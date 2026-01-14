Ha már eleged van a hóból, fagyból, hidegből, ide utazz – 5 napsütötte úti cél 2026 elejére

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ha eleged van a télből, irány a napsütötte úti célok!

napsütés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 11:15
Ha eleged van a télből, a didergésből és a szürke reggelekből, ideje máshol keresni a napfényt. Mutatunk 5 napsütötte úti célt 2026 elejére, ahová kabátot még véletlenül se csomagolj!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Még alig múlt csak pár napja, hogy beléptünk a 2026-os évbe, de már többet esett a hó, mint azokon a napokon, amikor nem. Persze, ilyen is régen volt, de akkor is – jóból is megárt a sok. Reggelente még a hófelhős derengésben lavírozunk a hólapát szélességű utcai ösvényeken, délután a hólatyakos utcákon bandukolunk haza, hideg van, sötét van és talán ennyi elég is volt a télből. Cikkünkben 5 napsütötte úti célt mutatunk be arra az esetre, ha már eleged lenne a hóból, a hidegből, a latyakból és a nagykabátból.

Napsütötte úti cél: a szicíliai Taormina, amely madártávlatból is lenyűgöző.
5 lenyűgöző napsütötte úti cél, ha eleged van a téli hidegből és a túl sok hóból. Persze, hogy Szicília is köztük van.
Fotó: saiko3p /  Shutterstock 
  • Európai és egzotikus napsütötte úti célok tél közepére.
  • Kellemes hőmérséklet, sok napfény, kevesebb eső.
  • Kulturális élmények és természetközeli programok egy helyen.

Melyik az 5 legjobb napsütötte úti cél, ha menekülnél a tél elől?

Nem kell mindegyikért messzire utazni, mert még Európában is akadnak napsütötte, meleg helyek – bizony, télen is. Ha pedig igazi, trópusi nyári melegbe vágysz, arra is van ötletünk, csak olvass tovább! Valamennyi helyszínen találsz izgalmas kulturális és természeti programokat is, így egészen biztos, hogy nem fogsz unatkozni.

Ciprus

A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő Cipruson januárban az átlaghőmérséklet elérheti a 16 fokot is – jelenleg nem ritkák a 20 fokok sem – és bár a napsütéses és borús napok váltakozóan fordulnak elő, a szigeten így is sokkal kellemesebb az időjárás, mint itthon. Bár Cipruson – Nicosiában, Paphoson, Larnakában vagy akár Limassolban – rengeteg a kulturális élmény is, ilyenkor érdemes felkerekedni egy jót túrázni a Troodosz-hegységben, és megfigyelni a természetet.

A ciprusi Aya Napa tengerpartja naplemente idején kápolnával.
Ki mondana nemet a festői Ciprusra, ahol a kultúra és a természet egyaránt élményeket kínál? Aya Napán például ilyen naplementében lehet részed.
Fotó: Balate.Dorin /  Shutterstock 

Szicília

A napsütötte Szicília szintén jó választásnak bizonyulhat, ha egy kis enyhülésre vágynánk. Januárban az átlaghőmérséklet – akárcsak Cipruson – 15-16 fok körül mozog, és bár előfordulhat eső, a napsütés órák száma összehasonlíthatatlanul magasabb, mint Magyarországon. Szicíliában annyi kulturális nevezetesség közül választhatunk, hogy nem lesz könnyű döntenünk. Érdemes felkeresni a palermói normann palotát és a katedrálist, az agrigentói Templomok völgyét, a bájos Taorminát, vagy a barokk építészetéről nevezetes Ragusát.

A szicíliai Agrigento, a Templomok völgye ókori romterület.
Az agrigentói Templomok völgyét semmiképpen ne hagyd ki, ilyenkor feltétlenül érdemes felkeresni!
Fotó: DaLiu /  Shutterstock 

Kanári-szigetek

A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek időjárása januárban is tökéletes: az átlaghőmérséklet 20-21 fok, de még a hűvösebb napokon is legfeljebb 15 fokig hűl le az idő. Tökéletes időjárás a természetben való barangoláshoz, a helyi városok felfedezéséhez, míg a bátrabbak akár a tengerben is megmártózhatnak. A téli esőzések után a növényzet kifejezetten buja zöld, és csodálatos látványt nyújt. Érdemes felkeresni a szigetek leghíresebb kilátópontjait is a csodálatos panorámákért.

A tengerparton elterülő Gran Canaria-i Puerto de Mogan jellegezes, egységes építészete.
A Gran Canaria-i Puerto de Mogan januárban is tárt karokkal vár, ha enyhe, kellemes időjárásra vágysz. 
Fotó: Dziewul /  Shutterstock 

Egyiptom

Az átlagos januári hőmérséklet itt nagyobb ingadozást mutathat, hiszen 10, vagy akár 20 fok is lehet ebben az időszakban, mindazonáltal az eső errefelé jóval ritkább, a napsütés pedig sokkal több, mint Európában. Egyiptomban ilyenkor érdemes felfedezni az ország gazdag történelmi örökségét, túrázni a sivatagban (a hűvösebb időben a növényzet is gazdagabb), vagy elveszni a helyi bazárok forgatagában. A nyár ehhez ugyanis túlzottan forró.

Turista nő ókori egyiptomi oszlopok között.
Egyiptomban ilyenkor érdemes felfedezni az ország történelmi látnivalóit, mert nyáron túl meleg van a kulturális programokhoz. 
Fotó: xamnesiacx84 /  Shutterstock 

Thaiföld

Ha viszont igazi trópusi melegre vágysz, irány Délkelet-Ázsia, ahol a lenyűgöző Thaiföldön száraz, meleg éghajlat, és 20-32 fokos meleg uralkodik januárban. Ebben az időszakban kellemes a nappali hőmérséklet és kicsi az eső valószínűsége, ezért ilyenkor érdemes felfedezni az ország színpompás sziámi örökségét, kultúráját. Ne ragadj le Bangkoknál, hanem látogass el az egykori főváros, Ayutthaya romjaihoz, vagy Csiangmajba, ha pedig összekötnéd az utat egy kis tengerparti pihenéssel is, akkor a Khao Sok Nemzeti Parkba

A thaiföldi Ayuthaya romvárosa.
Thaiföldön január a tökéletes időszak, ha az ország látnivalóira is kíváncsi vagy, és nem csak a tengerpartot célzod meg. A Bangkoktól nem messze található Ayutthaya izgalmas választás lehet.
Fotó: Efired /  Shutterstock 

Nézd meg videón, milyen gyönyörű ilyenkor is Ciprus:

