a szárazföldön élő venét törzseknek menekülniük kellett a hunok, majd később a longobárdok pusztítása elől. A sűrű nádas és a sekély víz természetes védelmet nyújtott a lovas seregek ellen, amelyek nem tudtak mit kezdeni a folyamatosan változó medrű csatornákkal. Az első telepesek cölöpöket vertek a puha agyagba, majd ezekre emelték kezdetleges házaikat, megteremtve a vízi város, Velence alapjait.

A lagúna védett szigetei ideális helyszínnek bizonyultak Velence első lakóinak, hogy megalapítsák az Adria királynőjét. 
Fotó: Federico Vignoli ph / shutterstock
  • A hagyomány szerint 421. március 25-én, délben tették le az első köveket a mocsárban.
  • A szárazföldi venét lakosság a barbár hun és longobárd pusztítás elől menekült a lagúnába.
  • A puha agyagba vert sűrű cölöprendszer tette lehetővé a kőépületek biztonságos alapozását.
  • A Velencei-lagúna első lakott települései Torcello, Malamocco, Olivolo és Chioggia voltak.

Mikor és hogyan zajlott Velence alapítása a legenda szerint?

A szigetek benépesítése nem csupán egyszerű építkezés, hanem küzdelmes alkalmazkodás volt a természet adta körülményekhez. A telepesek hamar rájöttek, hogy a túlélés záloga a sós mocsarak kiaknázása, így a mezőgazdaságot felváltotta a halászat és a sólepárlás. A só, a középkor „fehér aranya” biztosította az első tőkét a távolsági kereskedelem beindításához, miközben a lakók megtanulták a sekély csatornák kotrását és a vízszint szabályozását. Ez a technikai tudás tette lehetővé, hogy a szétszórt kunyhócsoportokból összefüggő, szilárd alapokon nyugvó településszerkezet alakuljon ki.

 A Santa Fosca-templom Torcello szigetén, amely a városiasodás első helyszíne volt a Velencei-lagúnában.
Fotó: Aliaksandr Antanovich / shutterstock

A település felemelkedése szorosan összefüggött Bizánccal. Velence névleg a Keletrómai Birodalom része maradt, ami biztosította számára a tengeri kereskedelem szabadságát. A IX. századra a Rialto-szigetek váltak a központtá, a politikai függetlenséget pedig Szent Márk ereklyéinek megszerzése pecsételte meg. Ezzel a város szakrális rangot kapott, és elindult azon az úton, hogy a Földközi-tenger legfontosabb kereskedelmi és tengeri hatalmává váljon.

A legenda szerint 828-ban két velencei kereskedő leleményes módon tulajdonította el a szent ereklyéit Alexandriából. A maradványokat egy nagy kosár aljára rejtették, majd vastag réteg sertéshússal fedték le, mivel tudták, hogy a muszlim vámtisztek vallási okokból elkerülik a disznóhússal való érintkezést. A csel bevált, a hajó pedig sikeresen célba ért, így válhatott Szent Márk Velence védőszentjévé, szimbóluma, a szárnyas oroszlán pedig a köztársaság jelképévé.

Velence megalapítása a Képes Krónikából (1358). Eszerint Attila hun király ostrom alá vette Aquileiát, melynek lakói Rialto szigetén alapították Velencét.
Fotó: Kálti Márk/wikipedia

Cikkünkben a mintegy 500 négyzetkilométeren elterülő, árapálysíkságból, sós mocsárból álló lagúna azon helyszíneit barangoljuk be, ahol Velence egykor megszületett.

