6 tó, ami elfeledteti veled a tengerpartot – Horvátország legjobban őrzött titkai

Amikor Horvátország szóba kerül, a legtöbbünknek az Adria-tenger jut eszébe: kagylóhéj a törölköző szélén, sós bőr, nyári forgatag. De van az országnak egy sokkal nyugodtabb, természetközelibb arca is; a tavak világa.

Fotó: Lara_Uhryn / Getty Images

Ezek a helyek olyanok, mintha titokban rejtették volna el őket a turisták elől: kristálytiszta víz, madárdal, hegyek tükröződése a felszínen, és ami a legjobb: itt nem kell a napernyők között tolongani.

Plitvicei-tavak Nemzeti Park – Közép-Horvátország, UNESCO Világörökség

Minden alkalommal képes libabőrt okozni

Fotó: Farkas Melinda / MTI

Egy ismertebb, de annál lélegzetelállítóbb helyszín. Tizenhat vízesésekkel összefűzött smaragdzöld tó, pallósétányokkal és áll-leesős kilátásokkal: ez a Plitvicei-tavak esszenciája. Az UNESCO Világörökség része, és nem véletlenül... Bejárható gyalog, kisvonattal, a Kozjak-tavon hajóval.

Borstipp: főszezonban idősávos jegyrendszer működik, a napi belépők korlátozottak – érdemes előre, online foglalni.

Vrana-tó Natúrpark – Dalmácia

Madarak paradicsoma

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

A dalmát partvidék legnagyobb tava már első pillantásra is különleges. A Vrana-tó hatalmas vizes élőhely, ahol hajnalban rengeteg madár szárnycsapása töri meg a csendet. A tó körül futó ösvények miatt, a bringások is kedvenc célpontjuknak tartják, de egy sima séta is igazi földöntúli feltöltődést jelent ezen a helyen.

Mir-tó Telašćica Natúrpark – Dugi Otok szigete

Sós titok egy sziget szívében

Fotó: Hemis via AFP / AFP

A Dugi Otok szívében, a Telašćica Natúrparkban bújik meg a Mir-tó. Bár tó, a vize sós, – mivel a tengerrel láthatatlan alagutak kötik össze – a víz gyakran melegebb, mint maga a tenger. Így egy fürdőzős nyaraláshoz tökéletes választás. A környéket sziklák és mediterrán növények ölelik körbe, infrastruktúra nélkül, így tényleg olyan érzésed lehet, mintha egy külön kis eldugott világban lennél, távol mindentől. Ha szeretnéd olyan helyre utazni, ahol tényleg úgy érzed, otthon hagytad a problémáidat, ne keress tovább; irány a Mir-tó!

Kék és Vörös-tó – Biokovo-Imotski tavak UNESCO Geopark

Kettős karsztcsoda

Fotó: Ayman Kashef / Getty Images

A Biokovo lábánál fekvő két tó teljesen más élményt ad. A Kék-tó nyáron akár ki is száradhat – ilyenkor a helyiek focimeccset játszanak a tómederben. A Vörös-tó ezzel szemben szinte megközelíthetetlen: hatalmas sziklák szegélyezik, de a kilátópontokról olyan panoráma tárul eléd, amitől úgy érzed megállt az idő. Itt tényleg átérzed, milyen ereje van a természetnek.