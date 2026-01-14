Ha már eleged van a hóból, fagyból, hidegből, ide utazz – 5 napsütötte úti cél 2026 elejére

Még alig múlt csak pár napja, hogy beléptünk a 2026-os évbe, de már többet esett a hó, mint azokon a napokon, amikor nem. Persze, ilyen is régen volt, de akkor is – jóból is megárt a sok. Reggelente még a hófelhős derengésben lavírozunk a hólapát szélességű utcai ösvényeken, délután a hólatyakos utcákon bandukolunk haza, hideg van, sötét van és talán ennyi elég is volt a télből. Cikkünkben 5 napsütötte úti célt mutatunk be arra az esetre, ha már eleged lenne a hóból, a hidegből, a latyakból és a nagykabátból.

5 lenyűgöző napsütötte úti cél, ha eleged van a téli hidegből és a túl sok hóból. Persze, hogy Szicília is köztük van.

Fotó: saiko3p / Shutterstock

Európai és egzotikus napsütötte úti célok tél közepére.

Kellemes hőmérséklet, sok napfény, kevesebb eső.

Kulturális élmények és természetközeli programok egy helyen.

Melyik az 5 legjobb napsütötte úti cél, ha menekülnél a tél elől?

Nem kell mindegyikért messzire utazni, mert még Európában is akadnak napsütötte, meleg helyek – bizony, télen is. Ha pedig igazi, trópusi nyári melegbe vágysz, arra is van ötletünk, csak olvass tovább! Valamennyi helyszínen találsz izgalmas kulturális és természeti programokat is, így egészen biztos, hogy nem fogsz unatkozni.

Ciprus

A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő Cipruson januárban az átlaghőmérséklet elérheti a 16 fokot is – jelenleg nem ritkák a 20 fokok sem – és bár a napsütéses és borús napok váltakozóan fordulnak elő, a szigeten így is sokkal kellemesebb az időjárás, mint itthon. Bár Cipruson – Nicosiában, Paphoson, Larnakában vagy akár Limassolban – rengeteg a kulturális élmény is, ilyenkor érdemes felkerekedni egy jót túrázni a Troodosz-hegységben, és megfigyelni a természetet.

Ki mondana nemet a festői Ciprusra, ahol a kultúra és a természet egyaránt élményeket kínál? Aya Napán például ilyen naplementében lehet részed.

Fotó: Balate.Dorin / Shutterstock

Szicília

A napsütötte Szicília szintén jó választásnak bizonyulhat, ha egy kis enyhülésre vágynánk. Januárban az átlaghőmérséklet – akárcsak Cipruson – 15-16 fok körül mozog, és bár előfordulhat eső, a napsütés órák száma összehasonlíthatatlanul magasabb, mint Magyarországon. Szicíliában annyi kulturális nevezetesség közül választhatunk, hogy nem lesz könnyű döntenünk. Érdemes felkeresni a palermói normann palotát és a katedrálist, az agrigentói Templomok völgyét, a bájos Taorminát, vagy a barokk építészetéről nevezetes Ragusát.