Torcello: ahol minden elkezdődött

Mielőtt a mai Szent Márk tér környéke kiépült volna, Torcello volt a lagúna legnépesebb és leggazdagabb szigete. A VII. században ide települt át Altinum püspöke, és Torcellon virágzó kikötőváros jött létre több tízezer lakossal. Napjainkra a terület szinte teljesen elnéptelenedett, ám a múlt dicsőségét máig hirdeti a bizánci stílusú Santa Maria Assunta-bazilika. Az épület belsejében látható mozaikok, különösen az Utolsó ítéletet ábrázoló kompozíció, Európa legfontosabb művészeti emlékei közé tartoznak. A templom mellett található kőtrón, amelyet Attila székének neveznek, a népvándorlás kori legendák tárgyi emléke.

A Santa Maria Assunta-bazilika Utolsó ítélet című mozaikja a XI. századi bizánci művészet remeke. 
Fotó: Emily Marie Wilson / shutterstock

Malamocco: az elveszett főváros

A Lido-szigeten fekvő Malamocco stratégiai jelentősége abban rejlett, hogy közvetlen kijáratot biztosított a nyílt tengerre. A VIII. században ez a település szolgált a dózsék székhelyeként, mielőtt a védhetőbb Rialtóra költöztek volna. Bár az ősi várost a tenger és a háborúk elpusztították, a mai Malamocco megőrizte középkori hangulatát. Szűk utcái, apró terei és a Palazzo del Podestà épülete a korai Velencei Köztársaság adminisztratív központjára emlékeztetnek, messze a modern turizmus zajától.

Malamocco csendes nyugalma ideális úti cél lehet, ha elegünk lenne Velence zsúfoltságából. 
Fotó: matteodabruxelles / shutterstock

Olivolo: a vallási hatalom központja

A mai Castello negyed keleti csücskében található terület, egykori nevén Olivolo, a város egyházi bölcsője. Itt épült fel a San Pietro di Castello-bazilika, amely egészen 1807-ig a város katedrálisa volt, rangban megelőzve a Szent Márk-bazilikát. A templom melletti fehér márvány harangtorony és a csendes csatornapartok egy olyan korszakot idéznek, amikor a város még több különálló szigetcsoportból állt, saját jogkörökkel és feladatokkal.

A San Pietro di Castello-bazilika az egykori Olivolo szigetén, mely ma szintén a San Pietro di Castello nevet viseli.
Fotó: NEKOMURA / shutterstock

Chioggia: a lagúna déli bástyája

A lagúna déli végén elhelyezkedő Chioggia alapítása szintén a római kor végére tehető. Ez a város volt a sótermelés központja, ami a középkorban a legnagyobb vagyont jelentette a régió számára. Csatornarendszere és hídjai miatt gyakran nevezik Kis-Velencének, de karaktere sokkal inkább megőrizte halászati hagyományait. A Corso del Popolo mentén sorakozó gótikus és reneszánsz épületek, valamint a monumentális halpiac a mai napig élő kapcsolatot jelentenek a múlt tengeri életmódjával.

Chioggia, a Kis-Velence néven ismert település, amely a lagúna déli csücskében található. 
Fotó: KelenOlga / shutterstock

A város alapításának évfordulója jó alkalmat ad arra, hogy ne csak a jól ismert pompás palotákat, hanem a mocsárból kiemelkedő első közösségek örökségét is felfedezzük. A Velencei-lagúnában elszórtan található szigetek látogatása segít megérteni azt a hihetetlen mérnöki és politikai teljesítményt, amely egy védelmi menedékhelyből világbirodalmat kovácsolt.

 Velence belépői – 2026

A 2026-os szabályozás szerint a 14 év feletti, nem Velencében megszálló látogatóknak április és július között, meghatározott napokon 5 vagy 10 eurós napidíjat kell fizetniük. Az 5 eurós összeg a legalább 4 nappal korábban megváltott jegyekre vonatkozik, míg az ennél későbbi vagy helyszíni vásárlás 10 euróba kerül. A díjfizetési kötelezettség kizárólag a történelmi belvárosra érvényes reggel 8:30 és délután 16:00 óra között, a külső szigetek meglátogatása továbbra is ingyenes marad. 

Ismerd meg Velence történetét a videóból is:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
