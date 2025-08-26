6 tó, ami elfeledteti veled a tengerpartot – Horvátország legjobban őrzött titkai

Amikor Horvátország szóba kerül, a legtöbbünknek az Adria-tenger jut eszébe: kagylóhéj a törölköző szélén, sós bőr, nyári forgatag. De van az országnak egy sokkal nyugodtabb, természetközelibb arca is; a tavak világa.
Ezek a helyek olyanok, mintha titokban rejtették volna el őket a turisták elől: kristálytiszta víz, madárdal, hegyek tükröződése a felszínen, és ami a legjobb: itt nem kell a napernyők között tolongani.
Egy ismertebb, de annál lélegzetelállítóbb helyszín. Tizenhat vízesésekkel összefűzött smaragdzöld tó, pallósétányokkal és áll-leesős kilátásokkal: ez a Plitvicei-tavak esszenciája. Az UNESCO Világörökség része, és nem véletlenül... Bejárható gyalog, kisvonattal, a Kozjak-tavon hajóval.
Borstipp: főszezonban idősávos jegyrendszer működik, a napi belépők korlátozottak – érdemes előre, online foglalni.
Madarak paradicsoma
A dalmát partvidék legnagyobb tava már első pillantásra is különleges. A Vrana-tó hatalmas vizes élőhely, ahol hajnalban rengeteg madár szárnycsapása töri meg a csendet. A tó körül futó ösvények miatt, a bringások is kedvenc célpontjuknak tartják, de egy sima séta is igazi földöntúli feltöltődést jelent ezen a helyen.
A Dugi Otok szívében, a Telašćica Natúrparkban bújik meg a Mir-tó. Bár tó, a vize sós, – mivel a tengerrel láthatatlan alagutak kötik össze – a víz gyakran melegebb, mint maga a tenger. Így egy fürdőzős nyaraláshoz tökéletes választás. A környéket sziklák és mediterrán növények ölelik körbe, infrastruktúra nélkül, így tényleg olyan érzésed lehet, mintha egy külön kis eldugott világban lennél, távol mindentől. Ha szeretnéd olyan helyre utazni, ahol tényleg úgy érzed, otthon hagytad a problémáidat, ne keress tovább; irány a Mir-tó!
A Biokovo lábánál fekvő két tó teljesen más élményt ad. A Kék-tó nyáron akár ki is száradhat – ilyenkor a helyiek focimeccset játszanak a tómederben. A Vörös-tó ezzel szemben szinte megközelíthetetlen: hatalmas sziklák szegélyezik, de a kilátópontokról olyan panoráma tárul eléd, amitől úgy érzed megállt az idő. Itt tényleg átérzed, milyen ereje van a természetnek.
Képzelj el hét, egymással összekapcsolódó tavat, ahol reggelente a felhők és hegyek szinte festményként tükröződnek vissza a vízen. Ez a Baćina-tavak varázsa. A tavak a hagyományos neretvai hajókkal fedezhetők fel csak igazán. De ha aktívabb programra vágysz vagy kalandvágyó vagy, SUP-pal vagy kajakkal is nyakadba veheted ezt a természeti csodát, ami azért szuper, mert ez a hely tökéletesen ideális arra, hogy magaddal hozd a sportcipőt és a fényképezőt is.
Ha van hely Horvátországban, ahol a természet és a történelem kéz a kézben jár, az a Mljet Nemzeti Park. A sziget szívében található két sóstó, a Veliko és a Malo Slano. A Veliko-tó közepén fekvő kis sziget; a Szent Marija-sziget rejti a 12. századi bencés kolostort, amely nyáron kávézóként is működik. A szigetre az idelátogatók elektromos hajóval juthatnak át a partról – ez a nemzeti park belépőjegyének része.
A tavak világa nem helyettesíti a tengert, inkább kiegészíti. Teljesen más élményben lesz részed, ha ezekhez a tavakhoz ellátogatsz. Ha eleged van a strandok zsivajából, itt vár rád a csend, a mozgás öröme, a természet közelsége. A horvát tavak a lelassulás, az aktív kikapcsolódás és a feltöltődés terepei, és mindez sokszor egy karnyújtásnyira van csak a jól megszokott tengerparttól.
Egy nyár alatt akár több tó is belefér az útitervbe, és biztos, hogy mindegyik más élményt ad majd. Egyik reggel madarakat leshetsz, másnap egy eldugott sóstóban úszkálhatsz, harmadnap pedig egy kolostor udvarán kávézhatsz.
