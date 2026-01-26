Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Phuket és Bangkok egy úton: Thaiföld olcsón, de kompromisszumok nélkül

Thaiföld
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 14:45
külföldi utazásBangkokspórolásPhuket
Az egyik legkedveltebb délkelet-ázsiai ország elsőre drágának tűnhet, valójában azonban meglepően jól tartható költségkerettel is bejárható. Egy jól megtervezett út a bizonyíték, hogy a gyakorlatban Thaiföld olcsón is működik: stranddal, nagyvárossal és kivételes gasztronómiával.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Thaiföld két leglátogatottabb úti célja Phuket és Bangkok, vagyis a tengerpart és a nagyváros, amelyek igazán jól működő párost alkotnak együtt. Egy jól megtervezett, ügyesen összeállított út bizonyítja, hogy Thaiföld olcsón is működhet a gyakorlatban: a közlekedés, az étkezés és a középkategóriás szállások ára így mindvégig kiszámítható marad.

Thaiföld olcsón is teljesíthető, ha az arany Buddha-szobot és a városi csatornákat akarod látni Bangkokban.
Thaiföld olcsón is elérhető, ha az ember tudatosan, okosan tervezi az útját.
Fotó: cowardlion / Shutterstock 
  • Phuket strandjai és Bangkok városi látványosságai egy út során könnyen kombinálhatók, a közlekedés és belépők ára jól tervezhető.
  • Középkategóriás szállásokkal és helyi étkezéssel a teljes élmény olcsón megvalósítható.
  • Egy kirándulás Ayutthayába, a történelmi romvárosba egyszerű és pénztárcabarát program, a belépők mindössze 50–225 baht (525–2360 Ft).

Hogy jön ki Thaiföld olcsón?

Előbb Phuket, aztán a nyüzsgő nagyváros

Phuket és Bangkok között jól szervezett és olcsó az összeköttetés: fapados járatok és éjszakai vonatok kötik össze az ország legnagyobb szigetét a fővárossal. Érdemes a tengerparttal kezdeni, majd a városi nyüzsgéssel zárni az utat.

Phuket közel harminc, különböző hangulatú strandot kínál, a zsúfolt Patongtól a nyugodt, félreeső partszakaszokig. A Freedom Beach például pár percre van a várostól, mégis meglepően csendes. Persze a sziget nem csak a fürdésről szól: etikus elefántmenhelyek, merülőhelyek és nemzeti parkok is könnyen elérhetők itt. A Sirinat Nemzeti Parknál mangrove-erdők és korallzátonyok váltják egymást, a szárazföld belsejében pedig esőerdő borította dombok húzódnak.

A Phuket szigetén található Patong madártávtból.
Patong Phuket egyik kedvelt partszakasza, ahol rengeteg élményben lehet részünk.
Fotó: lemaret pierrick / Shutterstock 

Patong jó példa arra, hogy az élmények nem feltétlenül drágák. Reggel jógát tartanak a parton, napközben főzőtanfolyamon lehet megismerkedni a thai konyha alapjaival, este pedig a Bangla Walking Road teljesen ingyenes látványosság: utcazenészek, kifőzdék és nyüzsgő éjszakai élet festik színesre hajnalig. A középkategóriás szállodák itt különösen jó ár-érték arányt képviselnek: több medence, közvetlen tengerparti kijárat és jól felszerelt fitneszterem jár olyan árért, ami Európában legfeljebb egy alacsonyabb kategóriás hotelre lenne elég.

A Nagy Buddha szobor Thaiföldön, Phuket szigeténél.
A Nagy Buddha szobor, ahonnan egész Phuketre nyíló panoráma élvezhető.
Fotó: NorthSky Films / Shutterstock 

Phuket nagy része gyalogos és kerékpáros túraútvonalakon is felfedezhető. A Khao Phra Thaeo Nemzeti Park vízeséseihez dzsungelösvény vezet, a Laem Krating-foknál pedig erdei szakaszok és panorámás tengeri kilátás váltják egymást. A legismertebb út a Nagy Buddha szoborhoz visz fel, ahonnan az egész sziget belátható.

Bangkok: nagyváros, kezelhető költségekkel

Bangkokban a buszok, vonatok és a SkyTrain jól szervezett rendszere miatt a közlekedés nem terheli a költségvetést. A SkyTrain egynapos bérlete 150 baht, ami nagyjából 1500–1600 forint, ezzel templomok, piacok és bevásárlónegyedek is gyorsan elérhetők. A folyó menti Khlong San negyed csendesebb, a régi Bangkok-hangulatát őrzi, míg Ploenchit már az üvegfelhőkarcolók és a modern bevásárlóközpontok világa.

A bangkoki Khlong San negyed csatornája, melyet történelmi épületek vesznek körül.
A bangkoki Khlong San negyed, amely a város történelmi múltjába kalauzol.
Fotó: Lichtwolke / Shutterstock 

A középkategóriás bangkoki hotelek tetőtéri medencét, városi panorámát és modern szolgáltatásokat kínálnak, gyakran sokkal alacsonyabb árakon, mint az európai fővárosok átlag szállodái. Bangkokban a zöldterületek is kellemes meglepetést tartogatnak: a Benjakitti park egykori ipari területen jött létre, ma futópályák és sétányok hálózzák be, ahol reggelente helyiek sportolnak a felhőkarcolók árnyékában.

Bangkok látképe.
A Csaophraja-folyó partján elterülő nyüzsgő nagyváros, Bangkok sokak bakancslistáján szerepel.
Fotó: Makhh / Shutterstock 

Phuket és Bangkok együtt jól mutatja, hogy Thaiföld nem csak hátizsákos vagy luxusutazóknak ideális. Tudatos szervezéssel, jó időzítéssel és középkategóriás szállásokkal Thaiföld olcsón is teljes élményt nyújt – stranddal, várossal és kultúrával együtt.

Bors-tipp: Ha egy kis kulturális feltöltődésre is vágynál, érdemes ellátogatni a történelmi romvárosba, Ayutthayába, Thaiföld korábbi fővárosába is, amely alig egy órára fekszik Bangkoktól északra. Az UNESCO Világörökségi helyszínként is ismert régészeti terület, amely Thaiföld legszebb templomait rejti, vonattal és autóbusszal is könnyen elérhető. A hat legnagyobb és legszebb templomba belépődíjat kell fizetni (templomonként 50 baht, kb. 525 Ft, de együttes jeggyel 225 baht, vagyis 2360 Ft a belépő), míg a többi rom ingyenesen látogatható.

 

Ayutthaya 1350 és 1767 között volt Sziám, a mai Thaiföld fővárosa, amikor a burmai seregek elpusztították.
Ayutthaya 1350 és 1767 között volt Sziám, a mai Thaiföld fővárosa, amikor is a burmai seregek elpusztították. 
Fotó: Richie Chan / Shutterstock 

Nézd meg a videót is a gyönyörű ország fővárosáról:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
