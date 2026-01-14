Ha már eleged van a hóból, fagyból, hidegből, ide utazz – 5 napsütötte úti cél 2026 elejére

Még alig múlt csak pár napja, hogy beléptünk a 2026-os évbe, de már többet esett a hó, mint azokon a napokon, amikor nem. Persze, ilyen is régen volt, de akkor is – jóból is megárt a sok. Reggelente még a hófelhős derengésben lavírozunk a hólapát szélességű utcai ösvényeken, délután a hólatyakos utcákon bandukolunk haza, hideg van, sötét van és talán ennyi elég is volt a télből. Cikkünkben 5 napsütötte úti célt mutatunk be arra az esetre, ha már eleged lenne a hóból, a hidegből, a latyakból és a nagykabátból.
Nem kell mindegyikért messzire utazni, mert még Európában is akadnak napsütötte, meleg helyek – bizony, télen is. Ha pedig igazi, trópusi nyári melegbe vágysz, arra is van ötletünk, csak olvass tovább! Valamennyi helyszínen találsz izgalmas kulturális és természeti programokat is, így egészen biztos, hogy nem fogsz unatkozni.
A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő Cipruson januárban az átlaghőmérséklet elérheti a 16 fokot is – jelenleg nem ritkák a 20 fokok sem – és bár a napsütéses és borús napok váltakozóan fordulnak elő, a szigeten így is sokkal kellemesebb az időjárás, mint itthon. Bár Cipruson – Nicosiában, Paphoson, Larnakában vagy akár Limassolban – rengeteg a kulturális élmény is, ilyenkor érdemes felkerekedni egy jót túrázni a Troodosz-hegységben, és megfigyelni a természetet.
A napsütötte Szicília szintén jó választásnak bizonyulhat, ha egy kis enyhülésre vágynánk. Januárban az átlaghőmérséklet – akárcsak Cipruson – 15-16 fok körül mozog, és bár előfordulhat eső, a napsütés órák száma összehasonlíthatatlanul magasabb, mint Magyarországon. Szicíliában annyi kulturális nevezetesség közül választhatunk, hogy nem lesz könnyű döntenünk. Érdemes felkeresni a palermói normann palotát és a katedrálist, az agrigentói Templomok völgyét, a bájos Taorminát, vagy a barokk építészetéről nevezetes Ragusát.
A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek időjárása januárban is tökéletes: az átlaghőmérséklet 20-21 fok, de még a hűvösebb napokon is legfeljebb 15 fokig hűl le az idő. Tökéletes időjárás a természetben való barangoláshoz, a helyi városok felfedezéséhez, míg a bátrabbak akár a tengerben is megmártózhatnak. A téli esőzések után a növényzet kifejezetten buja zöld, és csodálatos látványt nyújt. Érdemes felkeresni a szigetek leghíresebb kilátópontjait is a csodálatos panorámákért.
Az átlagos januári hőmérséklet itt nagyobb ingadozást mutathat, hiszen 10, vagy akár 20 fok is lehet ebben az időszakban, mindazonáltal az eső errefelé jóval ritkább, a napsütés pedig sokkal több, mint Európában. Egyiptomban ilyenkor érdemes felfedezni az ország gazdag történelmi örökségét, túrázni a sivatagban (a hűvösebb időben a növényzet is gazdagabb), vagy elveszni a helyi bazárok forgatagában. A nyár ehhez ugyanis túlzottan forró.
Ha viszont igazi trópusi melegre vágysz, irány Délkelet-Ázsia, ahol a lenyűgöző Thaiföldön száraz, meleg éghajlat, és 20-32 fokos meleg uralkodik januárban. Ebben az időszakban kellemes a nappali hőmérséklet és kicsi az eső valószínűsége, ezért ilyenkor érdemes felfedezni az ország színpompás sziámi örökségét, kultúráját. Ne ragadj le Bangkoknál, hanem látogass el az egykori főváros, Ayutthaya romjaihoz, vagy Csiangmajba, ha pedig összekötnéd az utat egy kis tengerparti pihenéssel is, akkor a Khao Sok Nemzeti Parkba.
