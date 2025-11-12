Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Így maxold ki utazásokkal a munkaszüneti napokat 2026-ban

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 07:15
Mutatunk egy kihagyhatatlan utazási trükköt, amivel jövőre bejárhatod fél Európát, anélkül, hogy felmondanál. Utazz akár 56 napot, mindössze 22 szabadnap felhasználásával! A munkaszüneti napok 2026-ban tele vannak lehetőségekkel! Így hozd ki belőlük a legtöbbet!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Imádjuk nézni az utazós vlogokat és a posztokat, de szinte az első képkockánál az jut eszünkbe, hogy: „mégis hogy van erre idejük munka mellett?” Most lerántjuk a leplet a titokról, mert ez a rengeteg kaland, nem csak a digitális nomádok kiváltsága. A hosszú hétvégék, szabadságok és munkaszüneti napok 2026-ra ígéretes utazásokkal kecsegtetnek. Megfelelő kombinációjukkal te is megszámlálhatatlan helyre juthatsz el – vagy egyszerűen csak nagyokat pihenhetsz a kedvenc wellness hoteledben. Csak egy kis logisztikai varázslatra lesz szükség. Szóval elő a naptárral, és vésd fel jó előre, hogy mikor nem leszel elérhető!

Fiatal pár utazik és túrázik munkaszüneti napok 2026-ban
Munkaszüneti napok 2026-ban: használd ki, és utazz szabi nélkül!
Fotó: 123RF

Ünnepeld az új év kezdetét egy gyors kiruccanással

A szilveszter másnapján rád törő depit gyorsan elűzheted, ha az évet rögtön egy üdüléssel indítod. Ugyanis ha január 1–4. között utazol, nulla szabadnapot kell felhasználnod.

Irány egy közeli, belföldi város, amit még nem fedeztetek fel, vagy egy gyors 4 napos külföldi út.

Bors-tipp: ebben az időszakban a repjegyekre is sokkal barátságosabb áron csaphatsz le.

Tavaszi utazások

Március 28. és április 6. között összehozhatsz egy 10 napos utazást is, amihez elég lesz 4 nap szabadnapot felhasználnod –  ezt kár lenne kihagyni!

Az időzítés ráadásul tökéletes egy melegebb éghajlatot célzó úthoz is, hiszen ekkor még sehol a turistatömeg, de az idő már melegszik. Főleg a mediterrán területeken.

2026-ban sajnos nem lesz extrém hosszú tavaszi szünetünk: a húsvét április elejére esik, így nem lehet összekötni a május 1-jei hosszú hétvégével. De így sem kell sokat várni a március végi kiruccanás után egy újabb pihenőre. A május 1-jei hosszú hétvége tálcán kínálja a lehetőséget, hogy április 25. és május 3. között újabb, 9 napos utazást hozhass ki egy 4 napos szabiból.

Tavasszal még egy lehetőséged lesz egy nagyobb üdülést tervezni, hiszen pünkösdkor 9 teljes napot nyerhetsz, szintén 4 szabadnapért cserébe, május 23–31. között.

Egri bazilika látogatása munkaszüneti napokon
Látogasd meg Eger városát és az Egri bazilikát a pünkösdi hosszú hétvégén!
Fotó: BearFotos /  Shutterstock 

Ha nem szeretnél újra repülőre szállni, belföldön is szervezhetsz szuper kirándulásokat. Például meglátogathatod a legszebb magyar templomokat pünkösd alkalmából.

Egy igazi nyár végi nyaralás

Búcsúztasd a nyarat az augusztus 20-ai hosszú hétvége kihasználásával 9 napon át, mindössze 3 szabadnapot felhasználva, 15. és 23. között!

Ilyenkor szinte kötelező egy tengerpartot célozni, de ha eleged van a hőségből és a nyaraló embertömegből, akár egy hűvösebb vidékre is utazhatsz. Egy kis városnézős kikapcsolódás is szuperül fel tud tölteni.

Őszi üdülés

Amikor már ráuntál a milliomodik sütőtökös pitére is, jöhet egy 9 napos őszi utazás 4 szabadnap felhasználásával október 17. és 25. között.

Az úti cél szinte mindegy. Ha egy hotelben vagy termálfürdőben gubóznál be és pihennéd ki a hétköznapok fáradalmait, rengeteg belföldi lehetőséged van. De ha városnézős kalandra vágysz, az őszi színek minden országban és városban varázslatos élményt nyújtanak.

Karácsonyi út

December 19–27. között lehetőséged lesz még egy utolsó kikapcsra az évben. 4 szabadnappal, 9 napos utazást hozhatsz össze.

Egy karácsonyi vásár Bécsben vagy forralt bor Berlinben; az úti célról te döntesz – de az ünnepi fények néhány városban tényleg kihagyhatatlanok.

Bécsi karácsonyi vásár meglátogatása a munkaszüneti napok 2026-ban
A bécsi adventi vásár igazi fényparádé.
Fotó: 123RF

A munkaszüneti napok 2026-os ajándékutazásiért cserébe...

Ne feledd! A hosszú hétvégéknek is megvan az ára. Lesz egy pár ledolgozandó munkanap, amit szintén érdemes észben tartanod.

Szombati munkanapok 2026-ban:

  • január 10.
  • augusztus 8.
  • december 12.

10 szuper utazási trükk:

