Phuket és Bangkok egy úton: Thaiföld olcsón, de kompromisszumok nélkül

Thaiföld két leglátogatottabb úti célja Phuket és Bangkok, vagyis a tengerpart és a nagyváros, amelyek igazán jól működő párost alkotnak együtt. Egy jól megtervezett, ügyesen összeállított út bizonyítja, hogy Thaiföld olcsón is működhet a gyakorlatban: a közlekedés, az étkezés és a középkategóriás szállások ára így mindvégig kiszámítható marad.
Phuket és Bangkok között jól szervezett és olcsó az összeköttetés: fapados járatok és éjszakai vonatok kötik össze az ország legnagyobb szigetét a fővárossal. Érdemes a tengerparttal kezdeni, majd a városi nyüzsgéssel zárni az utat.
Phuket közel harminc, különböző hangulatú strandot kínál, a zsúfolt Patongtól a nyugodt, félreeső partszakaszokig. A Freedom Beach például pár percre van a várostól, mégis meglepően csendes. Persze a sziget nem csak a fürdésről szól: etikus elefántmenhelyek, merülőhelyek és nemzeti parkok is könnyen elérhetők itt. A Sirinat Nemzeti Parknál mangrove-erdők és korallzátonyok váltják egymást, a szárazföld belsejében pedig esőerdő borította dombok húzódnak.
Patong jó példa arra, hogy az élmények nem feltétlenül drágák. Reggel jógát tartanak a parton, napközben főzőtanfolyamon lehet megismerkedni a thai konyha alapjaival, este pedig a Bangla Walking Road teljesen ingyenes látványosság: utcazenészek, kifőzdék és nyüzsgő éjszakai élet festik színesre hajnalig. A középkategóriás szállodák itt különösen jó ár-érték arányt képviselnek: több medence, közvetlen tengerparti kijárat és jól felszerelt fitneszterem jár olyan árért, ami Európában legfeljebb egy alacsonyabb kategóriás hotelre lenne elég.
Phuket nagy része gyalogos és kerékpáros túraútvonalakon is felfedezhető. A Khao Phra Thaeo Nemzeti Park vízeséseihez dzsungelösvény vezet, a Laem Krating-foknál pedig erdei szakaszok és panorámás tengeri kilátás váltják egymást. A legismertebb út a Nagy Buddha szoborhoz visz fel, ahonnan az egész sziget belátható.
Bangkokban a buszok, vonatok és a SkyTrain jól szervezett rendszere miatt a közlekedés nem terheli a költségvetést. A SkyTrain egynapos bérlete 150 baht, ami nagyjából 1500–1600 forint, ezzel templomok, piacok és bevásárlónegyedek is gyorsan elérhetők. A folyó menti Khlong San negyed csendesebb, a régi Bangkok-hangulatát őrzi, míg Ploenchit már az üvegfelhőkarcolók és a modern bevásárlóközpontok világa.
A középkategóriás bangkoki hotelek tetőtéri medencét, városi panorámát és modern szolgáltatásokat kínálnak, gyakran sokkal alacsonyabb árakon, mint az európai fővárosok átlag szállodái. Bangkokban a zöldterületek is kellemes meglepetést tartogatnak: a Benjakitti park egykori ipari területen jött létre, ma futópályák és sétányok hálózzák be, ahol reggelente helyiek sportolnak a felhőkarcolók árnyékában.
Phuket és Bangkok együtt jól mutatja, hogy Thaiföld nem csak hátizsákos vagy luxusutazóknak ideális. Tudatos szervezéssel, jó időzítéssel és középkategóriás szállásokkal Thaiföld olcsón is teljes élményt nyújt – stranddal, várossal és kultúrával együtt.
Bors-tipp: Ha egy kis kulturális feltöltődésre is vágynál, érdemes ellátogatni a történelmi romvárosba, Ayutthayába, Thaiföld korábbi fővárosába is, amely alig egy órára fekszik Bangkoktól északra. Az UNESCO Világörökségi helyszínként is ismert régészeti terület, amely Thaiföld legszebb templomait rejti, vonattal és autóbusszal is könnyen elérhető. A hat legnagyobb és legszebb templomba belépődíjat kell fizetni (templomonként 50 baht, kb. 525 Ft, de együttes jeggyel 225 baht, vagyis 2360 Ft a belépő), míg a többi rom ingyenesen látogatható.
Nézd meg a videót is a gyönyörű ország fővárosáról:
