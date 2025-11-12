Így maxold ki utazásokkal a munkaszüneti napokat 2026-ban

Imádjuk nézni az utazós vlogokat és a posztokat, de szinte az első képkockánál az jut eszünkbe, hogy: „mégis hogy van erre idejük munka mellett?” Most lerántjuk a leplet a titokról, mert ez a rengeteg kaland, nem csak a digitális nomádok kiváltsága. A hosszú hétvégék, szabadságok és munkaszüneti napok 2026-ra ígéretes utazásokkal kecsegtetnek. Megfelelő kombinációjukkal te is megszámlálhatatlan helyre juthatsz el – vagy egyszerűen csak nagyokat pihenhetsz a kedvenc wellness hoteledben. Csak egy kis logisztikai varázslatra lesz szükség. Szóval elő a naptárral, és vésd fel jó előre, hogy mikor nem leszel elérhető!

Munkaszüneti napok 2026-ban: használd ki, és utazz szabi nélkül!

Fotó: 123RF

Ünnepeld az új év kezdetét egy gyors kiruccanással

A szilveszter másnapján rád törő depit gyorsan elűzheted, ha az évet rögtön egy üdüléssel indítod. Ugyanis ha január 1–4. között utazol, nulla szabadnapot kell felhasználnod.

Irány egy közeli, belföldi város, amit még nem fedeztetek fel, vagy egy gyors 4 napos külföldi út.

Bors-tipp: ebben az időszakban a repjegyekre is sokkal barátságosabb áron csaphatsz le.

Tavaszi utazások

Március 28. és április 6. között összehozhatsz egy 10 napos utazást is, amihez elég lesz 4 nap szabadnapot felhasználnod – ezt kár lenne kihagyni!

Az időzítés ráadásul tökéletes egy melegebb éghajlatot célzó úthoz is, hiszen ekkor még sehol a turistatömeg, de az idő már melegszik. Főleg a mediterrán területeken.

2026-ban sajnos nem lesz extrém hosszú tavaszi szünetünk: a húsvét április elejére esik, így nem lehet összekötni a május 1-jei hosszú hétvégével. De így sem kell sokat várni a március végi kiruccanás után egy újabb pihenőre. A május 1-jei hosszú hétvége tálcán kínálja a lehetőséget, hogy április 25. és május 3. között újabb, 9 napos utazást hozhass ki egy 4 napos szabiból.

Tavasszal még egy lehetőséged lesz egy nagyobb üdülést tervezni, hiszen pünkösdkor 9 teljes napot nyerhetsz, szintén 4 szabadnapért cserébe, május 23–31. között.

Látogasd meg Eger városát és az Egri bazilikát a pünkösdi hosszú hétvégén!

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Ha nem szeretnél újra repülőre szállni, belföldön is szervezhetsz szuper kirándulásokat. Például meglátogathatod a legszebb magyar templomokat pünkösd alkalmából.