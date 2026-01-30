Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Gondoltad volna, hogy ez volt a világ legvendégszeretőbb országa 2025-ben?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 12:45
A nagy, nemzetközi utazási magazinok minden évben összeállítják a világ legbarátságosabb országainak listáját, általában olvasói szavazatok alapján. Tavaly a legvendégszeretőbb ország különösen kiemelkedett az olvasói visszajelzések alapján, de a sorrend több tényező együttes értékeléséből alakult ki. Lássuk, mely országok végeztek az élen.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az utazók által tapasztalt vendégszeretet, közvetlenség és nyitottság alapján kerülnek rangsorolásra a jelöltek, így a szavazatok egyfajta pillanatképet adnak arról, hol érzik magukat a látogatók a leginkább otthon. Az első helyezett, Kenya, hivatalosan is a legvendégszeretőbb ország volt 2025-ben.

A legvendégszeretőbb ország, Kenya őslakói, a samburuk asszonyai színes viseletükben.
A lenyűgöző Kenya nem véletlenül lett a legvendégszeretőbb ország a világon, amelyet a helyiek nyitottsága, a természetközeli élmények és a kulturális gazdagság tesz ellenállhatatlanná / Fotó: Emily Marie Wilson /  Shutterstock 
  • Olvasói szavazatok döntöttek: így lett Kenya a legvendégszeretőbb ország.
  • Vendégszeretet, kultúra és szafariélmények egyetlen országban.
  • Mutatjuk, mit jelent a barátságosság Kenyában a gyakorlatban.

Miért Kenya lett a legvendégszeretőbb ország a világon?

Kenyát (ahová magyar utazási iroda is indít közvetlen járatot) a turisták beszámolói szerint a helyiek nyitottsága, a természetközeli élmények és a kulturális gazdagság teszi különlegessé. A városokban és falvakban érezhető közösségi szellem, a kézműves piacok, a tradicionális ételek és a zene mind azt a célt szolgálják, hogy a látogató valóban belemerülhessen a helyi életbe.

Kenya vendégszeretete nem csupán látszat. A szolgáltatások, a turisztikai infrastruktúra és az idegenvezetők mind azt a célt szolgálják, hogy a látogatók élményei zavartalanak legyenek. A szafariutak során részletes történeteket lehet hallani a helyi állatokról, növényekről és törzsi szokásokról, miközben az idegenvezetők a vendégek igényeiről sem feledkeznek meg. Nairobi kulturális eseményei, múzeumai és kézműves negyedei szintén emlékezetes élményt nyújtanak, míg a part menti üdülővárosok, mint Mombasa vagy Diani Beach, a tengerparti vendéglátás és a friss tengeri ételek révén erősítik az ország vendégszerető, barátságos imázsát.

Kenyai szavanna naplementekor egy akáciafával.
Az ország festői vidékei Kenya egyik legnagyobb vonzereje / Fotó: Smcgowan_photography /  Shutterstock 

Az ország vendégszeretete komoly kulturális alapokra épül. A konyha, a hagyományos táncok és a vallási szertartások mind a közösséghez tartozás érzését erősítik, és ezt a látogatók is megtapasztalhatják. A helyi közösségek bevonása a turizmusba fenntartható fejlődést eredményez, miközben a látogatók autentikus élményekhez jutnak.

Az alábbi a lista a Condé Nast Traveller olvasói szavazatai alapján készült, így szubjektív véleményt tükröz. Más magazinok olvasóinak szavazatai más eredményeket hozhatnak.

aszáj harcos egy kövön állva csodálja a szavannát.
Az orsszág őslakosai, a samburuk és a maszájok kultúrája szintén vonza az országba érkező turistákat / Fotó: Not your average nomad /  Shutterstock 

Az első 10 legkedvesebb ország a következő:

   • Kenya – 98.46
   • Barbados – 98.18
   • Mexikó – 98.00
   • Bhutan – 97.78
   • Kambodzsa – 97.33
   • Vietnam – 97.27
   • Mauritius – 96.67
   • Chile – 96.67
   • Thaiföld – 96.36
   • Seychelle-szigetek – 96.36

De milyen a valóságban Kenya?

A szafariélmény Kenyában az állatok megfigyelésén túl a táj felfedezéséről is szól. A Masai Mara-szavannán a reggeli órákban hallhatjuk a távolból az oroszlán morgását, miközben a népes elefántcsaládok átkelnek a patakon.

A rezervátum évente több százezer gnú és zebra vándorlásának ad otthont, ami a Nagy Vándorlás nevű jelenség révén egyedülálló látványt kínál. Az idegenvezetők tapasztalata kulcsfontosságú: pontosan ismerik a terep apró jelzéseit, így a látogatók könnyen megfigyelhetnek például pihenő gepárdokat egy akáciafa árnyékában vagy elefántcsaládokat a folyóparti homokpadnál.

kenyai szafari turisták egy terepjáróból nézik az úton heverő oroszlánt.
A kenyai szafarik az afrikai állatvilág nagyvadait hozzák kézzelfogható közelségbe / Fotó: Matyas Rehak /  Shutterstock 

A Nairobi környéki parkok kempingjeiben a látogatók közelről figyelhetik az élővilágot, a Laikipia síkság vagy Amboseli változatos területein pedig a természet minden apró rezdülését átélhetik. Egy-egy pillanat, amikor a napfény aranyszínre festi a szavanna fűszálait, vagy amikor a gepárd elsuhan a szemünk előtt, felejthetetlen élményt nyújt. A kenyai szafari így lehetőséget ad arra, hogy a látogatók valóban kapcsolatba kerüljenek a természettel, annak ritmusával és hangulatával.

Nézd meg a videóban is Kenya szépségeit:

