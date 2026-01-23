Ezektől a turistabotrányoktól te is dobsz egy hátast – Ők voltak 2025 legszörnyűbb utazói, nem hiszed el, miket műveltek

A Covid-járványt követően 2025-ben minden eddiginél több ember utazott: csak légi úton közel ötmilliárdan keltek útra, ami új rekordot jelentett a globális turizmusban. A tömegek között azonban egyre nagyobb számban jelentek meg azok az utazók, akik botrányos viselkedésükkel településeket, természeti területeket és műemlékeket sodortak veszélybe. Ezek voltak a legkiakasztóbb turistabotrányok tavaly.
Spanyolországban és Olaszországban utcai tiltakozások robbantak ki, Barcelonában a lakók vízipisztollyal fejezték ki dühüket a tömegturizmus ellen, mert annyian elárasztották a városokat. Ázsiában Bali, Kiotó és Phuket lett a zsúfoltság és sokszor a elfogadhatatlan magatartás gócpontja, miközben Dél-Amerikában a Machu Picchu környéki közlekedési konfliktusok miatt utazók ezrei rekedtek a térségben.
Ezeken a helyeken a lakosság életminőségét fenyegeti a tömegturizmus minden negatív hozománya: a szemetelés, az élhetetlenné váló városok, a helyiekkel való tiszteletlenség, a rongálás, a randalírozás.
Egy vakmerő, a szabályokra, tiltásokra fittyet hányó és az egészségügyi kockázatokat negligáló amerikai turista még a világ legelszigeteltebb őslakos népét, a szigetlakó szentinelézeket sem hagyta békén. A fiatalembert végül 1200 kilométerre az indiai szárazföldtől letartóztatták, miután megpróbált kapcsolatba lépni velük.
A közösségi média jelentős szerepet játszott a szélsőséges viselkedések terjedésében. Repülőtereken veszélyes, lehúzós és teljesen haszontalan TikTok-trendek bátorították az utasokat felelőtlen mutatványokra (például a „repülőtér-elmélet”, mely azt mutatja meg, hogy lehet 15 perc alatt a parkolótól a beszállókapuig eljutni – sehogy, ne próbáld ki!), míg repülés közben is akadtak, akik kockázatos és buta „hackeket” népszerűsítettek.
Szicíliában az Etna kitörését bámuló (és videózó) turisták akadályozták a mentést, míg Afganisztánba az odautazási figyelmeztetések ellenére számos amerikai influencer özönlik, akik tálib házigazdáikat dicsérik az online térben.
2025-ben Olaszország vált a műtárgyrongálások központjává: turisták rongálták meg a Trevi-kutat, autóval hajtottak fel a Spanyol lépcsőre, fotózkodás közben törtek össze műalkotásokat Veronában és Firenzében, míg Velencében indokolatlanul ugráltak a Canale Grande vizébe. Egy férfi például a vatikáni Szent Péter-bazilika oltárára ugrott fel, ahonnan ledobálta a gyertyatartókat.
Számos városban elterjedt szokás lett bizonyos szobrokat „szerencsehozó” céllal megsimogatni, amelynek következtében például a dublini Molly Malone, vagy a veronai Júlia kebleit már fényesre simogatták, amely bár elsőre jópofának tűnhet, azonban komolyan károsítja a szobrok patináját. De bármilyn műtárgyhoz tilos hozzányúlni, pláne, ha erre figyelmeztetnek is!
A botrányok között szerepeltek történelmi ereklyék, például a skóciai sors kövének, az ország nemzeti identitásának ősi szimbólumát tartalmazó tok megrongálása, repülőgépek mosdóinak szándékos eltömítése, sőt egy kellemetlen éttermi incidens is, amely világszerte felháborodást váltott ki. A kínai étterem nem győzött bocsánatot kérni, miután vírusként terjedt a videó, amin a vendégek a forró húslevesbe vizeltek.
De még a hegyek sem maradtak ki a botrányos viselkedésből: volt, akit egy héten belül kétszer kellett kimenteni a Fudzsiról, mások a Dolomitokban hagyták figyelmen kívül a tiltásokat, majd súlyos bírsággal szembesültek. Aztán még nekik állt feljebb.
A legszörnyűbb utazók listáját tovább bővítették azok a turisták is, akik műtárgyakat, vagy akár élő állatokat vittek el magukkal „szuvenírnek”.
Az UNESCO Világörökségi helyszín, a belgiumi Brügge középkori utcáiról például havonta tucatnyi utcakövet hordanak el, míg Olaszországban egy német turista elektromos rolleren – a térdei közé szoríva – akart magával vinni egy 30 kilogrammos római kori oszlopfő töredéket.
Ausztráliában egy influenszer egy wombat bébit ragadott el az anyjától minden ok nélkül, majd elszaladt vele. Az Egyesült Államokban egy férfi a nadrágjába rejtve akart egy élő teknőst átcsempészni a repülőtéren.
A légi közlekedésben ittas randalírozás, verekedések, vészkijárat-nyitások és kényszerleszállások követték egymást. A 2025-ös év így nemcsak az utazási rekordokról, hanem arról is emlékezetes maradt, meddig fajulhat a felelőtlenség, ha a világ útra kel.
Nézd meg a videót a legszörnyűbb viselkedésekről Párizsban:
