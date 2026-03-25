Ismerd meg az olaszországi Velence kevésbé ismert látnivalóit – Ezeket vétek lenne kihagynod

A lagúna első lakói kényszerűségből választották ezt a barátságtalan, vizenyős területet. Amikor a Nyugat-Római Birodalom összeomlott, a szárazföldön élő venét törzseknek menekülniük kellett a hunok, majd később a longobárdok pusztítása elől. A sűrű nádas és a sekély víz természetes védelmet nyújtott a lovas seregek ellen, amelyek nem tudtak mit kezdeni a folyamatosan változó medrű csatornákkal. Az első telepesek cölöpöket vertek a puha agyagba, majd ezekre emelték kezdetleges házaikat, megteremtve a vízi város, Velence alapjait.

A lagúna védett szigetei ideális helyszínnek bizonyultak Velence első lakóinak, hogy megalapítsák az Adria királynőjét.

Fotó: Federico Vignoli ph / shutterstock

A hagyomány szerint 421. március 25-én, délben tették le az első köveket a mocsárban.

A Velencei-lagúna első lakott települései Torcello, Malamocco, Olivolo és Chioggia voltak.

Mikor és hogyan zajlott Velence alapítása a legenda szerint?

A szigetek benépesítése nem csupán egyszerű építkezés, hanem küzdelmes alkalmazkodás volt a természet adta körülményekhez. A telepesek hamar rájöttek, hogy a túlélés záloga a sós mocsarak kiaknázása, így a mezőgazdaságot felváltotta a halászat és a sólepárlás. A só, a középkor „fehér aranya” biztosította az első tőkét a távolsági kereskedelem beindításához, miközben a lakók megtanulták a sekély csatornák kotrását és a vízszint szabályozását. Ez a technikai tudás tette lehetővé, hogy a szétszórt kunyhócsoportokból összefüggő, szilárd alapokon nyugvó településszerkezet alakuljon ki.

A Santa Fosca-templom Torcello szigetén, amely a városiasodás első helyszíne volt a Velencei-lagúnában.

Fotó: Aliaksandr Antanovich / shutterstock

A település felemelkedése szorosan összefüggött Bizánccal. Velence névleg a Keletrómai Birodalom része maradt, ami biztosította számára a tengeri kereskedelem szabadságát. A IX. századra a Rialto-szigetek váltak a központtá, a politikai függetlenséget pedig Szent Márk ereklyéinek megszerzése pecsételte meg. Ezzel a város szakrális rangot kapott, és elindult azon az úton, hogy a Földközi-tenger legfontosabb kereskedelmi és tengeri hatalmává váljon.