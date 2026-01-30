Gondoltad volna, hogy ez volt a világ legvendégszeretőbb országa 2025-ben?

Az utazók által tapasztalt vendégszeretet, közvetlenség és nyitottság alapján kerülnek rangsorolásra a jelöltek, így a szavazatok egyfajta pillanatképet adnak arról, hol érzik magukat a látogatók a leginkább otthon. Az első helyezett, Kenya, hivatalosan is a legvendégszeretőbb ország volt 2025-ben.

A lenyűgöző Kenya nem véletlenül lett a legvendégszeretőbb ország a világon, amelyet a helyiek nyitottsága, a természetközeli élmények és a kulturális gazdagság tesz ellenállhatatlanná / Fotó: Emily Marie Wilson / Shutterstock

Olvasói szavazatok döntöttek: így lett Kenya a legvendégszeretőbb ország.

Vendégszeretet, kultúra és szafariélmények egyetlen országban.

Mutatjuk, mit jelent a barátságosság Kenyában a gyakorlatban.

Miért Kenya lett a legvendégszeretőbb ország a világon?

Kenyát (ahová magyar utazási iroda is indít közvetlen járatot) a turisták beszámolói szerint a helyiek nyitottsága, a természetközeli élmények és a kulturális gazdagság teszi különlegessé. A városokban és falvakban érezhető közösségi szellem, a kézműves piacok, a tradicionális ételek és a zene mind azt a célt szolgálják, hogy a látogató valóban belemerülhessen a helyi életbe.

Kenya vendégszeretete nem csupán látszat. A szolgáltatások, a turisztikai infrastruktúra és az idegenvezetők mind azt a célt szolgálják, hogy a látogatók élményei zavartalanak legyenek. A szafariutak során részletes történeteket lehet hallani a helyi állatokról, növényekről és törzsi szokásokról, miközben az idegenvezetők a vendégek igényeiről sem feledkeznek meg. Nairobi kulturális eseményei, múzeumai és kézműves negyedei szintén emlékezetes élményt nyújtanak, míg a part menti üdülővárosok, mint Mombasa vagy Diani Beach, a tengerparti vendéglátás és a friss tengeri ételek révén erősítik az ország vendégszerető, barátságos imázsát.

Az ország festői vidékei Kenya egyik legnagyobb vonzereje / Fotó: Smcgowan_photography / Shutterstock

Az ország vendégszeretete komoly kulturális alapokra épül. A konyha, a hagyományos táncok és a vallási szertartások mind a közösséghez tartozás érzését erősítik, és ezt a látogatók is megtapasztalhatják. A helyi közösségek bevonása a turizmusba fenntartható fejlődést eredményez, miközben a látogatók autentikus élményekhez jutnak.

Az alábbi a lista a Condé Nast Traveller olvasói szavazatai alapján készült, így szubjektív véleményt tükröz. Más magazinok olvasóinak szavazatai más eredményeket hozhatnak.