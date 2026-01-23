Ezektől a turistabotrányoktól te is dobsz egy hátast – Ők voltak 2025 legszörnyűbb utazói, nem hiszed el, miket műveltek

A Covid-járványt követően 2025-ben minden eddiginél több ember utazott: csak légi úton közel ötmilliárdan keltek útra, ami új rekordot jelentett a globális turizmusban. A tömegek között azonban egyre nagyobb számban jelentek meg azok az utazók, akik botrányos viselkedésükkel településeket, természeti területeket és műemlékeket sodortak veszélybe. Ezek voltak a legkiakasztóbb turistabotrányok tavaly.

A 2025-ös turistabotrányok között szerepel a műemlékek, szobrok rongálása is / Fotó: Andrea Izzotti / shutterstock

Rongálás, lopás és tiltott területek megsértése: műemlékek és természeti helyszínek estek áldozatul

Közösségi médiáért vállalt kockázatok: veszélyes trendek repülőtereken és turistalátványosságoknál

Légi és földi botrányok: randalírozás, kényszerleszállások, súlyos bírságok világszerte

Elfogadhatatlan turistabotrányok, amelyek a helyieket is kiakasztották

Spanyolországban és Olaszországban utcai tiltakozások robbantak ki, Barcelonában a lakók vízipisztollyal fejezték ki dühüket a tömegturizmus ellen, mert annyian elárasztották a városokat. Ázsiában Bali, Kiotó és Phuket lett a zsúfoltság és sokszor a elfogadhatatlan magatartás gócpontja, miközben Dél-Amerikában a Machu Picchu környéki közlekedési konfliktusok miatt utazók ezrei rekedtek a térségben.

Ezeken a helyeken a lakosság életminőségét fenyegeti a tömegturizmus minden negatív hozománya: a szemetelés, az élhetetlenné váló városok, a helyiekkel való tiszteletlenség, a rongálás, a randalírozás.

Egy vakmerő, a szabályokra, tiltásokra fittyet hányó és az egészségügyi kockázatokat negligáló amerikai turista még a világ legelszigeteltebb őslakos népét, a szigetlakó szentinelézeket sem hagyta békén. A fiatalembert végül 1200 kilométerre az indiai szárazföldtől letartóztatták, miután megpróbált kapcsolatba lépni velük.

Amikor az utazás nem több, csak tartalomgyártás

A közösségi média jelentős szerepet játszott a szélsőséges viselkedések terjedésében. Repülőtereken veszélyes, lehúzós és teljesen haszontalan TikTok-trendek bátorították az utasokat felelőtlen mutatványokra (például a „repülőtér-elmélet”, mely azt mutatja meg, hogy lehet 15 perc alatt a parkolótól a beszállókapuig eljutni – sehogy, ne próbáld ki!), míg repülés közben is akadtak, akik kockázatos és buta „hackeket” népszerűsítettek.